Wo der Zuglärm erträglicher werden soll Die Bahn hat öffentlich vorgestellt, welche Maßnahmen in Coswig und Weinböhla geplant sind. Viele Fragen bleiben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hoffnung auf Ruhe: Damit wirbt die Deutsche Bahn AG auf Kärtchen, die bei der Präsentation der Machbarkeitsstudie auf Tischen auslagen. Ort des Geschehens war ein Beratungsraum im Coswiger Rathaus, in dem sonst unter anderem Ausschüsse tagen. © Norbert Millauer Hoffnung auf Ruhe: Damit wirbt die Deutsche Bahn AG auf Kärtchen, die bei der Präsentation der Machbarkeitsstudie auf Tischen auslagen. Ort des Geschehens war ein Beratungsraum im Coswiger Rathaus, in dem sonst unter anderem Ausschüsse tagen.

B-Konzernbevollmächtigter Eckart Fricke (links) im Gespräch mit Coswigs OB Frank Neupold (2.v.li.). Auch Weinböhlas Gemeindechef Siegfried Zenker (ganz rechts) war gekommen sowie etliche Bürger.

Tischkärtchen verkünden „Nur einer leisen Bahn gehört die Zukunft!“ In der Hand entfaltet sich das Kärtchen als kleiner Leporello-Flyer. Raffiniertes Werbematerial der Deutschen Bahn zu Maßnahmen, die den Zuglärm mindern. Wo genau was künftig in Coswig und Weinböhla zum Einsatz kommen soll, verraten großformatige Pläne, die – an Tafeln geheftet – die gesamte Fensterfront eines Beratungsraums im Coswiger Rathaus verstellen.

Kaum Text, dafür reichlich Kartenmaterial – in dieser Form hat die Deutsche Bahn diese Woche vorgestellt, welche Maßnahmen zum Lärmschutz sie konkret in den beiden stark betroffenen Kommunen für machbar hält. Machbar heißt: finanzierbar durch Mittel der Deutschen Bahn, des Bundesverkehrsministeriums und des Freistaats Sachsen, weil Kosten und Nutzen in einem Verhältnis stehen, das einer bestimmten Vorgabe entspricht.

Es ist eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit, die informiert werden und zugleich nach ihrer Meinung gefragt werden soll. Die Verwaltungen kennen die Ergebnisse der Machbarkeitsuntersuchung schon seit März. Sie wurden bereits um Stellungnahmen gebeten. Hinweise, die jedoch in der jetzigen Präsentation nicht berücksichtigt sind, wie rasch jemand feststellt. Henning Schwarz von der DB Netz AG bestätigt: „Die Stellungnahmen sind noch nicht vollständig bearbeitet.“

In seiner Begrüßung kommt er relativ schnell zu dem verheißungsvollen Satz: „Es wird noch ein weiterer Finanzierungstopf für Sie angezapft werden.“ Die Rede ist vom Topf für das Programm der freiwilligen Lärmsanierung. Ein wieder anderes Programm der Bahn, mit dem weitere Maßnahmen realisiert werden können.

Eine entscheidende Information etwa für viele Weinböhlaer Bürger. Jene nämlich, die südlich der Beethovenstraße wohnen und jetzt im Rahmen der Machbarkeitsstudie erst einmal leer ausgehen. Die Enttäuschung darüber verschweigt auch Weinböhlas Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) nicht. „Es ist für mich schwer zu verstehen, dass nur ein Teilbereich der Gemeinde bei der Bahnlärm-Problematik betrachtet wurde“, sagt er. Für das ignorierte Gebiet setzt er nun seine ganze Hoffnung in das Programm der Lärmsanierung. „Was kann ich den Bürgern dafür als Zeitschiene in Aussicht stellen?“, fragt er die Bahnvertreter. Man erwarte 2018 die Ergebnisse des Schallgutachtens, das in Vorbereitung der Lärmsanierung erstellt wird, heißt es.

Anti-Lärm-Vorhaben für Weinböhla zurück 1 von 6 weiter Die vorhandene drei Meter hohe Schallschutzwand wird westlich der Bahnstrecke nach Süden um 80 Meter verlängert. Das Geländer zwischen Bahnanlage und Verkehrsraum wird etwa in Höhe der Beethovenstraße bis zur Sachsenstraße östlich der Bahnstrecke verkleidet. Dies geschieht auf einer Länge von 311 Metern. Ebenfalls verkleidet wird das Geländer an der Bahnanlage im Bereich Hauptstraße bis Helmut-Türk-Straße westlich der Bahnstrecke auf 213 Metern Länge. Absorbierende Verkleidungen werden im Bereich des Bahnhofs an Stahlbetonwänden der neu errichteten Bauwerke, wie etwa Rampen, angebracht. Dies erfolgt östlich der Bahnstrecke Die Kosten betragen rund 514300 Euro. Die Zahl der betroffenen Anwohner soll dadurch um etwa 15 Prozent sinken. Quelle: Obermeyer Planen + Beraten GmbH

Anti-Lärm-Vorhaben für Coswig zurück 1 von 4 weiter Eine Schallschutzwand ist auf der Höhe des Fachkrankenhauses östlich der Bahn zu errichten. Sie soll an der tiefsten Stelle zwei und an der höchsten drei Meter hoch sein und sich über 240 Meter erstrecken. Eine drei Meter hohe Schallschutzwand von 150 Metern Länge soll die Lücke schließen zwischen der bestehenden und einer ohnehin geplanten Schallschutzwand in Höhe Lößnitzstraße. Sie wird westlich der Bahnstrecke angebracht. Die Kosten für beide Maßnahmen liegen bei rund 592000 Euro. Die Zahl betroffener Anwohner und Klinikpatienten soll so um etwa 69 Prozent gesenkt werden. Quelle: Obermeyer Planen + Beraten GmbH

Recht zufrieden wirkt wiederum Coswigs Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos). Er setzt vor allem auf die Halbierung des Bahnlärms bis 2020 durch die Umrüstung der Güterwagen. „Das ist mehr wert, als überall Wände hochzuziehen. Für die Landschaft wäre das eine Katastrophe“, sagt er. Als gigantischen Erfolg wertet er, dass nun in Höhe des Fachkrankenhauses eine Lärmschutzwand kommen soll. Darauf hätte keiner mehr zu hoffen gewagt, sagt er, nachdem die Stadt mit der Klinik geklagt und im Jahr 2011 verloren hatte.

Genau wegen dieses langersehnten Schallschutzes regt sich aber bei einigen Besuchern der Veranstaltung auch schon Skepsis: Ein solches Bauwerk führe doch dazu, dass es auf der gegenüberliegenden Seite lauter werde. Was sei dann dort geplant? Die Deutsche Bahn erläutert: „Lärmschutzwände werden hochabsorbierend gebaut. Damit haben sie keinen Einfluss auf die gegenüberliegende Seite.“

Auch die Frage nach transparenten Exemplaren wird gestellt: Warum kommen die nicht zum Einsatz? Die überraschende Erklärung der Bahnvertreter: „Es gibt noch keine transparente hochabsorbierende Wand, die zugelassen ist. Davon sind wir noch etwa zehn Jahre entfernt.“

Vor allem aber möchte die Runde wissen, wie schnell die für machbar befundenen Maßnahmen nun umgesetzt werden. Henning Schwarz von der DB Netz AG nimmt für die Antwort weit Anlauf, um keine falschen Erwartungen zu wecken, wie er sagt. Zunächst einmal würden noch alle Stellungnahmen und auch die Rückmeldungen der Bürger zur Studie aufgenommen und gegebenenfalls berücksichtigt, sagt er. Ende des Sommers soll die Untersuchung fertiggestellt und veröffentlicht werden.

Danach beginne die Planung. „Das Verfahren für den Bau einer Lärmschutzwand ist ein Planfeststellungsverfahren“, erläutert Henning Schwarz. Nach seiner Erfahrung dauert das in der Region hier um die drei Jahre. Auch für den Bau selbst könnten zwei Jahre ins Land gehen, erklärt er. In den Augen einiger Bürger steht blankes Unverständnis. Die Gesichtsmuskeln entspannen sich wieder, als der DB-Netz-Mann auf Lärmschutzverkleidungen zu sprechen kommt.

„Die sind relativ rasch umgesetzt“, sagt Henning Schwarz. Denn für sie ist kein Planfeststellungsverfahren nötig.

Ein kritisch blickender Herr will wissen: „Stehen die geplanten Lärmschutzwände auf Bahngelände?“ Die Antwort: Ja. Dennoch könne jeder Fledermausfreund klagen, womit sich alles in die Länge ziehe, so Schwarz: „Wenn sich alle einig sind, kann das den Prozess sehr beschleunigen.“

zur Startseite