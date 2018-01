Wo Flüchtlinge jetzt Hilfe finden Nach dem Aus für das Bautzener Spreehotel gibt es eine neue Anlaufstelle – und dort auch Rat für Einheimische.

Lotsen im Alltag: Claudia Scheibe und Steffen Grundmann sind im neuen Quartierbüro an der Schülerstraße Ansprechpartner für Flüchtlinge, beraten aber auch Bautzener bei Fragen zur Integration . Firas Al Habbal (hinten) hilft vor allem beim Übersetzen ins Arabische. © Uwe Soeder

Bautzen. Drei Schreibtische, dahinter ein paar Schränke und an der Wand gegenüber ein paar Stühle für die Wartenden, die sich nach der Mittagspause ganz schnell füllen. Immer wieder geht die Tür auf zu dem kleinen Raum in der Bautzener Schülerstraße. Seit Anfang Januar befindet sich hier das neue Quartierbüro. Das soll Geflüchteten helfen, im neuen Umfeld anzukommen. „Wir sind Ansprechpartner für alle Fragen von A wie Aufenthalt bis Z wie Zahnarzt“, sagt Sozialarbeiter Steffen Grundmann. Um die Zähne kümmert er sich freilich nicht selbst. „Aber wir können zum Beispiel denen, die noch nicht so gut deutsch sprechen, für den Arztbesuch jemanden zum Dolmetschen mitschicken.“

Oft geht es nicht nur darum, zwischen Deutsch und beispielsweise Arabisch oder Persisch zu übersetzen, sondern auch darum, die Behördensprache zu erklären. Gerade ist ein junger Mann mit zwei Briefen hereingekommen. Was die zu bedeuten haben? Bei einem winkt Steffen Grundmann schnell ab. Ist nur ein Informationsschreiben zum Kindergeld, das mit den Leistungen des Jobcenters verrechnet wird, mehr Geld habe die Familie unterm Strich dadurch nicht. Beim zweiten Schriftstück runzelt Grundmann die Stirn. Eine Mahnung der Energie- und Wasserwerke. Der Sozialarbeiter winkt Firas Al Habbal heran. Der Syrer soll ins Arabische übersetzen, dass sich der hilfesuchende Mann bei den Stadtwerken erkundigen soll, ob er die aufgelaufenen Schulden in Raten abzahlen kann. „Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Grundmann. Die Betroffenen bekommen Rat und sollen dann erst mal allein losgehen. In komplizierten Fällen gehe aber auch mal jemand mit.

Obwohl das neue Büro erst seit drei Wochen existiert, herrsche jeden Tag reger Betrieb. Die Flüchtlinge haben die Anlaufstelle schnell gefunden, und Grundmann muss sich auch nicht erst einarbeiten. Dreieinhalb Jahre war er Sozialarbeiter im Spreehotel. „Viele Flüchtlinge kenne ich von Anfang an.“ In dem Haus am Rand der Stadt, das drei Jahre lang Asylbewerberheim war, gab es für sie nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch Hilfe. „Wir haben vieles möglich gemacht, manchmal noch um Mitternacht gemeinsam Anträge ausgefüllt“, sagt Grundmann. Selbst aus Löbau und Görlitz seien Flüchtlinge gekommen, die Rat suchten. Da es sich so gut eingespielt hatte, sollte das Spreehotel, das im Juli wegen rückläufiger Zugänge als Asylbewerberheim ausgedient hatte, als Integrationszentrum weitergeführt werden. Doch weil der zugesagte Zuschuss der Stadt ausblieb, war im Dezember damit Schluss.

Übersetzer im Team

Nun gibt es aber doch wieder eine von Freistaat und Landkreis geförderte Anlaufstelle. Grundmann sitzt am selben Schreibtisch wie bisher, nun aber in einem ehemaligen Laden an der Schülerstraße. „Die gesamte Ausstattung konnten wir aus dem Spreehotel mitnehmen“, sagt er. Noch mehr als über die weitere Verwendung der Möbel freut er sich darüber, dass die seit 2014 gesammelte Erfahrung bei der Beratung von Flüchtlingen nicht den Bach runtergegangen ist. Als das Ende des Integrationszentrums besiegelt war, hatte sich der Verein „Willkommen in Bautzen“ dazu entschlossen, sich den Hut dafür aufzusetzen und um eine Förderung zu bewerben. „So können wir die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und sogar noch ausdehnen“, sagt Vereinsvorsitzender Andreas von Geibler.

Steffen Grundmann und Firas Al Habbal, der auch im Spreehotel schon übersetzt hat, sind somit nun Ansprechpartner für kleine und große Sorgen der Hilfesuchenden aus dem gesamten Altkreis. Zum Team gehören außerdem zwei Afghanen als Übersetzer für die in ihrem Heimatland hauptsächlich gesprochenen Sprachen sowie Claudia Scheibe, die in Bautzen bereits das Projekt „House of Ressources“ leitet. „Dort leisten wir aber keine Sozialarbeit“, erklärt sie den Unterschied. Stattdessen gebe es dort Hilfe für Initiativen von Flüchtlingen, so treffe sich bereits eine Gruppe arabisch sprechender Frauen.

Das Quartierbüro hingegen fungiert quasi als Lotse im Alltag – und vermittelt auch an andere Stellen wie Krankenkassen, Bildungsträger, Schulen. Dafür könne man auf viele gute Kontakte zurückgreifen, sagt Steffen Grundmann. Neben dem in Bautzen gibt es im Landkreis noch zwei weitere Quartierbüros, und zwar in Bernsdorf bei Hoyerswerda und in Kamenz. Sie arbeiten „Hand in Hand mit den Sozialarbeitern des Sachgebietes Integration des Ausländeramtes“, so Landkreissprecher Gernot Schweitzer. Es gebe gemeinsame Sprechstunden in Asylunterkünften und Rathäusern, im Einzelfall auch Hausbesuche.

Übrigens finden im Quartierbüro auch Einheimische Hilfe – zum Beispiel Arbeitgeber mit ihren Fragen, wenn sie Geflüchtete einstellen wollen. Und auch die ehrenamtlichen Paten können sich Rat holen, wenn sie allein nicht weiterkommen.

