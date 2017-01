Wo es sich gut rodeln lässt

Sebnitz. Der Rodelhang im Sebnitzer Räumicht ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Hier sausten vermutliche schon die Omas und Opas der heutigen Rodelgeneration den Berg hinab. Die breite Piste lädt hier zum großen Rutschvergnügen ein. Und da der Schnee inzwischen auch ziemlich fest ist, geht die „Talfahrt“ recht schnell und zügig bergab. Gerade an den Wochenenden ist der Rodelhang mitunter auch etwas überlaufen. Parkplätze stehen unter anderem am Räumicht, aber auch im Naherholungsgebiet Forellenschänke zur Verfügung. Und wer nach der Rodelpartie hungrig oder durstig ist, kann den Imbiss am Sebnitzer Skiheim für eine Stärkung nutzen.

Altendorf. Beliebt ist auch der Hang am Buttermilchmühlenweg im Sebnitzer Ortsteil Altendorf. Hier rodeln nicht nur die Einheimischen. Bei Auswärtigen gilt er inzwischen als Geheimtipp. Die Piste befindet sich rund 150 Meter vom Parkplatz am Heiteren Blick entfernt. Zu finden ist der Rodelhang direkt am Ortseingang aus Richtung Mittelndorf auf der rechten Seite hinter der ehemaligen Gärtnerei. Wer den Hang voll ausfährt, muss dann allerdings auch eine längere, kräfteraubende Rücktour bergauf in Kauf nehmen.

Hohnstein. Hohnstein hat zwar so einige Berge. So einen ausgeprägten Rodelhang wie andernorts gibt es aber offenbar nicht. Da wird meist die Wiese hinterm Haus zum Herunterrutschen oder so mancher Radweg genutzt. In der Stadt Hohnstein selbst gibt es einen Rodelhang, die sogenannte Vogelwiese an der Brandstraße.