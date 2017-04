Wo brennt‘s? Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr in die Grubenstraße in Weißwasser gerufen. Zwei Wochen vorher hatte die Feuerwehr einen Brand auf dem Gelände der ehemaligen Bärenhütte gelöscht.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Grubenstraße in Weißwasser gerufen. © Joachim Rehle

Wie gut, dass es die Feuerwehr gibt: Am Mittwochabend wurden die Weißwasseraner Kameraden in die Grubenstraße gerufen (im Foto). Kinder hatten in einer alten Lagerhalle ein Feuer gemacht. Durch die starke Rauchentwicklung wurden Anwohner aufmerksam. Bereits zwei Wochen vorher, am 11. April, hatte die Feuerwehr einen Brand auf dem Gelände der ehemaligen Bärenhütte gelöscht.

Dort war Müll entzündet worden. Ebenfalls Abfall, allerdings nicht aus dem Haushalt, sondern aus dem Garten, lotsten die Einsatzkräfte am Donnerstag in die Güterstraße. Alle Brände konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden.

