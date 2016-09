Wo es im Kanalnetz staut Der Abwasserzweckverband hat das Kanalsystem in Döbeln untersuchen lassen. Es gibt einige Engstellen.

In den vergangenen Jahren hat der AZV Döbeln-Jahnatal im Stadtgebiet viele neue Leitungen verlegen lassen. Wo welche Leitung nötig ist, darüber gibt der Generalentwässerungsplan Auskunft, der jetzt überarbeitet wurde. © Archiv

Nach 14 Jahren hat der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal seinen sogenannten Generalentwässerungsplan überarbeiten lassen. Das Papier ist wichtig für das Funktionieren des Abwassersystems in Döbeln. Das Ergebnis der Untersuchungen: Im Großen und Ganzen klappt es mit der Entwässerung. Aber an einigen Stellen staut es.

Das ist auch wichtig in Hinblick auf die Starkregen, die Döbeln in den vergangenen Jahren mit schöner Regelmüßigkeit heimgesucht haben und bei denen das Wasser auf den Straßen stand und in die Häuser floss. Wolf-Thomas Hendrich, Leiter der Niederlassung des Wasserdienstleisters OEWA, macht klar, dass sich solche Situationen auch in Zukunft nicht vermeiden lassen. „Wenn sich trockene Perioden mit Starkregen ablösen und das Wasser von den Feldern kommt, dann ist das eine Situation, die der AZV nicht lösen kann. Die Infrastruktur ist dafür nicht ausgelegt“, sagte er. Was nicht heißt, dass es an einigen Stellen nicht Verbesserungen am Kanalnetz geben kann.

In Sörmitz hatte es in den vergangenen Jahren einige Male bei heftigen Regengüssen Probleme mit Oberflächenwasser gegeben. Die Verrohrung der Straße Am Mühlgraben und der Sörmitzer Straße ist etwas unterdimensioniert, hatten die Studie ergeben. „Wir lassen untersuchen, wie man die Situation durch eine neue Leitung in der Karl-Liebknecht-Straße entschärfen kann“, sagte Heidrun Berkoben, Leiterin der OEWA-Investitionsabteilung. Das ist ein Vorhaben, dass der AZV und die OEWA mit der Stadt Döbeln abstimmen muss. AZV-Geschäftsführer Stephan Baillieu machte klar, dass es schnelle Lösungen nicht geben wird. Die Erkenntnisse aus dem Generalentwässerungsplan werden mittel- und langfristig auf die Investitionen des AZV Einfluss haben. Der Plan ist für die Zeit bis 2030 angelegt.

Was so ein Abwassernetz leisten muss, ist genau festgelegt. Bei einem größeren Regenereignis, das statistisch gesehen aller drei Jahre auftreten kann, muss das Wasser sicher abgeleitet werden. Die OEWA hatte das Abwassernetz im Auftrag des AZV ziemlich akribisch untersuchen lassen. Dazu wurden Regenmesser aufgestellt und in den Kanälen die Durchflussmengen gemessen, um die richtigen Schlüsse ziehen zu können, sagte Berkoben. Dabei hatten sich 30 Engstellen im Döbelner Kanalnetz herausgestellt. Diese meist älteren Leitungen können rein rechnerisch zwar einen Rückstau verursachen, in der Praxis mache sich das aber kaum bemerkbar, so Berkoben. Wenn die Leitungen irgendwann ausgewechselt werden, können die Untersuchungen berücksichtigt werden.

Auch an zwei der sogenannten Regenüberlaufbecken im Stadtgebiet gebe es Verbesserungsbedarf. Der AZV hatte die unterirdischen Behälter in den vergangenen Jahren in verschiedenen Stellen im Stadtgebiet einbauen lassen. Ein großer befindet sich direkt vor der Kläranlage in Masten. Die Behälter füllen sich bei starkem Regen bis zu einem gewissen Punkt und halten das Wasser zurück. Wenn es zu viel wird, fließt das Abwasser über sogenannte Abschläge direkt in die Mulde ab. Dazu wird es mechanisch geklärt. Wegen des Regens sei es dann auch stark verdünnt, sagte Baillieu.

Probleme mit stauendem Wasser gab es in den vergangenen Jahren auch an der Dresdner Straße. Dort war es aber der Amselgrundbach, dessen Verrohrung die Wassermassen bei Starkregen nicht mehr aufnehmen konnte. Zumindest dort wird es eine kurzfristige Lösung für das Problem geben. Noch im Herbst will die Stadt mit dem Bau eines kleinen Rückhaltebeckens im Pommlitzgrund beginnen.

