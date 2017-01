Wo Edelkrebs und Diamantsonnenbarsch logieren Der Freistaat Sachsen hat einen umfangreichen Fischatlas aufgelegt – mit Überraschungen für die Gewässer im Landkreis Görlitz.

Ein vom Aussterben bedrohter Edelkrebs (Astacus Astacus) in den Händen eines Wissenschaftlers. Dass er auch in Neiße und Mandau vorkommt, beweist der neue Fischatlas Sachsens. © dpa

In Neiße und Mandau herrscht straffer Wettbewerb – der Krebse. Hier nämlich findet man noch einige Exemplare der in Sachsen inzwischen selten gewordenen Edelkrebse. Sie hatten einst große wirtschaftliche Bedeutung, galten und gelten als Delikatesse – und haben inzwischen einen übermächtigen Feind: den amerikanischen Flusskrebs, Kamberkrebs genannt. Auch er hat sich inzwischen in der Neiße am Mandauzufluss angesiedelt, das geht aus dem neuen sächsischen Fischatlas hervor, den der Freistaat veröffentlicht hat. Und der Kamberkrebs könnte den Edelkrebs bald gehörig in die Zangen nehmen, denn er ist deutlich widerstandsfähiger – vor allem auch gegen die Krebspest.

Beschrieben werden in dem Atlas Biologie, historische Vorkommen, heutige Verbreitung, Bedeutung und Gefährdung für rund 90 Fisch-, Krebs- und Rundmaularten, die in Sachsen heimisch waren oder es heute sind. Die Basis für die Untersuchung ist gewaltig: 624 Probestellen sind im Freistaat beobachtet worden, Fangergebnisse von 1993 bis 2016 flossen ein, sagt Gert Füllner, Mitautor am Atlas. Auf diese Weise erhalten alle, die sich beruflich oder hobbymäßig für die Welt im Wasser interessieren, neue Erkenntnisse: „Der Atlas ist für Anglerverbände und Vereine wichtig, genauso aber für Ingenieurbüros, die im Wasserbau tätig sind“, erklärt Füllner. Generell sei zu beobachten, dass der Rückbau der alten Wehre tatsächlich dazu beiträgt, dass sich viele Fischarten besser verbreiten können.

Interessant zu sehen ist auch, wie sie manche Experimente entwickelt haben: So ist einer der wertvollsten Speisefische, der Seesaibling vor einigen Jahren im Olbersdorfer See ausgesetzt worden. Hier ist das extrem selten zu findende Tier bis 2005 auch nachzuweisen gewesen, ob er noch immer in den Weiten des Tagebaurestsees schwimmt, dafür gibt es im Fischatlas derzeit keine neueren Belege. Ohnehin ist er nur in sehr wenigen künstlichen Gewässern in Sachsen heimisch. Eine Rarität im Landkreis ist auch der Diamantsonnenbarsch: Laut Kartenmaterial des Freistaates kommt er in Ostsachsen sehr selten vor – unter anderem an zwei Stellen in der Neiße und im Kemlitzbach.

Häufig ist hingegen die Äsche im Süden des Landkreises vertreten: in Pließnitz und im Mandaueinzugsgebiet häufen sich die Fundstellen. Auch an Barschen herrscht in den Gewässern kein Mangel. Beim Zander hingegen, einem ebenfalls in der Regel häufig zu findenden Fisch in Sachsen, zeigt sich ein anderes Phänomen: Der Fisch mag es nährstoffreich, er liebt das Wasser des Quitzdorfer oder Bautzener Stausees. Dass die Nährstoffbelastung in Flüssen wie der Neiße zurückgeht und damit die Sichttiefe zunimmt, ist für den Zander weniger von Vorteil. Allerdings durchaus für den Hecht.

Der Wandel in und an Flüssen, der mit den von der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie geforderten Wehrumbauten einhergeht, wirkt sich günstig aus, wenngleich zum Teil mit jahrelanger Verspätung. Was der Bergbau mit der Begradigung mancher Flüsse zerstört hat, ist aber auch Jahrzehnte danach noch zu sehen. Wie sich der anstehende Schöpsausbau im Norden des Kreises auf die Fischwelt auswirken wird, darauf sind Gert Füllner und seine Kollegen schon gespannt. Neugierig sind sie auch auf die Veränderungen durch den Klimawandel: „Die Flüsse werden tendenziell wärmer“, sagt Flüllner. Und das werde künftig eine Rolle spielen.

www.landwirtschaft.sachsen.de/fischerei

