Wo der Winter den Verkehr ausbremst Eis, Schnee und Unwetterwarnungen hatte der Winter bislang im Gepäck – und gilt dennoch als unkompliziert.

Am 2. Januar verlor ein Lkw zwischen Löbau und Bischdorf den Halt und rutschte in den Graben. © SZ

So viel Winter hat es lange nicht gegeben. Und doch sagt Alfons Dienel, der Herr über Busse und Busfahrer im Süden des Kreises, einen erstaunlichen Satz: „Dieser Winter war nahezu perfekt.“ Dass der Chef der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck (KVG) damit den Straßenverkehr meint, mag überraschen. Immerhin hatten mehrere Unwetterwarnungen vor Schneefall mit starken Verwehungen sowie vor Eisregen die Laster- und Autofahrer seit dem Jahreswechsel immer wieder in Schach gehalten. Dennoch ist Dienel mit dem Winter bislang zufrieden: „Zum Großteil hatten wir schönes, ruhiges Winterwetter, wenn es Schneefall oder Glätte gab, hatte das der Winterdienst eigentlich gut im Griff und die Strecken waren schnell wieder frei“, bilanziert er. Seiner Erinnerung nach war das in den Wintern 2010/11 und 2011/12 beileibe komplizierter.

Was der Winter mit sich brachte







Natürlich kennen auch Alfons Dienel und seine Kollegen die Stellen, an denen Laster und auch Pkw schon bei den ersten Schneeflocken im Jahr ins Rutschen kommen. Die S148 mit dem Kottmarsdorfer Berg gehört hier definitiv genauso dazu wie der Bergfrieden und die Kemlitzkurven auf der B99 oder der Eiseroder und der Zoblitzer Berg auf der B6. „Die Stellen kennt man, aber selbst da hielten sich die Probleme in Grenzen“, schätzt Dienel die bisherige Wintersaison ein.

Auch beim Landkreis weiß man sehr genau, wo es zuerst schwierig wird – schließlich sind die Straßenmeistereien für die Räumung aller übergeordneten Straßen zuständig. Die Formel ist vergleichsweise einfach: „Es betrifft generell Steigungs- und Gefällestrecken im gesamten Landkreis, wie eben die S148 oder auch die B178n“, bestätigt Pressesprecherin Marina Michel. Solche Problemlagen schon beim Bau der Straßen zu bedenken – wie eben bei der B178n – strebe man durchaus an: Kuppen oder Talsenken oder auch Neigungswinkel spielten dabei eine Rolle. Die Kosten allerdings auch. Ganz ausschließen können aber auch die Planer im besten Falle nicht, dass eine Strecke im Winter Angriffsfläche bietet. Auch KVG-Chef Dienel weiß: „Schneezäune helfen, aber manchmal kommt der Wind nur ein bisschen aus einer anderen Richtung, da weht es die Straße trotzdem zu“, sagt er.

Links zum Thema Kommentar: Winterdienst gerät stärker unter Druck

Dass Straßen wegen Glätte oder Verwehungen unpassierbar waren, gab es in diesem Jahr schon mehrfach: Von Großschönau bis Olbersdorf und auch in Mittelherwigsdorf kam es ebenso zu Verwehungen wie rund um Großhennersdorf oder auf den Verbindungen zwischen Strahwalde und Obercunnersdorf und zwischen Obercunnersdorf und Kottmarsdorf. Dass Autofahrer auf dem Viebig in Bertsdorf steckenblieben und ihre Gefährte von der Schneefräse befreien lassen mussten, war sicher mit Blick auf vergangene Jahre besonders. Wo es in diesem und in den Vorjahren überall Schwierigkeiten mit Schnee und Eis gegeben hat, zeigt die Grafik anhand von Beispielen in einer Übersicht.

Eine gute Übersicht hat auch Klaus Dussa vom gleichnamigen Pannenservice: „Uns hat ein normaler Winter geküsst“, sagt er. Für seine Bergungsteams heißt das: Es gab gut zu tun, aber keine wirklich herausragenden Problemlagen. „Auf der B 99 am Bergfrieden oder bei Oppach gab es mal etwas mehr zu tun“, sagt er. Generell hat Dussa das Gefühl, dass der Verkehr im Süden des Kreises zugenommen hat. Das liege nicht nur an den vielen Pendlern, sondern auch am Transitverkehr. Insgesamt stellt aber auch er dem Winterdienst ein gutes Zeugnis aus. Was Dussas Männer im Auftrag des ADAC manchmal mehr fordert, sind die Urlauber, die dieses Jahr vor allem zwischen Liberec und dem Riesengebirge steckengeblieben sind. Auf ein Wort

zur Startseite