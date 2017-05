Wo der Eisvogel brütet Ein Schaden an einer Böschung am Schöpslauf zwischen Rietschen und Boxberg kann auch nützlich sein.

Manchmal richtet Hochwasser auch etwas Gutes an. Es waren keine bedrohlichen Wassermassen, die Ende Februar durch Weißen und Schwarzen Schöps flossen. Aber immerhin war es als in der Kategorie eines aller fünf Jahre wiederkehrenden Hochwassers das höchste, was der Schöps in den Gemeinden Rietschen und Boxberg seit seinem Neubau erlebt hat, sagt Corina Fiskal. Die Geotechnikerin leitet für Vattenfall und das Nachfolge-Unternehmen Lausitz Energie Bergbau AG, kurz Leag, das anspruchsvolle Neubau- und Umbau-Projekt Umverlegung Weißer Schöps.

Im Boxberger Gemeinderat hatte jüngst der Hinweis auf eine abgerutschte Böschung am Flusslauf besorgte Gesichter hervorgerufen. Doch die Leag-Projektleiterin kann die Sorgen zerstreuen. Sie kennt nicht nur die Abbruchstelle, sie wurde auch von Fachleuten begutachtet und die notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Der Prallhang vor der Schadendorfer Brücke musste in Ordnung gebracht werden, weil er sich im Deichbereich befindet. „Wo keine Deiche oder Ortschaften sind, wird so etwas auch gelassen“, sagt Corina Fiskal. Auf den fünf Kilometern am Schwarzen Schöps sei das die einzige Stelle gewesen, wo der Zustand wieder hergestellt werden muss, so Corina Fiskal. Natürlich werden am Altlauf ins Wasser gekippte Bäume herausgezogen, um die Gefahr bei dem nächsten Hochwasser zu mindern.

Etwa 30 Kilometer Flusslauf samt Nebenarmen und Teichen haben die Schöps-Umverleger naturnah umgestaltet. Da finden an Böschungen, auch an abgerutschten, beispielsweise die seltenen Eisvögel gute Bedingungen zum leben, sagt Corina Fiskal. Gerade beschäftigt sie sich mit dem Bericht für das Jahr 2016, in dem die Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt im Schöpsgebiet dokumentiert wird. An der Schöps-Neubaustrecke wurde bei einer Sammelexkursion östlich von Reichwalde eine Wasserkäferart gefunden, die in Sachsen bisher unbekannt war, da sie als ausgestorben galt: Lacobius gracilis. Jörg Gebert von „Cicindela, Büro für Faunistik und Ökologie“ bis vor Kurzem in Schleife-Rohne, jetzt in Dresden und Olaf Jäger vom Senckenberg Museum für Tierkunde Dresden haben Männchen und Weibchen der Wasserkäferart bei Altliebel am Schöps entdeckt und dazu auch publiziert. „Da freut man sich, wenn in so einem Zusammenhang der Schöps benannt wird“, sagt Corina Fiskal.

Denn das Energieunternehmen muss dafür sorgen, dass die Wasserqualität nach der Wasserrahmenlinie mindestens mit einer Zwei bewertet wird, also ein guter ökologischer Zustand erreicht ist. Erst dann werden die Flussläufe von der Landestalsperrenmeisterei übernommen. Für einige Abschnitte am Schwarzen Schöps sei das bereits geschehen. Für den Altlauf wird die Übergabe vorbereitet, für die Neubaustrecke ist es noch nicht so weit, Ziel ist der Spätsommer dieses Jahres, so Corina Fiskal. Um festzustellen, wie sich das Leben am Schöps entwickelt, wird deshalb alle 100 Meter an den Bachläufen und den Nebenarmen die Fauna und Flora regelmäßig untersucht, an elf Messstellen die chemische Zusammensetzung des Wassers überprüft. Bis 2030 dauert dieses sogenannte Monitoring, mit dem etwa 20 Fachleute, vor allem aus Sachsen, beauftragt sind. Der Aufwand ist hoch.

Um beispielsweise Schlangen zu zählen, wurden Kästen an Orten aufgestellt, wo sich die Tiere vorzugsweise sonnen. Bei anderen Arten sind die Fachleute nur unterwegs, wenn Neuschnee gefallen ist, um Spuren zu finden und auszuwerten. Noch keine Note zwei gibt es beispielsweise für den Fischbestand, so die Projektleiterin. Das könne am niedrigen Wasserstand liegen, an fehlendem Sauerstoff. Dagegen fühlt sich der Fischotter so wohl, oder anders gesagt, wurden so viele Tiere nachgewiesen, dass er aus dem Monitoringprogramm herausgenommen werden kann.

Noch in diesem Jahr soll auch das Schöps-Baubüro in Rietschen aufgelöst werden, das 2011 bezogen worden war.

