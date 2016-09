Wo bleibt die große Biotonne? Obwohl ihm eine neue braune Tonne längst schon genehmigt wurde, wartet ein Seifersdorfer seit Tagen darauf.

Über die letzten Neuigkeiten vom Abfallzweckverband Oberes Elbtal hat sich Wolfgang Reuter richtig gefreut. Zum einen gab das Unternehmen bekannt, dass die Entsorgung des Biomülls bis 2017 kostenfrei bleibt. Zum anderen bot der Verband an, dass sich jeder eine neue Tonne nach seinen Bedürfnissen bestellen kann. Und das hat Wolfgang Reuter getan. Der Seifersdorfer bestellte sich eine 240 Liter fassende Tonne. Die soll ihm künftig helfen, den Biomüll ordentlich zu entsorgen. Denn davon fällt auf dem Grundstück jede Menge an, Grasmahd, Heckenschnitt, Fallobst … Bisher hat er nur eine 120-Liter-Tonne.

Inzwischen hat Wolfgang Reuter die Bestätigung vom Abfallzweckverband erhalten, dass er eine größere Tonne bekommen kann. Das war Anfang September. Er stellte seine alte Tonne vors Haus und wartete gespannt auf den Austausch. Doch bisher tat sich nicht. Von einem Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens erfuhr er, dass es gar keine 240-Liter-Tonnen mehr gibt. Was wird nun?, fragt sich der Seifersdorfer und wandte sich an die SZ. Die fragte beim Abfallzweckverband nach. Nun hat Olaf Müller für den Verband geantwortet. Demnach läuft die im August gestartete „neue Biokampagne“ des Abfallzweckverbandes sehr gut. „Bis zum heutigen Tag sind etwa 15 000 Anträge für die Bestellung bzw. dem Wechsel einer Biotonne bei uns eingegangen“, erklärt Müller.

In den Lagern der Entsorgungsunternehmen, die die Behälter liefern und austauschen, gibt es derzeit kaum noch Biotonnen. Die Bestände sind „aufgebraucht“. So könne es vorkommen, dass eine gewünschte Behältergröße kurzfristig nicht mehr ausgeliefert werden kann. Momentan besteht für die 240-Liter-Biotonnen ein sehr hoher Bedarf. Die Unternehmen bemühen sich, Behälter so schnell wie möglich nachzubestellen. Leider können die Hersteller nicht so schnell liefern. „Lieferfristen von mehreren Wochen sind Realität.“ Bürger, die 240-Liter-Behälter bestellt haben, müssen sich besonders lange gedulden. Es könne durchaus passieren, dass zwischen dem Tag der Bestellung und der Anlieferung der Tonne bis zu acht Wochen vergehen können.

„Bis zum Behälterwechsel kann der Bürger selbstverständlich seine Biotonne wie bisher weiternutzen“, erklärt Müller. Der beantragte Tausch werde über den Behälterdienst erfolgen. Einen genauen Zeitpunkt könne der Abfallzweckverband dem Seifersdorfer derzeit nicht nennen.

