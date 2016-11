Wo es läuft und hapert im Lausitzer Seenland

Neue Schiffe und Unterkünfte – das ist 2016 geschehen

Am Bärwalder See bei Weißwasser eröffnete im Frühjahr ein neuer Campingplatz, betrieben von einem Ehepaar, das dafür aus Bayern in die Oberlausitz zog. Den bereits seit Jahren vorhandenen Campingplätzen am Senftenberger See tat das neue Angebot weiter östlich keinen Abbruch, sagte Volker Mielchen vom Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg – ein Beweis, dass die junge Ferienregion durchaus mehrere Campingplätze verträgt. Und Übernachtungen im Wohnmobil oder Zelt liegen im Trend – hier gab es von 2015 zu 2016 ein Plus von 7,5 Prozent.

Zwischen dem Senftenberger und dem Geierswalder See pendelt seit dem Sommer ein solarbetriebenes Fahrgastschiff. Am Senftenberger See begann im September der Bau von 25 neuen Ferienhäusern. Und am Großkoschener Hafen dieses Sees wurden fünf Lodges gebaut, von denen aus es nur wenige Meter bis zum Wasser sind. Ebenfalls neu ist ein Fahrradverleih am Großkoschener Ufer des Senftenberger Sees. Zum Bergheider See – das ist das Gewässer am Besucherbergwerk F 60, auch „liegender Eiffelturm“ genannt – führt jetzt eine neue Straße, die in den nächsten Tagen übergeben wird.

Am Großräschener See, dem früheren Tagebau Meuro, nahm der Hafen weitgehend Gestalt an. Fehlt nur noch das Wasser, das aber langsam naht. Besten Blick auf den steigenden Wasserstand haben bald die Nutzer von Eigentumswohnungen, die seit diesem Jahr unmittelbar am Großräschener Hafen gebaut werden. Daneben steht schon eine neue Sporthalle.

Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) ließ vor wenigen Wochen ihr Sanierungsschiff „Klara“ zu Wasser. Es soll in den nächsten Jahren Kalk vor allem in den Partwitzer See streuen und so die Wasserqualität verbessern.

Aus dem Sedlitzer See bei Senftenberg fischte die LMBV in diesem Jahr jede Menge Totholz, das bisher an den Ufern lag, aber vom aufsteigenden Wasser abgeholt wurde. Am Sedlitzer und Großräschener ging die Sanierung von Böschungen weiter, sagte LMBV-Abteilungsleiter Gerd Richter. Am Blunoer Südsee deponierte das bundeseigene Unternehmen auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern etwa 14000 sogenannte Sandcontainer. Das Wort Container täuscht, die Haut besteht aus Textilien statt Stahl.

Fertig wurde in diesem Jahr der neue, rund 1,5 Kilometer lange Bahndamm am Silbersee. Über diesen Damm sollen ab 2018 Züge rollen. Von beiden Seiten nähern sich die Bautrupps der Deutschen Bahn AG, welche die Niederschlesien-Magistrale zwischen der deutsch-polnischen Grenze bei Horka und Hoyerswerda für den internationalen Güterverkehr zweigleisig ausbaut und elektrifiziert.