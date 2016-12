Wo der Kreis seine Millionen verbauen wird Mit dem neuen Haushalt gab der Kreistag grünes Licht für Bauvorhaben. Straßen, Schulen und der Kreissitz profitieren am stärksten.

So sieht Vorfreude aus. Vier Männer, drei Bälle und ein Tor: Bei Landrat Bernd Lange (CDU), Staatssekretär Herbert Wolff, Landtagsabgeordnetem Heinz Lehmann (CDU) und Schulleiter Dr. Dietmar Stephan (von links) sind die Erwartungen an die neue Turnhalle am Löbauer Geschwister-Scholl-Gymnasium groß. © Matthias Weber

Landkreis. Fünfjahrespläne gab es nicht nur in der seligen „DDR“. Fünfjahrespläne existieren auch heutzutage. Sie finden sich beispielsweise im Haushalt des Kreises: Der plant seine Investitionen fünf Jahre im Voraus. Für die Jahre bis 2021 kommen auf diese Weise Projekte und Vorhaben im Wert von 90 Millionen Euro zusammen. Natürlich ist vieles vom rechtzeitigen Eintreffen von Fördermitteln abhängig, doch der Kreis verschuldet sich auch bis 2019 mit 17,5 Millionen Euro, um möglichst viele der Pläne zu verwirklichen. Die SZ erläutert die Absichten im Einzelnen.

Kreisstraßen: 46 Millionen Euro sind für das Straßennetz vorgesehen

Sie sind der dickste Investitionsbrocken des Kreises: seine Straßen. Im Süden ist damit häufig auch die Sanierung von Brücken oder Stützmauern verbunden aufgrund der gebirgigen Topografie. So wird der Bau der Ortsdurchfahrt Jonsdorf für über eine Million Euro im kommenden Jahr fortgesetzt. Auch die Straße Horka–Biehain werden die Bauarbeiter fest in ihrer Hand behalten – hier voraussichtlich sogar bis 2018. Die Straße von Horka nach Uhsmannsdorf geht in den zweiten Bauabschnitt.

Zwei Brücken sind dringend zu sanieren. Eine steht in Dittelsdorf bei Zittau und zwar seit fast 150 Jahren. Die Gewölbebrücke ist wichtig, weil der Schüler- und Busverkehr über sie fließt. Sollte sie die Lasten nicht mehr tragen können, dann droht die Sperrung einer Kreisstraße im Zittauer Umland und damit Mehrkosten für die Schülerbeförderung. Deswegen hat der Kreis für nächstes Jahr eine halbe Million für die Sanierung der Brücke eingestellt.

Ähnlich ist die Lage bei einer Brücke in Rennersdorf. Hier soll gleich ein Ersatzbau errichtet werden. Der Kreis plant an dieser Stelle mit einer knappen halben Million für 2018.

Stützwände sollen in Olbersdorf für 1,2 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren und in Kunnersdorf auf dem Eigen für 3,5 Millionen Euro erneuert werden, teilweise als Schutz vor möglichen neuen Hochwassern. Im Norden steht der Ausbau der Ortsdurchfahrt Sagar auf dem Programm oder der neue Radweg entlang der S 122 in Nieder Seifersdorf.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Straßenbauvorhaben, deren Verwirklichung von den nötigen Fördermitteln abhängt. Dazu zählen allein in den beiden nächsten Jahren beispielsweise der Radweg von Jonsdorf nach Großschönau, die Instandsetzung des Radweges von Uhsmannsdorf nach Rothenburg, Brücken und Stützmauern in Berthelsdorf, die Ortsdurchfahrt Diehsa, der Kreisbahnradweg zwischen Königshain und Hilbersdorf, die Ortsdurchfahrt Trebus.

Verwaltungsgebäude: 25 Millionen Euro, das meiste geht nach Görlitz

Anfang nächsten Jahres will Landrat Bernd Lange bei der Konzentration seiner Verwaltung in Görlitz Nägel mit Köpfen machen. Seit Jahren laufen Vorbereitungen, weitere Ämter am Kreissitz zusammenzuführen und auch das Jobcenter aus seinem Mietobjekt in der Görlitzer Nikolaivorstadt in ein kreiseigenes Gebäude umziehen zu lassen. Vergangenes Jahr kaufte der Kreis dafür bereits vier Gebäude auf der Berliner Straße und der Salomonstraße, also in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Sitz am Görlitzer Bahnhof. Es sind noch ganz normale Wohn- und Geschäftshäuser, die nun bis schätzungsweise 2021 zu modernen Verwaltungseinheiten umgebaut werden sollen. Alles zusammen könnte rund 23 Millionen Euro kosten. Geht alles gut, ist 2018 Baubeginn. Weitere 2,7 Millionen Euro investiert der Kreis bis 2019 in sein Zittauer Verwaltungsgebäude Hochwaldstraße 29.

Schulen: 14 Millionen Euro für Gymnasien, Berufs- und Förderschulen

Ein weiterer Schwerpunkt für den Kreis bleibt der Schulhausbau. Der Neubau der Hauptturnhalle für das Christian-Weise-Gymnasium in Zittau wird fortgesetzt. Steht die neue Zwei-Feld-Sporthalle erst einmal, muss das Gymnasium nicht mehr den Sportunterricht an fünf verschiedenen Standorten der Stadt durchführen. Im dritten Quartal 2018 soll die Einweihung gefeiert werden. Bereits im Februar 2017 plant der Kreis, die neue Turnhalle am Gymnasium in Löbau einzuweihen, die Außenanlagen werden sich aber bis zum Schuljahresbeginn 2018/2019 hinziehen. Fortgesetzt wird auch die Sanierung der beiden Gebäude des Gymnasiums in Seifhennersdorf. Die Bauarbeiten hier werden noch bis ins erste Halbjahr 2018 andauern. Das Außengelände um die Ein-Feld-Sporthalle am Landau-Gymnasium in Weißwasser ist für 2020 vorgesehen, die Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle der Berufsschule Löbau ein Jahr zuvor. Allein drei Millionen Euro sieht der Kreis für die energetische Sanierung der Berufsschule in Görlitz bis 2021 vor. Die Investitionsliste enthält auch die Gutenbergschule in Niesky. In der Förderschule sollen 2018/19 das Dach saniert, die Haustechnik erneuert und die Sanitärräume modernisiert werden.

Rettungswesen: Nochmal 4,5 Millionen für neue Rettungswachen

Schon seit einigen Jahren investiert der Kreis in das Netz seiner Rettungswachen. So wird derzeit in Görlitz-Weinhübel eine neue Wache errichtet, auf der Reichertstraße in Görlitz geht es im nächsten Jahr los. Für die Standorte Bad Muskau (2020), Mücka oder Förstgen (2021) sowie Garagenbauten in Niesky und Spitzkunnersdorf plant der Kreis weitere Investitionen.

