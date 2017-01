Wo getrampelt werden darf Damit sich Skifahrer und Wanderer in Altenberg nicht ins Gehege kommen, gibt’s jetzt besondere Wegweiser.

Hier kann gewandert werden. Schilder mit einem Fußgänger auf blauem Grund weisen Wanderern den Weg durchs Skigebiet. © Thomas Kirsten

Fußgänger werden jetzt durch das Skigebiet Altenberg gelotst. Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) hat am Wochenende noch selbst entsprechende Schilder aufgestellt, die in Auftrag gegeben worden waren und rechtzeitig vorm ersten Wintersportwochenende fertig geworden sind. „Die Fußgänger werden vom Loipenparkplatz in Zinnwald in beide Richtungen geführt“, erläutert Kirsten. Über den K-Flügel zur Biathlonarena sei dies schon möglich gewesen. „Nun haben wir die Richtung Evasteig auch beschildert. Fußgänger werden am Quergraben entlang geführt.“ Dieser Weg wird mit dem Scooter aufgefahren. „Voraussetzung dazu war, dass ich im Sommer den Weg ausbauen ließ.“

Mit den Hinweisschildern will die Stadt den verschiedenen Interessen der Erholungsuchenden besser gerecht werden. Für Skilangläufer sind Loipen gespurt und ausgeschildert. Auch für Pferdekutschen sind entsprechende Wege ausgewiesen. Fußgänger haben zwar genügend Möglichkeiten zum Wandern außerhalb der Loipen. Jetzt werden sie durch die Wege und Schneisen direkt mit Schildern geleitet.

