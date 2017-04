Wo es in Massanei klemmt Den Wendeplatz bezeichnen die Anwohner als Schandfleck. Aber es gibt noch viel mehr, was sie teils schon seit Jahren stört.

Die Anwohner von Massanei kritisieren das Aussehen des Wendeplatzes in ihrem Ort und die unangemessene Geschwindigkeit, mit der viele Kraftfahrer auf der Staatsstraße unterwegs sind. © Dietmar Thomas

Bei der Einwohnerversammlung nehmen die Massaneier kein Blatt vor den Mund. In verschiedenen Bereichen fühlen sie sich von der Waldheimer Stadtverwaltung alleingelassen. Für einige Dinge sind aber schon Veränderungen in Sicht.

Der Wendeplatz ist kein Aushängeschild für den Ort

Als Schandfleck bezeichnet eine Anwohnerin den Wendeplatz. Eigentlich, so meint sie, sollte er das Aushängeschild von Massanei sein. Aber das Gras wachse zu hoch und versperre die Sicht. Nachdem Mitarbeiter des Bauhofes einen Baum gefällt haben, seien Äste liegengeblieben und die einstige Rabatte sei mit Steinen durchsetzt. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) kann aber keine Veränderung in Aussicht stellen. Die regelmäßige Pflege aller Grünflächen in Waldheim und den Ortsteilen sei mit dem Bauhof allein nicht zu schaffen. Für die Beauftragung von Unternehmen fehle das Geld.

Geräte auf dem Spielplatz sollen erneuert werden

Der Spielplatz sei der einzige zentrale Platz in Massanei. Er sei ein Treffpunkt für die Kinder. Von denen gebe es derzeit viele im Ort. Deshalb wäre eine Instandsetzung dringend nötig, meint ein Anwohner. Eine Wippe, die Instandsetzung des Kletterturms, den Austausch des Kiesbetts und die Anschaffung eines Wipptieres hält er für notwendig. Eigentlich sollte die Sanierung des Spielplatzes schon abgeschlossen sein. „Das haben wir aber leider nicht geschafft“, erklärt Michael Wittig, Fachbereichsleiter Ordnung und Bauverwaltung. Geld für den Massaneier Spielplatz sei im Doppelhaushalt 2018/19 eingeplant. In welchem der beiden Jahre die Instandsetzung erfolgt, kann Wittig aber heute noch nicht sagen.

Für das Wartehäuschen an der Bushaltestelle gibt’s Fördergeld

Die Anschaffung eines Buswartehäuschens werde immer wieder verschoben. Das mache keinen Spaß. Die Kinder stehen im Regen, bemängelt ein junger Mann. Dem pflichtet Michael Wittig bei: „Wir kämpfen seit zwei Jahren um die Haltestellen.“ Jetzt habe die Stadt beschlossen, an sechs Wartebereichen Häuschen aufzustellen. Für drei sei bereits Fördergeld zur Verfügung gestellt worden. Denn ohne gehe es nicht. Priorität hätten die Haltestellen am Ärztehaus und gegenüber dem Friedhof in Waldheim sowie in Heiligenborn. Bei der nächsten Förderung sei Massanei dabei. Wann die erfolge, sei aber noch nicht klar.

Der Versuch, einen Fußweg zu bauen, ist schon zwei Mal gescheitert

Rücksichtslos und viel zu schnell seien die meisten Kraftfahrer auf der Staatsstraße durch Massanei unterwegs, so die Kritik der Anwohner. Deshalb fordern sie einen Fußweg, der vor allem für die Sicherheit der Kinder sorgen soll. Die Chance, dass der Weg gebaut wird, hätten die Massaneier selbst vertan, entgegnet Wittig. Und das bereits zwei Mal, vor 20 und vor fünf Jahren. Beide Male habe es den Versuch gegeben, von Anliegern der Hauptstraße Flächen für den Fußwegbau zu erwerben. Doch einige hätten dies abgelehnt. Dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Bauherr der Straße einen dritten Anlauf unternehme, hält der Bauamtsleiter ebenso für unwahrscheinlich, wie die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße von 50 km/h auf 30 km/h herabzusetzen. Denn eine Verkehrsschau habe ergeben, dass die Verkehrssicherheit gegeben sei.

zur Startseite