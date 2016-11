Wo es in und um Weißwasser weihnachtet In diesem Advent ist die Traumzauberweihnacht auf dem Markt vielleicht die größte Attraktion. Aber nicht die einzige.

Sandmann, Sonni-Puppe und Nussknacker spielen in der Weihnachtsausstellung des Glasmuseums eine wichtige Rolle. Eröffnung ist an diesem Freitag, 18 Uhr. © Joachim Rehle

Das Christkind ist noch weit und die Adventszeit noch lang. In der Region verkürzen ab diesem Wochenende zahlreiche Weihnachtsmärkte, Adventskonzerte und Aufführungen die Zeit bis zum „Oh, du Fröhliche“. Die vielleicht größte Veranstaltung ist die Traumzauberweihnacht auf dem Weißwasseraner Marktplatz am nächsten Wochenende. Der Weihnachtsmarkt ist eigentlich ein „Weihnachtsevent“. Was ihn so besonders macht, ist das Konzept. Selbstverständlich gibt es Bratwurst, Glühwein und Lebkuchen, die Hauptzutaten sind jedoch Musik und Bühnenzauber. An vier Tagen reiht sich eine Nummer an die andere. Kinder, Laien und Profis geben sich die nicht vorhandene Klinke in die Hand. Der Veranstaltungsmarathon findet, Ausnahmen inbegriffen, in vornehm weißen Zelten statt.

Einer der größten Profis der Vorweihnachtsparty ist Dagmar Frederick. Der in die Schlagezeilen geratene DDR-Old-Star war laut Frank Schwarzkopf der besondere Wunsch des älteren Publikums. Schwarzkopf ist Vorsitzender des Stadtvereins, der die Traumzauberweihnacht bereits zum fünften Mal zusammen mit einem zweiten Weißwasseraner Verein, der Mobilen Jugendarbeit, organisiert. Die Sängerin hatte bereits beim Seniorentanz Anfang Mai die Herzen des Weißwasseraner Publikums erobert – und wird es bei ihrem Auftritt am 3. Dezember aller Voraussicht nach wieder tun. Das jüngere Publikum dürfte abends auf seine Kosten kommen. Von Donnerstag bis Sonnabend rocken drei Berliner Bands mit fetzigen und besinnlichen Songs das Zelt. Tagsüber verzaubern die Profis vom Varieté-Circus Rolandos oder das Forzarello-Gauklerspektakel Kinderherzen und Erwachsenenhirne. Nicht zu vergessen die Tanzzwerge, die Tanzmäuse, die Puppenbühne Rabatz und und und…

Hier ist vor dem 24. Dezember schon Weihnachten zurück 1 von 16 weiter Weißwasser Weihnachtsausstellung: ab 24. November, Glasmuseum Weißwasser Weißwasser Adventskonzert: 27. November, 17 Uhr, evangelische Kirche Weißwasser Traumzauberweihnacht, 1. - 4. Dezember, ab 15 Uhr, Marktplatz Weißwasser „Alle Jahre wieder“- Weihnachtsrevue: 2. Dezember,15.30 Uhr, Telux-Säle. Karten: 03576 404413 Weißwasser „Pinocchio“ - Eismärchen: 3. Dezember, 16 und 19 Uhr, Eisarena. Karten: www.etix.com Weißwasser Weihnachtsmannfahrten mit d. Waldeisenbahn: 3./4. Dezember, 10 und 14.30 Uhr. Karten: WEM, Jahnstr. 5 Weißwasser Weihnachtskonzert mit dem Stadtchor: 10. Dezember, 16 Uhr, SWW Bad Muskau Adventsfest auf dem Markt: 26./27. November, jeweils ab 14.30 Uhr Bad Muskau Weihnachtskonzert: 10. Dezember, 15 Uhr, Kaffee König Bad Muskau Schlossweihnacht: 3. Dezember, ab 15 Uhr, Neues Schloss Krauschwitz Deutsch-polnisches Adventsfest, 26. November, ab 14.30 Uhr, Kirch- und Muskauer Straße Krauschwitz Adventswandertour zur Weihnachtsausstellung von Töpferin Kathrin Najorka: 27. Dezember, 11 Uhr, Treffpunkt: Gaststätte „Zur Linde“ Schleife Weihnachtsmarkt an der Kirche: 4. Dezember, ab 14 Uhr Schleife Adventsmusik: 4. Dezember, 17 Uhr, evangelische Kirche Trebendorf Weihnachtsplätzchen backen: 27. November, 14 Uhr, Schusterhof Trebendorf Weihnachtskonzert: 4. Dezember, 16 Uhr, Haus der Vereine

Der organisatorische Aufwand ist immens, wird aber nach Möglichkeit soweit minimiert wie möglich, sagt Timo Schutza von der Mobilen Jugendarbeit. Sechs der Hütten für die über zehn Händler etwa stellt die Bruno-Bürgel-Oberschule kostenlos zur Verfügung. Zusammen mit den Bäumen und dem Tannengrün werden sie nach der Traumzauberweihnacht ans Haus am Hain in der Muskauer Straße weitergereicht. Dort findet ein Wochenende später, also in zwei Wochen, ein eigener kleiner Hausweihnachtsmarkt statt.

Viele weitere vorweihnachtliche Attraktionen in der Region stimmen die Lausitzer zwischen Schleife, Krauschwitz und Bad Muskau auf das Fest der Feste ein. Bereits an diesem Wochenende kommen Weihnachtswillige beim Adventsfest auf dem Muskauer Markt auf ihre Kosten. Auf dem Trebendorfer Schusterhof werden am Sonntag Plätzchen gebacken. Eine Woche später gibt der Stadtchor Weißwasser im Haus der Vereine ein Weihnachtkonzert. Und dann ist da noch das Dzecetko, das sorbische Christ- oder Bescherkind, das seine Runde durch die Dörfer macht. Spätestens danach kann Weihnachten kommen.

