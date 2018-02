Wo der Genuss eine Heimat hat

„Men in Black“ und eine „Lady in Red“, um die Film- und Pop-Historie zu bemühen, freilich hier mit Helden der Küche, der Bar und des kulinarischen Genusses überhaupt – das Stamm-Team des Westphalenhofes Zeißig (v.l.n.r).: die Gründer Reiner Westphal und Elke Westphal; Gastgeber Oliver Westphal, Koch Sebastian Gerstendörfer, Küchenchef Alexander Westphal und Koch Sascha Prietzel vor der wohl best sortierten Bar des Landkreises Bautzen. Im Hause gilt: Qualität, Saisonalität, Regionalität – am besten alle drei Punkte – aber nur in dieser Reihenfolge.Foto: Uwe Jordan

Man kann mit Bouletten oder einer wohltemperierten Bockwurst dem Gast ein erfüllendes Ereignis bereiten. Selbst mit „Schnipo Schranke“ – was hier nicht die Hamburger Indiepop-Band meint, sondern das namensgebende Imbissgericht Schnitzel, Pommes frites und eine bahnschrankenfarbene Mischung aus Rot und Weiß (Tomatenketchup und Mayonnaise). Man darf sogar mit dem selbst verliehenen Etikett „gutbürgerliche Küche“ für sich werben, hat man Sauerbraten, Roulade und Falschen Hasen im Programm. Das hat alles seine Berechtigung. Aber es ist von den höheren Weihen der Kochkunst, ein, nun ja ... beträchtliches Stück entfernt.

Ganz nahe ist ein Restaurant, das sich eben dieser gehobenen Küche samt entsprechender Getränke-Begleitung widmet und dazu bodenständig bleibt, was das Gros der Zutaten und die Preise anbelangt. Das Erstaunlichste ist, wie angedeutet, der Platz, an dem das Haus zu finden ist: im Hoyerswerdaer Ortsteil Zeißig. Hierher kommen Gäste aus ganz Deutschland; egal ob aus Leipzig oder dem Sauerland – einzig der Westphalenhof-Küche wegen.

Es bleibt dabei – und doch anders

Von der „einzigen ernstzunehmenden Adresse in der kulinarischen Diaspora der Lausitz“, sprach der Gault & Millau in seiner 2016er Ausgabe zum Westphalenhof Zeißig und verlieh ihm 13 Punkte nebst einer Kochmütze, Entsprechung eines Guide-Michelin-Sterns. So blieb‘s 2017, und so ist‘s 2018. Sieht man vom „Juwel“ in Schirgiswalde-Kirschau ab, das aber trotz 16 Punkten eine recht herbe verbale Besprechung erntete, gilt weiter: Kein Bautzen, Cottbus, Görlitz, Kamenz, Senftenberg oder Spremberg; kein anderes Restaurant in Ostsachsen / Südbrandenburg hat es in die 2018er Liste der vom Gault & Millau kochmützen-„geadelten“ Restaurants geschafft – wie der Westphalenhof, der seinen Titel seit der Premiere 2016 nun zum zweiten Mal mit Bravour verteidigt hat.

Halt, etwas Neues gibt es doch: Nunmehr zieren 14 Gault-&-Millau-Punkte das Haus im Hoyerswerdaer Ortsteil; 14 von 20 möglichen. Die zwei von vier symbolischen Essbestecken stehen für „gutbürgerlich“; die eine Kochmütze (von vier möglichen) für „sehr gute Küche, die mehr als Alltägliches bietet“. „Genau das, was wir sein wollen“, freut sich Oliver Westphal, Chef des Westphalenhofes, der großen Wert darauf legt, dass die Eltern Westphal, Elke und Reiner, bis Anfang 2015 die Basis für den heutigen Westphalenhof schufen.

Drei Nachrichten

In der Welt der Haute Cuisine, der Hohen Küche, hat sich von 2017 zu 2018 Bewegendes ereignet: Christian Millau, Mitbegründer des Restaurantführers Gault & Millau und Mit-Schöpfer des Begriffs „Nouvelle Cuisine“ („Neue Küche“), starb am 5. August 2017. Starkoch Sébastien Bras aus Laguiole kündigte im September 2017 an, nicht mehr mit drei Sternen im nächsten Guide-Michelin-Führer 2018 stehen zu wollen: Zu viel Druck, zu viel Dauer-Erwartungshaltung .... Ein bisher einzigartiger Fall; vermerkte die Guide-Michelin-Redaktion etwas pikiert, gab aber Ende Januar 2018 dem Begehr von Bras statt. Und nicht zuletzt: Koch-Legende Paul Bocuse, praktischer Vater der Nouvelle Cuisine, verstarb am 20. Januar 2018. Seine Grundsätze: einfache Zubereitung, frische Zutaten, Regionalität, oder, in Bocuses eigenen Worten: „Gutes Kochen zeichnet sich durch ein gutes Produkt, den richtigen Garpunkt und eine gute Würze aus.“ Werte, denen sich der Westphalenhof verpflichtet fühlt.

Drei Meldungen, die alle einen direkten Bezug haben zum Westphalenhof, dem „ehemaligen DDR-Sportlerheim“, wie es im Gault & Millau heißt, der unverzüglich nachlegend lobt: „Der ... Gasthof überrascht im Innern angenehm mit dezentem champagnerfarbenem Ambiente ...“

Denn der Westphalenhof gedenkt keinesfalls, seine Kochmütze zurückzugeben, sondern im Gault & Millau zu bleiben – allerdings auch nicht mit unerschwinglichen Neukompositionen sein Publikum zu verprellen. Bocuse wurde unsterblich durch seine 1975 nach langen qualvoll grüblerischen Nächten erfundene „La soupe aux Truffes V.G.E.“. Ein Süppchen, anlässlich Bocuses Erhebung durch Frankreichs Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing („V.G.E.“) in den Ritterstand der Ehrenlegion erstmals kredenzt. Es war ein Rezept, bei dem man nichts falsch machen konnte („Trüffel gehen immer“), das mit seiner Blätterteighaube über dem Näpfchen freilich aussieht wie ein monströs misslungenes Ragout fin und das Bocuse dann in seinem Restaurant „L’Auberge du Pont de Collonges“ in Lyon für 80, ja 90 Euro (pro Portion!) anbot. Es kursieren unzählige Rezepte von „La soupe ...“ Alle angeblich vom Meister höchstselbst autorisiert. Zeißighof-Küchenchef Alexander Westphal findet, das sei, schon rein preislich, nicht sein Anspruch. Da hält er es mit Sternekoch Björn Freitag aus dem „Goldenen Anker“ in Dorsten (Nordrhein-Westfalen), der sich an Bocuse-Nachkochversuche mit seiner Mutter erinnert: „Dabei mussten wir ab und zu lachen, wenn man zu normalem Rührei zum Beispiel 100 Gramm schwarzen Trüffel dazugeben sollte. Wer hat so etwas schon im Haus?“

Schwarz ist die Herausforderung

Immerhin sind Trüffel so ziemlich das einzige gut aussehende schwarze Lebensmittel. Ich frage Alexander, was er, falls der Westphalenhof mit der hoyerswerdischen Günter-Peters-Ehrennadel ausgezeichnet würde, als Exklusivschöpfung und „Gegenentwurf“ zu Bocuses Trüffelsuppe auf den Tisch brächte. In den Hoyerswerda-Farben Weiß, Grün, Schwarz! Weiß und Grün – einfach: „Gebackenes «Zeißiger Ei» mit Spinat oder grünen Kräutern.“ Aber Schwarz? Oliver schlägt sepia-gefärbte Nudeln vor. Alexander wehrt entsetzt ab: „Das geht gar nicht!“ Ja, schwarze Lebensmittel, abgesehen von schwarzen Oliven, dickflüssigem gutem Balsamico oder Premium-Schokolade (wobei letztere beide eher tiefbraun sind) machen auf dem Teller nichts her. Aber Trüffel? Trüffel doch.

Bis es so weit ist, bleibt den Feinschmeckern die aktuelle Westphalenhof-Karte, die so recht dem Motto von Alexander Westphal entspricht: „Es muss geschmacklich «knallen». Säure und Finesse, kross Zubereitetes, unterschiedliche Texturen und Konsistenzen; Abwechslung und raffinierte Saucen und Suppen – das ist es.“ Da ist er sich mit Oliver einig, der lakonisch sagt, in Sachen Suppe sei er bei Kostproben andernorts bisweilen „unterwältigt“.

Wechsel aller zwei Monate

Im Westphalenhof hingegen ist das Curry-Blumenkohl-Süppchen samt Crostini mit Sauce Rouille und flüssiger Petersilie eine Offenbarung. Wer es mit Saucen hält, wird bei Skrei, gebratenem Filet vom norwegischen Winterkabeljau an weißer Portweinsauce und Granny Smith mit wildem Broccoli, Blumenkohl und lila Kartoffeln, eine Entdeckung machen. Über jedes Lob erhaben ist das Rindertatar aus dem Filet mit Senfcréme, Malzbrot, Schalottenremoulade, Chilisauce und Kapern. Drei Glanzlichter des Westphalenhofes – dessen Karte aber aller zwei Monate komplett wechselt, jetzt also schon wieder ganz andere Genüsse versprechen könnte. Und bis es das „Ei Hoyerswerda“ gibt, ist das aktuelle Kräuterrührei aus Zeißiger Eiern mit geräuchertem Aal, Crème fraîche und Forellenkaviar der Bocuse’schen Trüffelsuppe mindestens ebenbürtig. Nein; besser: Überwältigend!

Westphalenhof: Hoyerswerda, Ortsteil Zeißig, Dorf-aue 43, Vorbestellung unter 03571 913944 empfohlen – wieder ab dem 28. Februar (Urlaub vom 19. bis 27.2.)

