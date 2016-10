Wo fordert David den Goliath? In der dritten Runde des Kreispokals kommt es zu einigen attraktiven Paarungen.

Haben die Waldheimer, hier Nick Werrmuth (links) und Martin Leimner, im Kreispokal endlich einmal wieder Grund zum Jubeln. © Archiv/Dietmar Thomas

Kreispokal

Die Spannung steigt, wenn David auf Goliath trifft. Das ist alljährlich in den Pokalwettbewerben der Fall und trifft natürlich auch auf die dritte Runde des Kreispokals im Verband Muldental/Leipziger Land zu, in der am Wochenende sechs Spiele mit Beteiligung der Mannschaften aus der Region Döbeln ausgetragen werden.

Am reizvollsten erscheint da vielleicht sogar die Paarung Döbelner SC Freizeit gegen Kreisoberligist Roßweiner SV. Zwar ist die Favoritenrolle klar geregelt, denn während die Hobbykicker ihre Kräfte mit Altherrenmannschaften messen, kämpfen die Gäste um die Meisterschaft der Kreisoberliga, doch kampflos werden sich die Döbelner dennoch nicht geschlagen geben. Erst recht nicht, wenn die Mannschaft, wie in der vergangenen Runde, mit solch erfahrenen Leuten wie Sebastian Seidel oder Christian Partzsch aufläuft und der Rest der Truppe an deren Seite über sich hinauswächst. Entsprechend könnte die Aufgabe für die Gäste vielleicht nicht schwer, aber zumindest unbequem werden.

Der SpG Döbelner SC II/Mochau hat den BSV Einheit Frohburg II zu Gast. Zuletzt haben die Muldentaler erstmals gewonnen und daran gilt es anzuknüpfen, will man weiterkommen. Ein Klassiker steigt zwischen dem Kreisligisten SV 29 Gleisberg und dem Kreisoberligisten SV Ostrau 90. Pokalspiele besitzen eigene Gesetze, doch in dieser Partie erscheint die höherklassige Mannschaft favorisiert.

Das sollte eigentlich auch für das Spiel des Kreisligaletzten West, SV Germania Mölbis, gegen den Kreisoberligisten SV Aufbau Waldheim gelten. Auch wenn sich die Zschopaustädter zuletzt nicht mit Ruhm bekleckerten, sollten sie mit einem Sieg doch Selbstvertrauen für die kommenden Meisterschaftsspiele tanken können. Die SG Zschaitz/Ostrau II hat mit dem SV Tresenwald-Machern in Ostrau einen Landesklassenabsteiger zu Gast, der im Mittelfeld der Kreisoberliga rangiert. Ein Weiterkommen der Gastgeber wäre überraschend. Beim B-Kreisligisten TSV Blau-Gelb Großzschepa tritt der ESV Lok Döbeln an. Dabei sind die Großbauchlitzer als höherklassiger Verein natürlich favorisiert, wäre ein Ausscheiden der Mannschaft von Frank Domaniecki eine Enttäuschung.

Kreisliga A Staffel Süd

Zwei von diesen Enttäuschungen hat nach den Niederlagen gegen Dürrweitzschen und in Westewitz der BC Hartha (6./10) hinter sich. Soll die Spitzengruppe nicht schon frühzeitig aus den Augen verloren werden, ist bei Schlusslicht Blau-Weiß Altenhain (12./2) ein Sieg Pflicht.

Kreisliga B Staffel Süd

Aufbau Waldheim II (7./7) bestreitet ein Nachholspiel gegen den SV Großbardau (6./9). Mit einem vollen Erfolg, der nicht unmöglich erscheint, würden die Zschopaustädter am Gegner vorbeiziehen. (DA/dwe)

