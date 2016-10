Wo bleibt das Bürgerportal? Der CDU-Ortsverband plant ein weiteres „Stadtgespräch“. Mit der „Leitbild-Debatte“ des Rathauses ist man noch nicht zufrieden.

Justina Suchy ist die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Kamenz. Die Gymnasiallehrerin hat ein Problem mit einem wichtigen Termin der Stadt. Am 11. Oktober wird um 19 Uhr im Ratssaal, anknüpfend an die vorgestellten Eckdaten der Haushaltsplanung für 2017, die Debatte zum Leitbild der Stadt für die nächsten Jahre fortgesetzt. „Der Termin mitten in den Ferien ist ungünstig. Mancher, der teilnehmen würde, ist womöglich verreist.“ Die Christdemokraten hatten mit ihrem „Stadtgespräch“ im Mai selbst mit die Initiative ergriffen und sehen sich darin bestätigt. „Die Kamenzer wollen mitreden, wenn es um ihre Stadt geht.“ Leider habe das Rathaus bisher keinen Weg gefunden, die Homepage der Stadt mit einem Bürgerbeteiligungsportal auszustatten. „OB Roland Dantz hatte als Podiumsgast in der BSZ-Aula zugesagt, das prüfen zu wollen.“ Leider habe sich bisher nichts getan. sodass die CDU-Fraktion nun einen offiziellen Antrag dazu gestellt hat. „Es geht darum, dass sich die Bürger auf kurzem Wege einbringen können.“ Die Rathausspitze habe jetzt zumindest zugesagt, dass das Thema am 2. November im Stadtrat auf der Tagesordnung steht.

Der CDU-Ortsverband bereitet jetzt für Ende November das „2. Stadtgespräch“ vor. Dabei soll es insbesondere um die von den Bürgern sowohl in der BSZ-Aula, als auch kurz vorher im Ratssaal genannten „Baustellen“ der städtischen Kommunalpolitik gehen: Bautzner Straße, Gründerzeitviertel, Goethestraße und Kamenz-Ost. „Es ist bedauerlich, dass die Fichtestraße doch noch von der Agenda der Bürgerversammlung am 11. Oktober genommen wurde“, so Justina Suchy. Es sei längst Zeit, diese „alte Baustelle“ endlich zu schließen. Immerhin könne man für den nötigen Erhalt des Mittelzentrums Kamenz nicht die Interessen von 4 000 Bewohnern im Neubaugebiet ignorieren. „Wobei die Wiederöffnung der abgehängten Straße letztlich alle Kamenzer betrifft.“ Auch die Erschließung des bislang eher unattraktiven Eigenheimstandortes an der Weißmantelstraße könnte davon eigentlich nur profitieren.

Hinsichtlich der Wiederbelebung der Bautzner Straße lobt der CDU-Stadtverband den Einsatz von City-Management, Vereinen und Privatinitiativen. „Gemeinsam wurden anerkennenswerte Lichtpunkte gesetzt.“ Ziel müsse es aber sein, die Bautzner Straße als einen wichtigen Baustein für das Leitbild der Stadt zu entwickeln, was auch das Engagement der Verwaltung berührt. „Einzelaktionen reichen nicht.“ Bei der Goethestraße gehe man weiter davon aus, dass alles getan werde, um die Straßenausbaukosten „auf mehrere Schultern“ zu verteilen, damit die Bürger vertretbar entlastet würden. Und in Sachen Gründerzeitviertel sollte das „Einmischen“ der Bürgerschaft gefördert werden. „Derzeit ist es mir etwas zu ruhig“, so Suchy.

