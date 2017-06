Wo geht’s hier zur Idylle? In Riesa verwirrt die Elbbrücke die Radtouristen und in Strehla streiten sich die Straßenseiten. Ein beschaulicher Rückblick.

© Schröter

Mit den Wegen ist das so eine Sache. Manche Menschen haben einen guten Orientierungssinn, andere wiederum keinen besonders beneidenswerten. Und manchmal sind die Strecken einfach schlecht oder die Beschilderungen total irreführend. Doch bekanntlich führen letztendlich zahlreiche Wege nach Rom, auch wenn man dafür schlimmstenfalls um die halbe Welt reisen muss. Doch wie viele Wege bringen einen Fahrradfahrer in Riesa über die Elbe? Und wie sind sie zu finden?

Mit recht ähnlichen Fragen muss sich bald der Landtag beschäftigen, liebe Leserinnen und Leser. Denn die Grünen-Landtagsabgeordnete Katja Meier hat zu diesem Thema eine Kleine Anfrage eingereicht. Die Staatsregierung soll erklären, wie sich der Zustand für Radler an der Riesaer Elbbrücke bessern kann. Sicher ist zumindest schon einmal, dass sich der Reisekomfort für Fahrradfahrer seit der Errichtung der Straßenbrücke im Jahre 2001 kaum verändert hat. Gleichbleibend schrecklich, könnte man meinen.

Vielleicht kennen Sie diesen Moment, wenn Sie in der Riesaer Innenstadt einen Fahrradtouristen treffen, der Sie nach dem Weg über die Elbe fragt. Herrlich, oder? Bevor Sie dem Fragenden erklärt haben, dass er die Hauptstraße entlang, am Puschkinplatz vorbei, weiter geradeaus bis zu dieser riesigen Skulptur, dann links an ihr vorbei über die Ampel, anschließend über eine Brücke, die man linker Hand in einen Kringel verlässt, der zur Elbbrücke führt, fahren muss, haben Sie den Anfang ihres Satzes bereits vergessen und der Fragende ist mit der Fähre nach Promnitz übergesetzt. Katja Meier erhofft sich mit ihrer Anfrage nun von Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) eine Auskunft, ob bislang irgendjemand überhaupt Bedarf für die Errichtung eines straßenbegleitenden Radwegs an der Elbbrücke angemeldet hat. Wäre ja mal eine nette Idee. Aber vielleicht sollte sie den Minister einfach mal zu einer Fahrradtour nach Riesa einladen oder ihn den Weg ein paar Touristen erklären lassen. Womöglich wäre er derart verwirrt von der Situation, dass er höchstpersönlich Handlungsbedarf anmelden würde.

Den gibt es wohl auch an der Reußner Straße in Strehla. Eigentlich ist dort am Stadtrand vor allem gediegene Ruhe zu erwarten, eine Oase des Wohlgefühls. Denkt man. Stattdessen gibt es Streit zwischen den Straßenseiten, getrennt vom Asphalt, von dem unter dem Strich zu wenig übrig zu bleiben scheint. Was jetzt kompliziert klingt, ist im Grunde einfach zu erfassen: Wenn zwei Seiten die Idylle wollen, nehmen sie sich diese meist gegenseitig weg. Wenn man die Ruhe teilen muss, kann sie schnell recht unattraktiv werden.

Durch die Mitglieder des Gartenvereins wird die Straße zugeparkt, teilweise stoßen die Gartenfreunde beim Ausparken sogar in die Einfahrten der Anwohner, beklagen sich diese und fordern eine Lösung von der Stadt. Die überlegt nun, entweder ein eingeschränktes Halteverbot auf der Seite der Kleingärtner einzuführen oder die Parkzeit auf 30 Minuten zu beschränken. Die Anwohner dürfte die angestrebte Lösung freuen, die Idylle würden zwar nicht ihnen allein gehören, doch zumindest wären sie der Taktgeber des Geschehens, eindeutig die mächtigere Straßenseite.

Doch auf manche von ihnen kommt durch die Besichtigung der Straße vielleicht Ärger zu. Bei der Ortsbegehung fiel Stadträten auf, dass manche Anwohner vor ihren Grundstücken Sträucher gepflanzt oder gar Steine platziert haben. Eine „Unart“, meint Heiko Zscheile (FWG), Anwohner hätten städtischen Flächen „quasi annektiert“, ärgert sich Tino Naumann (CDU), der wegen der Steine schon einmal einen Schaden von anderthalb Tausend Euro am Auto gehabt habe. Nun sieht es so aus, als ob nicht nur das Parken der Kleingärtner eingeschränkt wird, sondern auch die Anlieger ihre in den öffentlichen Raum drapierten Steine beseitigen müssen.

Puh, das klingt nach dem, was man in diversen Ballsportarten ein klassisches Eigentor nennt. Oder liegen die Steine da etwa nur, weil jemand seine Macht demonstrieren will? Hach, lassen wir Steine Steine, Einfahrten Einfahrten und Parkplätze Parkplätze sein, dann kehrt in der Oase wieder Ruhe ein.

Am Ende des Tages wollen wir doch alle nur ein Stück von der Idylle abbekommen. Diese Woche kann wohl kaum beschaulicher werden.

