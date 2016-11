Wo für Kinder gelesen wird Freitag ist bundesweiter Vorlesetag. In Bischofswerda und Demitz kann man spannende und lustige Geschichten hören.

In Bischofswerda und Demitz kann man am Freitag spannende und lustige Geschichten hören. © dpa

Dass Eltern ihren Kindern eine Geschichte vorlesen, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie bekommen fast die Hälfte aller Kinder in Deutschland nicht mehr regelmäßig vorgelesen. Aktionen wie der bundesweite Vorlesetag am 18. November wollen auf dieses Defizit aufmerksam machen – und Wege aufzeigen, wie Kinder zu Büchern finden können. Angebote – teilweise nicht nur für Kinder – gibt es an diesem Freitag in Bischofswerda und Demitz.

Stadtbibliothek Bischofswerda: OB und Abgeordnete lesen aus Kinderbüchern

Die Landtagsabgeordnete Patricia Wissel aus Neukirch und Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große lesen ab 15 Uhr in der Stadtbibliothek, Dresdener Straße 1, aus Büchern, die sie selbst als Kind gemocht haben. Eingeladen zu dieser öffentlichen Lesung sind auch Eltern und Großeltern. Der Eintritt ist frei.

„Lesen ist die Grundlage allen Lernens sowie einer guten Persönlichkeitsentwicklung“, begründet Patricia Wissel ihr Engagement seit Jahren für den Vorlesetag. Ihm sei es wichtig, „Menschen Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen, unsere Kinder zum Lesen zu begeistern und sie auf eine fantasiereiche Entdeckungsreise mitzunehmen“, erklärte Holm Große.

Verein Akiv für Kids: Vorlesetag mit vielen Akteuren

Einen dreistündigen Vorlese-Marathon hat der Bischofswerdaer Verein „Aktiv für Kids“ vorbereitet. Gelesen wird von 15 bis 18 Uhr in den Abgeordneten- bzw. Bürgerbüros von CDU, BfB und SPD. Sie sind quasi Nachbarn an der Ecke Bautzener Straße/Hans-Volkmann-Straße. Zum Vorlesen angemeldet haben sich Aniko und Danilo Heinze (Stadträte), Dr. Uta Strewe (Verfahrensbeistand) Patricia Wissel (Landtagsabgeordnete), Katharina Zielina (Altenpflegerin), Daniel Claus (Steuerberater), Andreas und Christina Richter (VfB Bischofswerda) und Klaus Klix (AG Schiebocker Tage 2.0). Auch einige Vorlesekinder wollen ihr Lieblingsbuch präsentieren. Spontane Vorleser sind sehr gern gesehen.

Gemeindebibliothek Demitz: Lesung für Erstklässler zum Thema Stein

In der Gemeindebibliothek liest Bürgermeisterin Gisela Pallas vor Schülern der ersten Klasse. Sie wählte ein Buch zum Thema Stein – passend zum Granitdorf Demitz. Gisela Pallas: „Ich freue mich schon darauf. Sie kennen ja den Ausdruck „Lesen gefährdet die Dummheit“. (SZ)

zur Startseite