Wo der Fuchs einen guten Morgen wünscht Der Airbrush-Künstler Uwe Krasel verschönert das Trafohäuschen an der Zufahrt zur Fanmeile an der Eisarena Weißwasser.

Demnächst wird Uwe Krasel das Graffito auf den vier Wänden des Trafohäuschens an der Fanmeile fertigstellen. Ein wichtiges Motiv fehlt allerdings noch. © Joachim Rehle

Der Holzbalkon sieht aus, als könnte man sich einen Splitter einziehen, wenn man mit den Händen über die Oberfläche fährt. Aber das Holz ist nur gemalt, oder besser: gesprayt. Spätestens beim Anblick des Fuchses, dem Maskottchen der des Eishockeyteams der Lausitzer Füchse, ist jedem Betrachter klar: Das ist nur ein Bild. Die einzelnen Motive ziehen sich über alle vier Außenwände des Trafohäuschens an der Zufahrt zur Fanmeile im Oberlausitzer Sportpark in Weißwasser, am Rande der Heinrich-Heine-Straße. Schon bald sollen sie komplett sein. „Ich schätze mal, in den nächsten zwei Wochen wird‘s fertig“, sagt Uwe Krasel. Der Schleifer Airbrush- und Graffiti-Künstler ist der Schöpfer der Motive. Gerade macht er Urlaub. Anschließend will er sich wieder dem Trafohäuschen widmen, das er eigentlich schon längst hätte fertig haben wollen.

Der Startschuss zu den Arbeiten fiel bereits Ende vergangenen Jahres. Aber während des Winters macht die Kälte Probleme. Es braucht mindestens Temperaturen von vier oder fünf Grad, damit die Spraydosen funktionieren und die Farben trocknen können. Dazu kommt Krasels Ausbildung zum Notfallsanitäter an der Rettungswache Weißwasser. „Das erste Jahr ist sehr anstrengend. Ich musste mehrmals an die Landesrettungsschule Dresden“, erzählt Uwe Krasel, der sich darüber hinaus auch um seine insgesamt vierköpfige Familie kümmert.

Die Kunst läuft bei ihm nur nebenher. Eigentlich hat er einen technischen Beruf erlernt. Von 1998 an machte er eine Ausbildung bei der BASF in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). Zeitgleich begann er seine künstlerische Laufbahn und nahm Unterricht bei den Künstlern Norbert Klug und Thomas Schüller, beide Airbrush-Artisten wie Krasel auch, und ihre Hinweise, Tipps und Tricks. Inzwischen hat er eine Reihe von Autos, Wohnanhängern, Helmen und Fassaden, aber auch Körper mit seinen Entwürfen zum Strahlen gebracht. Sein größtes Werk bisher ist eine Landschaft auf einer sieben Meter hohen und 15 Meter langen Wand in Schleife, wo der gebürtige Hoyerswerdaer heute lebt. In der Hoyerswerdaer Straße übrigens.

Was beim Trafohäuschen noch fehlt, ist die Darstellung eines Mitarbeiters der Stadtwerke Weißwasser (SWW) auf der Ostseite des Gebäudes. Das Versorgungsunternehmen ist Auftraggeber des Werks. Zur Auswahl des Motivs starteten die Stadtwerke Ende 2016 einen Wettbewerb. Klarer Sieger: ein Eishockey-Motiv mit dem Fuchs. Das passt nicht nur zum Standort und zu Weißwasser, schließlich ist die Eisarena nicht weit entfernt. Das passt auch zu den Stadtwerken, die zu den wichtigsten Sponsoren der Lausitzer Füchse zählen.

In den nächsten Tagen beginnt Uwe Krasel ein Krankenhauspraktikum. Parallel wird er am Trafohäuschen arbeiten. Am Ende wird er etwa 600 Stunden in das Werk investiert und dabei rund 80 Kilogramm Farbe verbraucht haben. Sobald er fertig ist, kann auch das Gerüst, das seit einigen Monaten am Trafohäuschen steht, endlich abgebaut werden. Seine Ausbildung soll ihm einen beruflichen Neustart ermöglichen. Seine Kunst macht die Stadt ein Stückchen bunter. „Guten Tag“ oder „Guten Morgen“ scheint der Fuchs auf dem Holzbalkon am Trafohäuschen zu wünschen. Die Botschaft ist klar: Die Lausitz ist alles andere als ein Landstrich, wo sich Fuchs und Has‘ gute Nacht sagen.

zur Startseite