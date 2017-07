Wo der Fels leuchtet Täglich flattern Schnappschüsse aus dem Urlaub ein. Über 60 Stück stehen schon bei Facebook zum Voten bereit.

zurück Bild 1 von 2 weiter Familie Pohl schickte dieses Bild aus ihrem Kurzurlaub in Kassel. „Wir waren unter anderem bei den beleuchteten Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe, wo dieses Foto entstand “, schrieben sie. Eindrucksvoll! © Pohl Familie Pohl schickte dieses Bild aus ihrem Kurzurlaub in Kassel. „Wir waren unter anderem bei den beleuchteten Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe, wo dieses Foto entstand “, schrieben sie. Eindrucksvoll!

Christopher Jon Stocking sandte uns dieses Foto zu. Und schrieb: „Liebe Grüße aus Crianlarich in Schottland, wo durstige Hunde ebenso sehnsüchtig auf die Bardame warten können, wie durstige Kamenzer. Na dann – Prost in den Urlaub!

Der jährliche Urlaubsfoto-Wettbewerb der Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung Kamenz ist in die nächste Runde gegangen. Fast täglich erreichen uns neue Einsendungen. Seit dem Start vor drei Wochen sind bereits 61 Bilder per Mail oder Post eingegangen. Vor allem auf Facebook findet die Galerie großes Gefallen. Hier wird nämlich auch unter den eingesandten Bildern der Publikumsliebling gesucht. Mitmachen kann man übrigens noch bis zum 30. September 2017, denn so lange läuft der Wettbewerb. Die fünf besten Fotos werden prämiert. Interessante Preise locken. Eine Bitte: Nicht mehr als drei Fotos zusenden. (if)

Fotos gehen entweder per Post an die SZ Kamenz, Theaterstraße 3, 01917 Kamenz oder per E-Mail an sz.kamenz@ddv-mediengruppe.de.

