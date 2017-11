Wo die Privatsphäre endet Wann darf der Vermieter in die Wohnung? In Riesa musste diese Frage jetzt das Gericht beantworten.

Einfach mal klopfen und in der Wohnung nach dem Rechten sehen, das dürfen Vermieter nicht. Anders sieht es aus, wenn konkrete Schäden vermutet werden – oder vorher Vereinbarungen getroffen wurden. So wie in einem Riesaer Fall. © Symbolfoto: SZ-Archiv/Pawel Sosnowski

Dass diese Sache vor Gericht gelandet ist, sorgt bei allen Beteiligten für Stirnrunzeln. Kleinkram sei das, sagt die Anwältin der Anklagen, und Richter Hans-Peter Burmeister macht gleich zu Beginn relativ deutlich, dass sich die beiden Streitparteien auch außerhalb des Riesaer Amtsgerichts hätten einigen können.

Nun aber sitzt Mieter Richard Pfeil, der eigentlich anders heißt, vor dem Zivilgericht – weil er den Mitarbeitern der Wohnungsgenossenschaft den Zutritt zu seiner Wohnung verwehrt hat. Im Vorfeld hatten sich andere Hausbewohner beim Großvermieter über ihren Nachbarn beschwert. In seiner Wohnung sehe es extrem unordentlich aus, teilweise dringe ein unangenehmer Geruch in den Hausflur. Die Mieter fürchteten, dass die Zustände in der Wohnung Ungeziefer anziehen könnte – und die Genossenschaft sah sich gezwungen, zu reagieren. Mitte Juni besichtigten Mitarbeiter erstmals die Wohnung des Riesaers. Dort fanden sie zwar nicht wie befürchtet eine vermüllte Wohnung vor. Allerdings stapelten sich im gesamten Schlafzimmer die vollen Umzugskartons. Und, so beschreibt es die Genossenschaft, das Wohnzimmer glich einer Baustelle. Er renoviere gerade, so Richard Pfeil. Wegen seiner Behinderung dauere das alles etwas länger. Er sicherte den Mitarbeitern zu, er werde seine Wohnung binnen drei Monaten entrümpeln. Bei einem weiteren Termin sollte das kontrolliert werden.

Um genau diesen zweiten Termin geht es. Er habe sich überrumpelt gefühlt, als er der zweiten Begehung zustimmte, sagt Pfeil. Deshalb wolle er den Vermieter nun doch nicht in die Wohnung lassen. Ein Streit, wie er nicht eben häufig vor dem Zivilgericht landet. Bundesweit gab es in den vergangenen Jahren jeweils mehr als 250 000 Prozesse, die Wohnraummietsachen betrafen, das war fast jedes sechste zivilrechtliche Verfahren. Meist ging es dabei aber um Räumungsklagen oder Betriebskosten, nicht um Wohnungsbegehungen. Das ist in Riesa nicht anders, wie beide Großvermieter auf SZ-Anfrage bestätigen.

Bei dem Streit handelt es sich um einen Grenzfall, sagt Ulrich Ropertz. Er ist Sprecher des Deutschen Mieterbunds. „Ein generelles Besichtigungsrecht für den Vermieter gibt es nicht.“ Allerdings haben Vermieter durchaus in bestimmten Fällen die Möglichkeit, die Wohnung zu betreten. Etwa dann, wenn konkrete Schäden drohen. Ein regelmäßiges Begehungsrecht gebe es dagegen nicht: „Einfach mal so nach dem Rechten sehen, ist nicht.“ Für strittig hält Ropertz den Fall deshalb, weil gestapelte Kartons allein zunächst keine Substanzschäden an der Wohnung vermuten ließen. Im Grunde könne man da noch so viele Kisten bei sich lagern. „Was anderes ist es, wenn zum Beispiel Ungeziefer dadurch angelockt wird.“ Eben diese Befürchtung hatten die Nachbarn des Riesaers geäußert.

Für Amtsrichter Hans-Peter Burmeister ist die Sache letztendlich relativ eindeutig. Und zwar nicht allein wegen der Gefahr einer „übermäßig individuellen Nutzung“, mit der die Wohnungsgenossenschaft ihre Begehung begründet. Entscheidend sei letztlich die Zusage für die zweite Besichtigung gewesen. An die müsse er sich nun halten. Das Argument, der Mieter habe sich unter Druck gesetzt gefühlt, will Burmeister nicht gelten lassen. Dafür habe er zu spät gegen den zweiten Termin protestiert. Er ahne schon, warum. „Ich habe das Gefühl, es sieht dort jetzt noch so aus wie damals. Und der Klägerin geht es da auch so.“ Im Übrigen sei der Beklagte bisher noch ganz gut weggekommen. „Die Genossenschaft hätte „auch mit wesentlich größeren Knüppeln gegen Sie vorgehen können. Es gibt Gerichte, die sagen, dass das ein Kündigungsgrund ist.“

So weit will es auch der Mieter eigentlich nicht kommen lassen. Er bekommt Arbeitslosengeld II, einen Umzug könne er sich eigentlich nicht leisten. Auch die Anwältin der Wohnungsgenossenschaft erklärt, ein Ende des Mietverhältnisses sei eigentlich nicht im Interesse des Vermieters. Der sehe sich auch in einer sozialen Verantwortung. Am Ende läuft es auf ein Vergleichsangebot hinaus. Richard Pfeil bekommt noch einmal eine neue Frist eingeräumt. Im Dezember soll dann die vereinbarte Begehung stattfinden.

zur Startseite