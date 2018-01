Wo bleiben die Werbezettel? Ein Diska-Kunde aus Döbschke erhält keine Angebotsprospekte mehr. Er fragt sich warum. Die Antwort ist simpel.

SZ-Leser aus Göda vermissen die Diska-Werbung im Briefkasten. © Symbolfoto: Thorsten Eckert

Göda. Der Diska-Markt in Göda ist für Manfred Gelfert Anlaufstelle Nummer eins, wenn er etwas braucht. „Wir kaufen gern dort ein“, sagt der Rentner aus dem Gödaer Ortsteil Döbschke. Doch schon länger fehlt im etwas Wichtiges. „ Wir bekommen die wöchentlichen Werbeblättel nicht. Etwa seit November geht das so“, ärgert sich Manfred Gelfert. Anhand der Prospekte informierte er sich immer, welche Waren gerade im Angebot sind.

Bei Gesprächen hat er erfahren, dass auch Einwohner anderer kleiner Orte die Diska-Handzettel vermissen, zum Beispiel in Birkau und Kleinseitschen. „Warum bekommen wir die Blätter nicht mehr?“, fragt sich Manfred Gelfert. Um eine Antwort zu bekommen, hat er schon einiges unternommen. Er fragte im Gödaer Einkaufsmarkt nach, sprach ihm bekannte Verteiler von Werbematerial an und wählte sogar die Nummer der Hotline von der Handelsgesellschaft Edeka, zu der die Diska-Märkte gehören. Ohne Erfolg. Deshalb hat er sich jetzt an die Bautzener Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung gewandt.

Die zuständige Firma habe im Oktober vergangenen Jahres das Verteilgebiet für die Werbeprospekte der Gödaer Diska-Filiale angepasst, erklärt Tanja Freitag von der Abteilung Unternehmensentwicklung/Marketing/Werbung der Edeka Vertriebsgesellschaft Nordbayern, Sachsen, Thüringen. „Durch die Maßnahme sind einige Ortschaften aufgrund von demographischen Faktoren aus der Verteilung entnommen worden“, sagt sie.

Das klingt kompliziert, bedeutet aber wohl nichts anderes, als dass in den betroffen Orten zu wenig potenzielle Kunden wohnen, sodass sich eine Zustellung der Prospekte dort nicht lohnt. Zurzeit werde vom Unternehmen aber geprüft, ob es möglich ist, die Orte wieder in das Verteilgebiet aufzunehmen, berichtet Tanja Freitag. Das könne aber ein paar Wochen dauern, erwähnt sie. – Anders ist die Lage bei Kleinseitschen. Dort sollen die Prospekte eigentlich verteilt werden. „Wir haben die berechtigte Reklamation an die entsprechende Stelle weitergegeben“, sagt Tanja Freitag. Ab der kommenden Woche sei die Zustellung in Kleinseitschen wieder gewährleistet, verspricht sie.

Für Interessenten, die Handzettel nicht erhalten, nennt die Unternehmenssprecherin zwei Alternativen, um sich trotzdem über die aktuellen Angebote informieren zu können: zum einen die Prospekte, die im Markt ausliegen, zum anderen die Internetseite von Diska.

