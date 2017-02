Wo bleibt das Geld, Frau Schwesig? Nach den Krawallen in Bautzen sagte die Familienministerin der Stadt in einer Talkrunde Hilfe zu. Die SZ hat nachgehakt.

Im September diskutierte Moderatorin Anne Will (Mitte) mit ihren Gästen über die Ausschreitungen am Kornmarkt. Mit dabei: Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens und Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. © Quelle: ARD-Mediathek, Screenshot SZ

An diese Sendung können sich viele noch gut erinnern. Die Ausschreitungen am Kornmarkt lagen gerade einmal drei Tage zurück, da nahm Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) in einem Fernsehstudio auf einem hellen Sessel Platz. Der Sessel gehört zur Talkshow von Anne Will. Die Moderatorin hatte das Stadtoberhaupt eingeladen – und mit ihm auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD). Die fand für Ahrens viele lobende Worte. Und nicht nur das. Vor dem Publikum im Studio und vor mehr als vier Millionen Fernsehzuschauern gab sie Bautzen ein Versprechen.

OB will Geld für Jugendklub

Fast fünfzig Sendeminuten waren bereits vergangen, als Manuela Schwesig vor laufender Kamera erklärte: „Vielleicht können wir sagen, Herr Ahrens, dass wir uns schon verabredet haben. Wir wollen aus dem Präventionsprogramm Geld zur Verfügung stellen und überlegen, was man in Bautzen tun kann.“ Schwesig betonte damals, dass sie Projekte vor Ort unterstützen, die Zivilgesellschaft in der Stadt stärken möchte. Inzwischen sind vier Monate vergangen. Doch die Bautzener Stadträte haben die Worte nicht vergessen. Erst neulich fragten sie beim Oberbürgermeister nach. Sie wollten wissen, ob Alexander Ahrens noch an der Sache dran ist. „Ich habe nicht vor, Frau Schwesig aus ihrem Versprechen zu entlassen“, antwortete er.

Und nun? Schon während der Sendung im September hatte Bautzens Oberbürgermeister erklärt, dass er das Geld für einen neuen Jugendklub verwenden will. Ahrens dachte dabei an einen Ort, an dem sich die Jugendlichen allein treffen können. Doch noch liegt die Eröffnung einer solchen Einrichtung in weiter Ferne. Denn das Geld, das die Familienministerin damals in Aussicht stellte, hat die Stadtkasse bislang nicht erreicht. Alles nur ein leeres Versprechen? Nein, heißt es seitens der Stadtverwaltung. „Wir haben einen intensiven Austausch mit dem Ministerium und auch einen konkreten Ansprechpartner. Diese Herangehensweise zeigt uns, dass Frau Schwesig Taten folgen lassen will“, erklärt Stadtsprecher André Wucht.

Ein komplizierter Vorgang

Große Zuversicht auf der einen, reichlich Bürokratie auf der anderen Seite. In Berlin wird aus dem Versprechen von damals ein komplizierter Vorgang. Zunächst teilt das Familienministerium mit, dass der Bund gar keinen Jugendklub vor Ort finanzieren kann. Allerdings hätte das Ministerium der Stadt die Unterstützung eines Jugendklubprojektes angeboten.

Den jungen Bautzenern dürfte diese Spitzfindigkeit egal sein. Wichtig ist doch nur, dass sie tatsächlich einen Treffpunkt bekommen. Es gibt jedoch noch mehr Hindernisse. Für die von der Familienministerin versprochenen Förderung ist ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren notwendig. Das heißt, Bautzen muss sich beim Familienministerium melden. Dort wird das Schreiben der Stadt überprüft. Doch auch wenn das Ministerium sein Einverständnis gibt, fließt immer noch kein Geld. Stattdessen ist die Stadtverwaltung wieder am Zug. Die muss erneut nach Berlin schreiben, diesmal einen Antrag stellen. Erst wenn der bewilligt ist, kann Bautzen die Hilfe wirklich erhalten. Wenn sich die Stadt denn um die Förderung bewirbt. Das ist allerdings laut Familienministerium noch nicht erfolgt. Bis Ende dieser Woche hat die Verwaltung noch die Möglichkeit, sich für die Unterstützung vom Bund zu bewerben. Frühestens im Mai kann Bautzen mit dem Geld rechnen. Pro Kommune beträgt die Förderung maximal 100 000 Euro.

Ministerium favorisiert Prävention

Bautzens OB hält an seiner Idee mit dem Jugendklub fest, auch wenn es noch ein weiter Weg ist. Mehr sagt Alexander Ahrens zum aktuellen Stand der Planung aber nicht. Stattdessen deutet er an, dass auch noch andere Projekte mit der Unterstützung des Bundes umgesetzt werden könnten. Konkreter wird das Familienministerium. Dort erklärt ein Pressereferent, dass es bei den Gesprächen um ein Präventionsprojekt geht. Mit diesem Projekt soll die Radikalisierung von Rechtsextremen verhindert werden. Auch hierfür ist ein aufwendiges Bewerbungsverfahren notwendig. Das startet in den nächsten Tagen.

