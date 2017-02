Wo die Stadt abkassiert Nicht nur Raser haben der Stadt einen Geldregen beschert. Auch Hundebesitzer, Bettler, Ruhestörer oder Grill-Fans mussten kräftig zahlen.

Wer zum Grillabend außerhalb der erlaubten Plätze einlädt, muss mit einer saftigen Strafe rechnen. © Symbolfoto: dpa

Wenn das Rotlicht wie ein Bühnenscheinwerfer Auto und Fahrer ausleuchtet, hilft auch schnelles Bremsen nicht mehr. Gut 54 500 Menschen sind im vergangenen Jahr in die Dresdner Blitzerfallen getappt. Die meisten, weil sie zu schnell unterwegs waren. Auch mit herrenlosen Autowracks, aggressiven Bettlern und sorglosen Hundebesitzern hatten es die Mitarbeiter des Ordnungsamts zu tun. Zählt man alle verfolgten Verstöße zusammen, so hat die Stadt 8,3 Millionen Euro durch Buß- und Verwarngelder verdient.

Raser: Auf der Waldschlößchenbrücke hat es am häufigsten geblitzt

Nicht nur ein wenig zu schnell ist ein Autofahrer im vergangenen Jahr über die Waldschlößchenbrücke gerast. Mit fast 80 km/h über dem Tempolimit stellte er den Rekord 2016 auf. Das Ergebnis: drei Monate Fahrverbot und über 600 Euro Bußgeld.

Die beiden Blitzer auf Dresdens neuster Elbquerung erweisen sich für die Stadtkasse als Glücksfall: Mehr als 18 000 Mal lösten sie aus und brachten somit rund 525 000 Euro ein – so viel wie kein anderer in der Stadt. Am häufigsten wurden Autofahrer in Richtung Altstadt fotografiert. Dort geht es im Tunnel zunächst bergab. Wer auf der anderen Seite nicht rechtzeitig bremst, bekommt Post. Platz zwei der fleißigsten Blitzer belegt die Anlage an der Radeburger Straße. Am untätigsten war dagegen der Blitzer an der Meißner Landstraße am Urnenfeld.

Insgesamt hat Dresden mit seinen stationären Blitzern rund 1,6 Millionen Euro eingenommen. Das ist deutlich weniger als noch ein Jahr zuvor, als etwa 2,4 Millionen Euro durch Temposünder und Ampelignoranten zusammenkamen.



Falschparker: Eltern gefährden vor Schulen die Sicherheit ihrer Kinder



Verdient hat die Stadt auch an Falschparkern. Insgesamt gab es 230000 Anzeigen, etwa 1500 Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Macht über 3,2 Millionen Euro. Die Ordnungshüter haben gezielt vor Schulen kontrolliert. „Dabei waren es oft die Eltern, welche die Sicherheit der Kinder durch zu schnelles Fahren oder falsch geparkte Autos gefährdeten“, so das Ordnungsamt. Zu tun hatten es die Mitarbeiter ebenfalls mit knapp 700 Wracks und nicht zugelassenen Fahrzeugen, die einfach am Straßenrand abgestellt wurden. Immerhin bemühten sich schließlich 570 Halter selbst, ihre Wagen wegzufahren.



Bettler: Immer mehr Kinder werden auf die Straße geschickt



Betteln ist in Dresden nicht grundsätzlich verboten. Ernst wird es erst, wenn Passanten bedrängt oder sogar angefasst werden. Kein Spaß versteht das Ordnungsamt auch, wenn Bettler eine Behinderung vortäuschen, einen Hund neben sich platzieren oder Kinder dabei haben, um bei den Fußgängern Mitleid zu erzeugen. Dann droht ein Bußgeld. Laut Stadtverwaltung ist aggressives Betteln, auch mit Kindern, im vergangenen Jahr zu einem großen Problem geworden. Es habe dreimal mehr Anzeigen gegeben als 2015. So musste das Ordnungsamt 109 Beschwerden nachgehen.



Trinker: Viele Glasflaschen auf Dresdens Spielplätzen



Kaum zu glauben, aber auf Dresdens Spielplätzen ist fast 1100 Mal gegen die Vorschriften verstoßen worden. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes griffen etwa ein, wenn Menschen mit Glasflaschen auf den Plätzen unterwegs waren und so riskierten, dass sich Kinder später daran schneiden.



Ruhestörer: Über 600 Beschwerden wegen Lärms eingegangen



Nach wie vor ein großes Thema sei Ruhestörung, so das Ordnungsamt. Insgesamt gingen 627 Beschwerden ein, etwas weniger als im Jahr zuvor. In Dresden gelten feste Zeiten für die Mittags- und Nachtruhe. Wer trotzdem hämmert, bohrt oder Teppiche ausklopft, muss mit einem Bußgeld rechnen. Auch Musik darf nicht nach Belieben gehört werden, wenn Fenster und Balkontüren offenstehen.



Hundebesitzer: Knöllchen, weil Struppi nicht angeleint war



Wenn das Geschäft auf dem Gehweg liegen bleibt, kann es teuer werden. Bis zu 100 Euro müssen Hundehalter zahlen, wenn sie erwischt werden. Das Ordnungsamt darf sogar dann kassieren, wenn Herrchen oder Frauchen beim Gassigehen keinen Beutel dabei haben. Zur Kasse gebeten werden sie auch, wenn der Hund in Gebieten mit Leinenpflicht frei herumläuft. Passiert ist das im letzten Jahr 442 Mal. Außerdem mussten 13 Hunde ins Tierheim gebracht werden, weil sie gefährlich waren oder frei herumliefen.



Illegale Griller: Weniger Dresdner brutzeln an den Elbwiesen



In Dresden darf in Landschaftsschutzgebieten wie den Elbauen nicht gegrillt werden. Gemacht wird es trotzdem. 275 Anzeigen lagen vor, 53 weniger als 2015. Grundsätzlich ist Grillen ohne Erlaubnis in allen öffentlichen Grünanlagen verboten. Allerdings hat die Stadt zehn Orte festgelegt, an denen die Dresdner auch ohne Genehmigung brutzeln dürfen. Dazu gehören das Neustädter Ufer an Marien- und Albertbrücke und der Alaunplatz. Auf Privatboden darf immer gegrillt werden, solange niemand belästigt wird.



Demos, Bomben, Drogen, Fußballspiele: Ordnungsamt stößt an Grenze



Zwei Fliegerbomben sind im vergangenen Jahr gefunden worden, ein Frachtschiff havarierte an der Albertbrücke, Deutschland feierte in Dresden die Wiedervereinigung, Wirtschaftslenker und einflussreiche Politiker trafen sich zur Bilderberg-Konferenz, rund um den Wiener Platz konnte sich eine Drogen-Szene etablieren, und dazu kamen 824 Demos und Kundgebungen. „Wir sind an personelle Grenzen gestoßen“, sagt Ordnungsamtsleiter Ralf Lübs. 2017 erhofft er sich Entspannung. Mit mehr Mitarbeitern und einer größeren Funkzentrale sei die Behörde nun besser aufgestellt.





