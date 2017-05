Wo dieses Jahr die Bagger rollen Der Freistaat Sachsen investiert 2017 rund 26 Millionen Euro in Straßen und Radwege in der Lausitz. Auch rund um Bischofswerda wird es deshalb oft eng.

Ein Blick auf die Bundesstraße 96. Auf dem Abschnitt zwischen Caminau und Wartha entsteht dieses Jahr ein Radweg. Dafür wurden bereits Bäume gefällt. © Uwe Soeder

Wenig Neubau, aber viel Erneuerung – auf diesen Nenner lässt sich das Jahresprogramm des sächsischen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) für 2017 in den Landkreisen Bautzen und Görlitz bringen. Über Einzelheiten informierte jetzt der Leiter der Bautzener Lasuv-Niederlassung, Andreas Biesold. Insgesamt investiert der Freistaat in diesem Jahr in Bundes- und Staatsstraßen in der Oberlausitz mehr als 26 Millionen Euro. Das liege in der Größenordnung der Vorjahre, sagte Biesold.

Größter Brocken wird der Neubau der Ortsumfahrung von Hoyerswerda. Für die neue Trasse östlich der Stadt wurde im vergangenen Jahr schon Baufreiheit geschaffen, am 3. Mai geht’s nun richtig los. Der erste Bauabschnitt beginnt bei Maukendorf. Hier zweigt die neue Bundesstraße 96 gen Osten von der bisherigen Trasse ab, überquert die Bahnstrecke Hoyerswerda–Horka über eine neue Brücke und verknotet sich weiter nördlich mit der Staatsstraße, die von Hoyerswerda Richtung Lohsa führt. Südlich von Hoyerswerda wird die Radweg-Lücke neben der B 96 zwischen Caminau und Wartha geschlossen. Der Bau des 2,5 Kilometer langen Radweges soll am 1. Juni beginnen und bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Der Freistaat investiert in das Vorhaben rund 840 000 Euro. Während der Bauarbeiten wird die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Im Oberland bleibt ab 1. Juli und voraussichtlich bis Jahresende die Bundesstraße 98 zwischen Neukirch und Sohland (Spree) voll gesperrt. Grund ist eine in die Jahre gekommene Brücke bei Pilzdörfel, die einem Neubau weichen muss. Das Lasuv beziffert die Bausumme auf rund 400 000 Euro. Die ausgeschilderte Umleitung führt zwischen Neukirch und Sohland über Wilthen und Schirgiswalde.

Im Jahre 2001 wurde mit der Ortsumfahrung von Löbau einer der ersten Abschnitte der neuen Bundesstraße 178 freigegeben. 16 Jahre später braucht die Fahrbahn eine Kur, die am 8. Mai beginnt und am 31. Oktober enden soll. Die Erneuerung der Straßendecke schlägt mit rund 2,4 Millionen Euro zu Buche. Da die Straße hier vier Fahrspuren hat, ist keine Vollsperrung nötig – der Verkehr wird zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt. Für die Straße unterhalb des Kamenzer Hutberges beginnt am 6. Juni eine fast fünfmonatige Erneuerungskur. In dieser Zeit wird für rund 690 000 Euro nicht nur die Fahrbahn erneuert, sondern auch ein Radweg angebaut. Das geht nur unter Vollsperrung, eine Umleitung wird ausgeschildert. Östlich von Prischwitz wird ab 16. Juni der Knotenpunkt zwischen den Straßen Bautzen–Kamenz und Göda–Schwarzadler erneuert. An die Stelle der bisherigen, als Unfallschwerpunkt bekannten, Kreuzung kommt ein Kreisverkehr. Über diesen soll noch vor Weihnachten der Verkehr rollen. Das Vorhaben kostet rund 540 000 Euro. Während der Arbeiten muss die Straße Bautzen–Kamenz auf einer Länge von 1,7 Kilometern halbseitig gesperrt werden, die Straße Göda–Schwarzadler im Abschnitt des künftigen Kreisverkehrs sogar ganz. „Wenn wir bei einem Vorhaben sagen, dass es bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, dann immer unter der Voraussetzung, dass das Wetter mitspielt“, stellte der Lasuv-Niederlassungsleiter klar.

Und noch eine Erklärung hat Andreas Biesold – für die vielen Vollsperrungen. Hier ist künftig mehr Rücksicht auf die Arbeitssicherheit der Bauleute zu nehmen. „Es muss bei jeder Straßenbaustelle ein Mindestabstand zwischen einer noch genutzten Fahrbahn und den Arbeitern herrschen.“

