Wo die Schaumvögel schlüpfen Mittwoch ist Vogelhochzeit. Bäcker und Konditoren setzten auf Traditionelles, manche auch auf Neues.

Im Demitzer Geschäft der Bäckerei Bleschke zeigt Barbara Haufe ein Blech mit Schaumvögeln zur Vogelhochzeit. Verkauft werden sie in verschiedenen Farben. Neu im Sortiment dieser Bäckerei, die auch ein Geschäft in Bischofswerda hat, sind Vogelnester aus Makronenteig. © Steffen Unger

Eigentlich wollte sie zu Wochenbeginn ja nur ein halbes Brot und ein paar Semmeln kaufen. „Aber die Schaumvögel sehen so verlockend aus“, sagt die Kundin in Bischofswerda. Im Geschäft der Bäckerei Bleschke schimmern sie in zartem Rosa, Grün und Gelb. Wer kann da schon widerstehen? Und schwups, schwirren drei der süßen Gesellen in die Papiertüte.

Schon seit der zweiten Januarwoche ist bei Bäckermeister Bleschke Vogelhochzeit angesagt. Nach Stollen und Pfefferkuchen sind viele jetzt heiß auf diese Naschereien, die es nur in Teilen der Lausitz und leider nur einmal im Jahr gibt. Da ist es verständlich, wenn Bäckereien und Konditoreien die Zeit der Vogelhochzeit ein wenig verlängern und die speziellen Leckereien im Januar mehrere Wochen lang im Sortiment haben. Bäckereien in der Stadt und der Umgebung verkaufen jetzt Schaum- und Cremevögel, Cremenester sowie Vögel aus Milchteig – letztere mit Puderzucker oder Zuckerglasur, zum Teil auch mit Rosinenaugen veredelt. „Am gefragtesten sind bei uns die Cremenester“, sagt Bäckermeister Willi Bleschke, der Geschäfte in Bautzen, Bischofswerda, Demitz, Wölkau und Weißenberg hat. Er selbst bevorzuge allerdings die Teigvögel. Hergestellt werden die Leckereien nach traditionellen Rezepten. Doch Willi Bleschke probiert auch gern mal etwas Neues aus. In diesem Jahr verkauft er erstmals Vogelnester aus Makronenteig.

In der Konditorei Kalt ist das Schaufenster in diesen Tagen die reinste Vogelvoliere. Man hört es förmlich zwitschern, wenn man von der Straße aus in den Laden schaut. Drinnen gibt es große und kleine Vögel sowie Nester in zig Varianten: traditionell aus Buttercreme auf einem zarten Mürbeteigkeks gespritzt, aber auch mit Nougat- oder Marmeladenfüllung. Zu den Spezialitäten des Hauses gehören Vögel aus Quarkteig sowie halb mit Schokolade überzogene Küken – lecker und eigentlich fast zu schade zum Vernaschen.

Obwohl der Brauch der Vogelhochzeit im Sorbischen seinen Ursprung hat, gab es bei Kalts in Bischofswerda zu Jahresbeginn schon immer Schaumvögel, Nester & Co. Das war schon bei Konditormeister Werner Kalt so, der das Kaffeehaus an der Kirchstraße gründete. Sohn Harald, der den Betrieb 1989 von seinen Eltern übernahm, führt diese Tradition weiter und vergrößerte mit den Jahren das Angebot beträchtlich. „Die Besonderheit bei uns ist die Vielzahl der Angebote zur Vogelhochzeit“, sagt er. Lieferanten offerieren zum Beispiel immer wieder neue Formen oder auch Backmischungen. So etwas regt an, innovativ zu sein und Neues auszuprobieren. Die Konditorei Kalt verkauft die Vogelhochzeitsspezialitäten seit dem 11. Januar, dem ersten Verkaufstag nach den Betriebsferien zum Jahreswechsel. Noch mindestens bis zum Wochenende werden sie hier im Angebot sein.

Gefeiert wird die Vogelhochzeit am 25. Januar. Dem Brauch zufolge stellen Kinder einen Teller ins Fenster, und die Vögel legen Süßigkeiten drauf. Als Dankeschön dafür, dass die Kinder (und Erwachsenen) sie im Winter über füttern. Bäckermeister Bleschke, der in der Nähe von Hoyerswerda zu Hause ist, hat es so als Kind gelernt. Aber auch Kindern in der Region Bischofswerda wird es so vermittelt. Die Vogelhochzeit gehört längst zu Bischofswerda und den hiesigen Bäckereien. Kunden warten schon darauf. In der Bäckerei Kaufer, die neben ihrem Stammgeschäft auch drei Läden in Bischofswerda betreibt, sind die Schaumvögel sogar schon ausverkauft. Trotzdem geht man auch dort nicht leer aus, wenn man nach Gebäck zur Vogelhochzeit fragt. Teigvögel und Cremenester, wahlweise mit heller und Nougatcreme und einem zarten Schokoladenüberzug, gibt es noch, sagt Juniorchef Jens Kaufer.

