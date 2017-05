Wo das Dreirad neben dem Auto fährt In Pieschen ist Dresdens erste Shared-Space-Straße entstanden. Dort herrscht Gleichberechtigung auf der Fahrbahn.

Magali (vorne) und Lina hatten sichtlich Spaß bei der Einweihung der neuen Straße in Pieschen. © René Meinig

Einzigartig. Dieses Wort trifft es im Fall der neuen Straße zwischen Konkordienplatz und Moritzburger Straße. Denn in Pieschen ist Dresdens erste Fahrbahn mit Shared-Space-Prinzip entstanden. „Ein Vorbild, dem viele weitere folgen sollen“, sagte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) am Mittwoch bei der Einweihung.

Shared-Space ist ein Modell, das es bereits in anderen deutschen Städten wie Berlin, Hamburg oder Duisburg gibt. Dabei sollen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt auf der Straße sein – von Autofahrern über Radler bis hin zu spielenden Kindern. Letztere eroberten bereits am Mittwoch die schlangenförmig angelegte Verbindung. Kinder aus der nahe gelegenen Kita Concordia hatten dafür extra ihre Bobby-Cars und Tretautos mitgebracht. Dabei gibt es auf der neuen Straße auch so genug, um Kinderherzen höher schlagen zu lassen. Unter anderem ist eine Art Trampolin in der Mitte der Fahrbahn entstanden. Außerdem wurde eine Schaukel aufgestellt. Mit viel Gegenverkehr müssen die Kleinen nicht rechnen. Denn die neue Straße soll nicht zur Durchfahrt genutzt werden. Sie dient stattdessen als Erschließungsstraße für das geplante Wohngebiet zwischen Leipziger, Moritzburger, Konkordien- und Oschatzer Straße. Ab 2018 sollen dort überwiegend zwei- und dreigeschossige Häuser errichtet werden.

Zufahrten der besonderen Art gibt es hingegen schon jetzt. Rund 2,8 Millionen Euro wurden in den Bau investiert, etwa 1,5 Millionen waren Fördermittel von Bund und Land. Mit ihrer Schlangenform soll die Fahrbahn an Musiknoten erinnern – mit viel Fantasie. Deswegen bekam sie während der Planung die Bezeichnung „Pieschner Melodien“. Mittlerweile hat der Ortsbeirat aber andere Namen gewählt. Dabei hat auch die Sächsische Zeitung eine tragende Rolle gespielt.

2015 wurden Leser aufgefordert, Vorschläge zu machen und abzustimmen. Fast 1 300 Leser haben sich beteiligt – mit Erfolg. Die beliebtesten Namen haben sich durchgesetzt. So wird auf dem Areal nun an Rosa Steinhart, eine ermordete Jüdin aus Trachenberge, sowie an Hedwig Langner, die Gründerin des bis 2015 existierenden und bekannten Spielzeug-Geschäfts Puppen-Langner, erinnert. Ein dritter Weg wurde nach der bis 1866 Siedlung Neudorf benannt.

