Wo die Forleule überwintert Mitarbeiter des Kreisforstamtes untersuchen bei Klitten, wie viele Schädlinge den Kiefern gefährlich werden könnten.

Peter Wilde (vorn) ist als Leiter des Sachgebiets Waldschutz/Forstbetrieb in der Forstverwaltung des Kreises auch für die Winterbodensuche zuständig. Die Waldarbeiter Torben Kruner (links) und Steffen Grünert suchen im Kiefernwald nach Schädlingen.

Ausgebuddelt: Ein halber Quadratmeter Waldboden wird untersucht.

Entdeckt: Unter anderem Forleule- und Kiefernspanner-Puppen sind im Boden.

Gezeigt: Sie richten Schaden an: Buschhornblattwespe, Forleule, Kiefernspinner und Kiefernschwärmer.

Wenn nötig, gehen Steffen Grünert und Torben Kruner mit Schneeschieber in den Wald. Auch Dauerregen bei Temperaturen nicht viel über Null wie am Montag hält die beiden Waldarbeiter aus dem Kreisforstamt nicht von ihrer derzeitigen Hauptbeschäftigung ab. Winterbodensuche heißt die und ist eine der ganz klassischen Winterarbeiten, sagt Peter Wilde. Der Nieskyer ist beim Landkreis Sachgebietsleiter im Forstamt und unter anderem für den Waldschutz zuständig. Und dazu gehört, sich einen Überblick zu verschaffen, wie viele der bekannten Kiefernschädlinge im Waldboden überwintern, und ob es ihnen gut geht, sie also in der Lage sind, den Kiefern im Frühjahr und Sommer tatsächlich Schaden zuzufügen.

Der Weißwasseraner Torben Kruner zeigt, was er an seiner Untersuchungsstelle gefunden hat: Puppen von Forleule, Kiefernschwärmer, Kiefernspanner und Buschhornblattwespe. Augenscheinlich fühlen sich die Tiere wohl. Genaueres werden Untersuchungen im Labor ergeben. Um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu bekommen, gehen die Waldarbeiter nach einem Schema vor. In bestimmten Abständen werden in dem Klittener Waldstück hinterm Bärwalder See einen halben Quadratmeter große Bodenstücke freigelegt und geschaut, was sich unter dem Moos an Getier findet. 83 solche Probestellen in Wäldern insgesamt kommen im Dezember und Januar im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe. Von den etwa 80000 Hektar Wald im Landkreis sind die Mitarbeiter vom Kreisforstamt für etwa 60000 Hektar zuständig, das ist Privat- und Körperschaftswald. Die anderen Waldbestände gehören zum Bundesforst und zu Sachsenforst.

Diese Winterbodensuche wird speziell in den Kieferbeständen notwendig, Schwerpunkte seien die Forstreviere Weißwasser, Krauschwitz und Boxberg. Aber auch im Revier Niesky wachsen viele Kiefern. Deshalb sind Mitarbeiter der Firma Eichhorst aus dem Rothenburger Ortsteil Dunkelhäuser ebenfalls mit der Suche nach Kiefernschädlingen beschäftigt. Im Auftrag des Kreisforstamtes graben sie gerade zwischen Groß Krauscha, Kodersdorf und der Hohen Dubrau nach Schädlingen.

Im Süden des Landkreises dagegen wachsen viel mehr Fichten. Kiefernschädlinge können dort also wenig ausrichten. Aber auch dort gibt es Suchaktionen, beispielsweise nach dem Borkenkäfer und auch nach Mäusen. Das geschehe aber eher im Sommer, so Peter Wilde. Im Kreisnorden bereitet zurzeit auch ein Pilz Sorgen. Werden Kiefern von dem Pilz Diplodia befallen, dann können die Triebspitzen braun werden, also das junge Grün vom Mai. Beispielsweise entlang dem Baufeld der Deutschen Bahn, welches sich von Hoyerswerda bis nach Horka zieht, sind viele solcher kranken Bäume zu sehen. Ursache ist Stress, so Peter Wilde. Fehlt den Bäumen Wasser oder werden Wurzeln beschädigt, dann hat der Pilz leichtes Spiel. Auf der anderen Seite ist die Kiefer ein robuster Baum ohne große Ansprüche an seinen Standort, also „stark leidensfähig“, wie der Forstfachmann sagt. Wer hätte das gedacht: Wenn noch zehn Prozent der Nadeln grün sind, hat der kranke Baum die Chance, sich zu regenerieren. Auf der Suche nach Bäumen mit Diplodia-Befall haben Mitarbeiter des Kreisforstamtes sich unter anderem in Neusorge umgesehen.

In dem Klittener Privatwald ist die Welt in Ordnung. Für so eine Aussage gibt es auch Fakten. Pro untersuchtem Bestand werden zehn Srellen mit einer Fläche von einem halben Quadratmeter angesehen, einige davon direkt am Stamm der Kiefern. Wenn beispielsweise elf Buschhornblattwespen auf einem Quadratmeter entdeckt würden, dann wäre das bereits kritisch. Die Waldarbeiter entdecken aber auch die Gegenspieler der Kiefernschädlinge. Beispielsweise Schlupfwespen, Sichelwespen oder Raupenfliegen legen ihre Eier in Kiefernspinner oder Kiefernspanner ab. Eigentlich hält sich die Natur im Gleichgewicht. Im nächsten Jahr wird es nach heutigen Erkenntnissen eher keine Probleme geben. „Wir haben bisher keine alarmierenden Ergebnisse“, sagt Peter Wilde. Etwa die Hälfte der Untersuchungsstellen ist bereits begutachtet. Da wo sich die Zahl der Puppen der Schädlinge am oberen Limit bewegt, wird weiter geschaut, wohin die Entwicklung geht. Die Waldarbeiter beobachten, wie viele Falter schlüpfen, kontrollieren den Falterflug, wie viele Eier abgelegt werden, besonders von der unscheinbaren aber für Kiefern gefährlichen Forleule. Sind dann tatsächlich viele Raupen da, dann kann im Fall der Fälle ein Insektizid eingesetzt werden, sagt Peter Wilde. Auf den eigenen etwa 100 Hektar Wald des Landkreises, das im Naturschutzgroßprojekt bei Neusorge liegt, entscheidet darüber das Forstamt. Eigentümer von Privatwald werden über die Ergebnisse informiert. Sie müssen für die Winterbodensuche keine Gebühr bezahlen. Das gehört zu den Hoheitsaufgaben, die per Waldgesetz geregelt sind.

Der Einsatz von Insektiziden ist selten. 2014 und 2015 musste im Kringelsdorfer Wald gegen die Nonne vorgegangenen werden, berichtet der Sachgebietsleiter vom Kreisforstamt. Größere Probleme gebe es in den Brandenburger Wäldern, wo schon öfter ganze Bestände kahlgefressen wurden. Damit das nicht passiert, ist die vorsorgliche Untersuchung wie in dem Klittener Wald an diesem Tag üblich. Für den Trebendorfer Steffen Günzel, der seit 1989 Waldarbeiter ist, und seinen Kollegen Torben Kruner, der seit 2011 dabei ist, also quasi alltägliches Geschäft. So wie die Schneeschieber, wenn die Untersuchungsflächen vom weißen Pulver zu befreien sind.

