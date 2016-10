Wo bleibt denn nur die Herbstfärbung? Von wegen goldener Oktober: Die Blätter der meisten Bäume sind wie im Muskauer Park noch grün. Über die Gründe gibt es gleich mehrere Theorien.

Am Wochenende war im Fürst Pückler Park Bad Muskau von Herbst noch nicht viel zu spüren, wie unser Blick vom Bösen Ufer die Neiße aufwärts zur Englischen Brücke zeigt. © Rolf Ullmann

Es grünt noch im Muskauer Park. Das fiel nicht nur den Spaziergängern am Wochenende auf, die eigentlich auf einen „Goldenen Herbst“ an der Neiße aus waren. Holger Daetz bestätigt, dass der Herbst dieses Jahr mit Verspätung kommt. Der Betriebsleiter für den Park sagt, dass bis zum Wochenende das Grün in Pücklers Areal dominierte und erst jetzt die Herbstfärbung einsetzt. „Der Zeitpunkt der Laubfärbung schwankt von Jahr zu Jahr. Die Natur lässt sich das nicht vorschreiben“, erklärt Daetz.

Dennoch muss das einen Grund haben: Es ist Mitte Oktober, aber von Herbstfärbung ist noch nicht viel zu sehen. Für den Biologen Jens Wesenberg liegt die Erklärung auf der Hand. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz sagt: „Im September war es lange warm, das dürfte der Grund sein.“ Verantwortlich für die Färbung und letztlich für das Abfallen des Laubes sei die Kombination aus abnehmender Tageslänge und niedrigeren Temperaturen. Ein einzelner kühler Tag reicht dabei freilich nicht aus: „Es sollten schon mehrere Tage hintereinander sein.“ Inzwischen sind aber beide Faktoren auch in unserer Region erfüllt. „Insofern denke ich, dass es demnächst los geht“, sagt Wesenberg.

Das bestätigt Holger Daetz am Montag gegenüber der SZ. „Ulme und Ahorn zeigen sich bereits in schönen Farben. Von den Pappeln ist das Laub halb herunter. Nur die Eichen sind noch grün.“ Nach den Worten von Jens Wesenberg liege die Natur noch im üblichen zeitlichen Rahmen: „Der Laubfall setzt meist zwischen Ende September und Mitte Oktober ein.“ Wenn es also demnächst losgeht, sei das alles nicht ungewöhnlich.

Für Knut Miethe, Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei im Nieskyer Ortsteil See, sieht in dem Monat September den Grund für die noch fehlende Laubfärbung. „Der Monat brachte viel Licht und Wärme in die Natur, die Photosynthese funktionierte weiterhin“, sagt der Gartenfachmann. Die gleiche Erklärung hat auch Romana Pietsch aus der Gärtnerei in Lodenau parat. „Die Pflanzen zehrten von dem langen Spätsommer und wuchsen weiter. Außerdem blieben wir bisher von Nachtfrösten verschont, die den Laubfall beschleunigen.

Auch Frank Rißmann von der gleichnamigen Baumschule in Ebersbach ist die mangelnde Laubfärbung aufgefallen. „Nur bei einigen Kirschen und Ahornen ist es schon recht kräftig“, sagt er. Rißmann unterstützt die Erklärung von Wesenberg nicht, sondern hat eine andere Theorie: „Viele Pflanzen wachsen noch, weil es noch feucht genug ist.“ Die Feuchtigkeit sei der entscheidende Faktor. Die derzeitige Kälte halte die Pflanzen hingegen nicht vom Wachsen ab: „Es war ja lange sehr warm.“ Rißmann vermutet, dass es kälter und sonniger werden muss, damit die Blattfärbung einsetzt. Aber er macht sich überhaupt keine Sorgen: „Es wird schon noch losgehen.“ In zwei Wochen werde sicher alles viel bunter sein. Zwar sei die Herbstfärbung von Jahr zu Jahr unterschiedlich intensiv, aber ganz ohne Herbstfärbung gehe es nie.

Im Fürst-Pückler-Park erwartet Holger Daetz bereits dieser Tage, dass die Bäume ihre Blätter weiter bunt färben. „Das geht sehr schnell und man sollte diese Zeit nicht verpassen“, rät der Betriebsleiter allen Parkbesuchern.

