Wo die Bagger anrollen Die Gemeinde Klingenberg hat für dieses Jahr mehrere Baumaßnahmen geplant. Die SZ stellt die größten vor.

zurück Bild 1 von 3 weiter Vor dem Wohnblock Am Sachsenhof 2 a-c in Klingenberg sammelt sich bereits der Bauschutt in großen Containern. Die Abbrucharbeiten im Gebäude sind nahezu fertig. © Egbert Kamprath Vor dem Wohnblock Am Sachsenhof 2 a-c in Klingenberg sammelt sich bereits der Bauschutt in großen Containern. Die Abbrucharbeiten im Gebäude sind nahezu fertig.

Für den Abriss des Zentralhofes hat die Gemeinde Fördergelder beantragt.

Die Kläranlage in Höckendorf soll ab August energetisch saniert werden.

Gleich mehrere große Baumaßnahmen hat sich die Gemeinde Klingenberg für das Jahr 2017 vorgenommen. Zur Finanzierung tragen Fördergelder aus verschiedenen Programmen bei, aber es fließen auch reichlich Eigenmittel. Zum Teil wurde mit den Maßnahmen schon begonnen. Aber die Gemeinde wartet auch noch auf Post vom Landratsamt und der Fördermittelstelle. Die SZ gibt einen Überblick.

Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013 ist auf der Zielgeraden

Zu den größten Maßnahmen gehört die Beseitigung der Schäden nach dem Hochwasser 2013. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg). Zu den letzten Maßnahmen gehören Brücken, die wieder instand gesetzt werden, wie etwa die Fußgängerbrücke in Colmnitz, die kürzlich eingehoben wurde. „Nach Restarbeiten wird die Brücke demnächst für die Fußgänger freigegeben“, sagt Bauamtsleiter Rolf Anke. Die Stützmauer in Colmnitz wird voraussichtlich Anfang Juni fertig.

Sanierung des ersten Wohnblocks „Am Sachsenhof“ liegt gut im Zeitplan

Eine weitere große Maßnahme ist die Sanierung der vier Wohnblöcke Am Sachsenhof 2 a-c. Bis 2020 will sie die Gemeinde umfangreich sanieren. Der erste Wohnblock war mit 2,4 Millionen Euro geplant, 2,1 Millionen sind es bisher nach der Auftragsvergabe, wie Carlo Schütze, Amtsleiter Finanzen der Gemeinde, sagt. „Die Abbrucharbeiten im Gebäude sind im Wesentlichen fertig“, sagt Rolf Anke. Tapeten und Fußbodenbeläge wurden herausgerissen, die alte Keramik im Sanitärbereich entfernt, Türen ausgebaut. Der 30 Jahre alte Plattenbau wurde in den Rohbauzustand zurückgeführt. „Der Rohbauunternehmer hat seine Arbeit begonnen.“ Da der Grundriss der einzelnen Wohnungen geändert wird, müssen tragende Wände herausgenommen und neue Wände an anderer Stelle eingezogen werden. „Momentan sind wir gut dabei. Alle Gewerke sind vergeben.“ Jetzt werde nach Plan abgearbeitet.

Die Sanierung der Turnhalle in Pretzschendorf startet im Herbst

Die Generalsanierung der Turnhalle in Pretzschendorf ist mit einer Million Euro veranschlagt, inklusive Anbau des Gerätelagers. Die Baugenehmigung wird derzeit noch vom Landratsamt geprüft. Währenddessen wird schon die Ausschreibung der Gewerke vorbereitet, denn im September soll die Maßnahme beginnen, sagt Stefan Lippert vom Bauamt der Gemeinde. Ein ganzes Schuljahr müssen Schule und Vereine voraussichtlich auf die Turnhalle verzichten. „Die Schule geht für den Zeitraum ins Kulturhaus, der Saal wird dort entsprechend vorbereitet.“ Ballfangnetze müssen zum Beispiel eingebaut werden und eine Spielfeldmarkierung kommt auf den Boden. Für die Finanzierung der Maßnahmen rechnet die Gemeinde mit 625 000 Euro an Fördermitteln. Der Großteil stammt aus dem Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“. Der Anbau für das Schulgerätelager kann laut Schulförderrichtlinie unterstützt werden.

Der Zentralhof in Ruppendorf soll abgerissen werden

Außerdem soll der Zentralhof in Ruppendorf verschwinden. Insgesamt wird der Abriss samt Entsorgung der Bauteile etwa 500 000 Euro kosten. Die Gemeinde hofft, 450 000 Euro an Fördergeld aus dem Programm Revitalisierung Brachflächen zu erhalten und rechnet jeden Tag mit einem positiven Bescheid, so Stefan Lippert. Um die brütenden Vögel nicht zu stören, dürfte mit der Maßnahme aber erst im September begonnen werden, so die Auflage der Naturschutzbehörde, mit der die Gemeinde derzeit noch in der Abstimmung ist. Wenn alles nach Plan läuft, soll in der Ruppendorfer Ortsmitte dann kommendes Jahr eine Kinderkrippe gebaut werden. „Der Abriss mit Grundstückswiederherstellung wird etwa sechs Wochen dauern. Auch der Keller muss mit abgebrochen werden.“

Die Kläranlage in Höckendorf wird energetisch auf Vordermann gebracht

Die energetische Sanierung der Kläranlage in Höckendorf steht ebenfalls auf dem Plan. Die Gemeinde Klingenberg erhält dafür rund 20 000 Euro an Fördermitteln, sagt Bürgermeister Torsten Schreckenbach. Die Gebläse und Belüftungselemente werden ausgetauscht, gewissermaßen wird damit das Herzstück für die Abwasserreinigung erneuert, sagt Stefan Lippert vom Bauamt, der das Projekt seitens der Gemeinde betreut. Bau- und Planungskosten belaufen sich insgesamt auf rund 116 000 Euro. Gefördert wird je nachdem, wie viel pro Jahr eingespart wird. Die Kläranlage wurde 1997 gebaut und im Jahr 2000 erweitert. „Die Elemente müssten sowieso standardmäßig erneuert werden. Wir legen die Gesichtspunkte auf den energetischen Bereich.“ Der Baustart ist für August vorgesehen. Der Betrieb läuft währenddessen normal weiter.

zur Startseite