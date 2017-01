Wo geht es mit Riesa hin? Eine aktuelle Studie zeigt deutliche Schwächen der Region – aber auch Chancen.

zurück Bild 1 von 6 weiter Straßenanbindung: Die neue B 169 endet noch immer bei Seerhausen. Geplant ist was anderes. © Archiv/Lutz Weidler Straßenanbindung: Die neue B 169 endet noch immer bei Seerhausen. Geplant ist was anderes.

Gesundheit: Das Riesaer Krankenhaus wächst. Bei der Hausarztversorgung sieht es anders aus.

Bahnverkehr: Noch hält der ICE in Riesa. Bald wird die Strecke sogar ausgebaut.

Wirtschaft: Der Riesaer Hafen will wachsen – der Freistaat hält den Ausbau für unverzichtbar.

Wohnen: Am Karl-Marx-Ring wurde ein Block geschrumpft. Es wird nicht der Letzte sein.

Flutschutz: In Gröba ist ein Damm bereits entstanden, woanders steht er nur auf dem Papier.

Die Großstädte wachsen, das Land verliert Einwohner. Keine neue Erkenntnis. Aber was bedeutet das für Riesa? Der aktuelle Landesentwicklungsbericht des Freistaates fasst wichtige Trends zusammen. Die SZ stellt eine Auswahl daraus vor.

Bevölkerung: Rückgang verringert sich

Riesa hat 2011 bis 2015 rund 1 400 Einwohner verloren. Ein schwacher Trost: Prozentual büßen die Nachbargemeinden Hirschstein und Liebschützberg noch mehr ein. Schon eher hilft die Feststellung, dass sich der Einwohnerschwund zuletzt deutlich verlangsamt hat: 2015 hat Riesa in Summe gerade mal 126 Einwohner verloren.

Verkehr: Schiene top, Straße Flop

Das Aus für den ICE-Halt Riesa scheint vom Tisch. Dafür laufen die Vorbereitungen für den Ausbau der Bahnstrecke Dresden-Leipzig auf Tempo 200. Skeptisch macht der Punkt Straße. Der Bericht kann bis auf den fertigen Neubau der B 169 Riesa bis zur B 6 in Seerhausen keinen rechten Fortschritt vermelden. Dabei heißt es, dass ein leistungsfähiges Straßennetz die Grundlage sei für „individuelle Freiheit und eine hohe Lebensqualität in allen sächsischen Landesteilen“. Bereits im Landesentwicklungsplan 2013 war der 3. Bauabschnitt der B 169 von Seerhausen nach Salbitz als Vorranggebiet „Trasse Neubau“ enthalten, der 4. Bauabschnitt bis zur A 14 als Vorbehaltsgebiet/Korridor.

Wirtschaft: Hafen wird wichtiger

Der Freistaat fordert, die sächsischen Häfen „bedarfsgerecht“ weiterzuentwickeln. Dem Auftrag komme das Unternehmen SBO in Riesa mit umfangreichen Sanierungen und Modernisierungen nach. In Sachsen sei mit großen Steigerungen beim Containerfernverkehr zu rechnen, vor allem auf Straße und Schiene, aber auch per Schiff. Güterverkehrszentren seien deshalb wichtig – auch als Standortfaktor für Unternehmen mit Effekten auf Wirtschaft und Beschäftigung in der Region. Der Hafen Riesa entwickle sich dynamisch und sei „der maßgebliche sächsische Container-Umschlagplatz im kombinierten Verkehrssystem Schiene-Straße-Wasserstraße“ – mit weiterem Investitionsbedarf.

Wohnungsmarkt: Abriss mit System

Riesa wird kleiner – das trifft aber außer Dresden und Leipzig fast alle sächsischen Städte. Der Freistaat fordert, dass die Schrumpfung von außen nach innen erfolgt, damit „kompakte Siedlungskörper“ erhalten bleiben. Es sei eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre, ein Auseinanderfallen der Siedlungsstrukturen trotz notwendiger Abrisse zu verhindern. Dafür gibt es verschiedene Förderprogramme. In Riesa wurden seit dem Jahr 2000 mehrere Tausend Wohnungen abgerissen. Auch Zeithain und Nünchritz profitieren vom Programm Stadtumbau Ost.

Gesundheit: Hausärzte werden knapper

Riesa beherbergt ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, das gerade aufwendig aus- und umgebaut wird. Schwieriger sieht es bei der Versorgung mit niedergelassenen Ärzten aus: Zwar waren 2014 im Planungsbereich Riesa noch 48 Hausärzte verzeichnet – und damit ein nomineller Versorgungsgrad von gut 100 Prozent. Allerdings sei im ländlichen Raum die Nachfolge schwierig, vor allem bei Hausarztpraxen. Die Altersstruktur niedergelassener Ärzte lasse erwarten, dass sich das Problem noch verstärkt. Der Freistaat steuert mit einem Stipendienprogramm für Medizinstudenten gegen, die sich später auf dem Land als Hausarzt niederlassen.

Hochwasser: Tausende sind betroffen

Laut Freistaat sei in den vergangenen Jahren viel für den vorbeugenden Hochwasserschutz geleistet worden – unter anderem bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit bei der Planung von Maßnahmen, der Hochwasservorhersage, Alarmierung und Gefahrenabwehr. Rechtsgrundlagen seien angepasst und Schutzmaßnahmen begonnen worden. In der Region waren laut Bericht zum Stand 2015 38 Maßnahmen fertig, zwölf im Bau und 46 in Planung. Dennoch seien selbst bei einem Hochwasser, das statistisch alle 20 Jahre auftritt, im Landkreis mehr als 5 000 Einwohner potenziell betroffen, vor allem an der Elbe, aber auch im Raum Gröditz.

zur Startseite