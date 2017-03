Wo bleiben die Touristen? Im Vergleich mit Görlitz zieht Bautzen klar den Kürzeren. Von der Stadt kommt jetzt ein überraschender Vorstoß.

Bautzen hat viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Doch wohin die Reise beim Geschäft mit den Touristen geht, ist ungewiss. Seit Jahren stagniert die Entwicklung. Um das zu ändern, will die Stadtverwaltung demnächst unter anderem ihre Eigenvermarktung auf den Prüfstand stellen.



Während in Görlitz unlängst mal wieder die Korken knallten, herrscht in Bautzen Ernüchterung. Immer mehr Touristen zieht es an die Neiße, Hoteliers und Gastronomen berauschen sich an einem sehr erfolgreichen Jahr 2016. Und in Bautzen? Hier blieben im vergangenen Jahr wieder einmal viele Betten leer, stagniert das Geschäft mit den Gästen. Während vor gerade einmal zehn Jahren beide Oberlausitzer Städte bei der Zahl der Übernachtungen noch Kopf an Kopf lagen, ist Görlitz inzwischen Bautzen längst davon geeilt.

Die Anzahl der gezählten Übernachtungen gilt in der Tourismusbranche stets als harte Währung. Im vergangenen Jahr zählten die Bautzener Herbergsbetriebe knapp 175 000 Übernachtungen. Das sind zwar wenige Tausend mehr als noch 2015. Doch der Blick auf die vorangegangen Jahre zeigt eben auch, dass Bautzen schon länger auf der Stelle tritt. Der kleine Sprung zwischen den Jahren 2011 und 2012 ist dabei vor allem mit einer Änderung der Zählweise zu erklären. In Görlitz hatte sich im gleichen Zeitraum die Anzahl der Übernachtungen hingegen schlichtweg fast verdoppelt.

Görliwood-Faktor zieht

Tatsächlich hören die Vertreter der Tourismusbranche in Bautzen den Vergleich mit Görlitz nicht gerne. Die – wenngleich gescheiterte – Bewerbung als Kulturhauptstadt, ein mit viel Geld vorangetriebenes Stadtmarketing und nicht zuletzt die Marke „Görliwood“ hätten der Stadt schließlich in den vergangenen Jahren einen ungleich größeren Auftrieb beschert. Trotzdem und gerade deshalb stellt sich die Frage, ob es und was in Bautzen in den vergangenen Jahren hätte besser laufen können.

Viele Fäden dazu laufen im Rathaus beim Stadtmarketing zusammen. Dort verweisen die Verantwortlichen gleich auf eine ganze Reihe von Maßnahmen und Aktionen, um Gäste nach Bautzen zu locken. Regelmäßig werde in der Region für einen Besuch in Bautzen geworben, darüber hinaus werde versucht, das Interesse auf Messen zu wecken, erklärt Stadtsprecher André Wucht, der zugleich fürs Marketing den Hut auf hat. Zudem arbeitet die Stadt eng mit der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien (MGO) zusammen, welche die Region als Ganzes bewirbt.

Unterdessen räumen die Verantwortlichen aber auch ein, dass es noch Luft nach oben gibt. Bautzen müsse noch stärker mit seiner Region vermarktet werden, heißt es vonseiten der Marketing-Gesellschaft und der Stadtverwaltung. Neue Angebote sollen dazu erarbeitet werden, „um die Einmaligkeit von Bautzen, die regionaltypischen Traditionen, aber auch das reizvolle Umland noch stärker einzubinden“, erklärt MGO-Chef Olaf Franke. Zugleich möchte die Stadt aber auch ihr bisheriges Wirken auf den Prüfstand stellen. „Wir wollen bestehende Maßnahmen analysieren lassen“, kündigt André Wucht an. Davon erhoffen sich die Verantwortlichen auch Hinweise, wie die touristische Vermarktung künftig noch besser angepackt werden kann.

Allerdings sehen die Strategen im Bautzener Rathaus noch ein ganz anderes Problem. Aus deren Sicht fehlt es in der Stadt nach dem Wegfall des Spreehotels und des Husarenhofs an Gästebetten. Inzwischen verfügt Bautzen nur noch über etwas mehr als 1 000 Betten. „Ein großes namhaftes Haus würde dem Standort gut tun“, glaubt deshalb André Wucht. Damit könne aus seiner Sicht insbesondere das Geschäft mit Busreisegruppen angekurbelt werden.

Nachdem das Spreehotel in eine Unterkunft für Asylsuchende umgewandelt wurde und der Husarenhof nach dem Brand so oder so nicht mehr nutzbar ist, bleibe mit dem Best Western am Kornmarkt nur noch ein Haus mit entsprechenden Bettenkapazitäten. Gerade zu Ostern, während des Wenzelsmarktes und anderen typischen Reisezeiten gebe es Engpässe. „Die Reiseunternehmen müssen dann in andere Städte ausweichen“, sagt der Stadtsprecher.

Forderung nach Mehrzweckhalle

Im Best Western stößt der Vorstoß allerdings auf Verwunderung. Grundsätzlich, so versichert Hoteldirektor Holger Thieme, begrüße er Vielfalt in der Hotellandschaft. Das führe schließlich auch zu mehr Interesse bei den Kunden und nütze am Ende auch dem Best Western. Dass ein weiteres Hotel dieser Größe allerdings eine Lösung ist, glaubt er unterdessen nicht. Und er hat arge Bedenken, dass sich ein weiteres großes Hotel überhaupt wirtschaftlich trägt.

„Wir leben nicht nur vom Tourismus“, sagt Holger Thieme, der dabei unter anderem auf Veranstaltungen und Tagungen verweist. Zwar räumt er die Engpässe rund um bestimmte Ereignisse ein. Doch das allein rechtfertige aus seiner Sicht nicht die Eröffnung eines weiteren Hotels. „Das Jahr hat 365 Tage“, sagt der Hotelier. Aktuell sei das Best Western übers Jahr zu 60 Prozent ausgelastet. Ein Wert, der den Direktor zwar sehr zufrieden stellt – aber auch zeige, dass ein zweites Hotel überflüssig sei.

Insgesamt sieht Holger Thieme Bautzen beim Tourismus trotz stagnierender Zahlen auf einen guten Weg: „Die Maßnahmen sind gut, wir brauchen nur mehr Dynamik.“ Der Hoteldirektor plädiert dafür, sich darum zu bemühen, dass die Besucher länger bleiben. Rein rechnerisch tun sie dies aktuell 2,4 Nächte. „Wir könnten direkt nach Ostern einen weiteren Veranstaltungshöhepunkt etablieren. Dann würden die Gäste nicht gleich am Ostermontag abreisen“, sagt Holger Thieme. Außerdem fehle Bautzen eine Mehrzweckhalle für Kongresse und Kulturveranstaltungen, wie Holger Thieme auch mit Blick auf die aktuelle Debatte um die Stadthalle Krone sagt. Und noch etwas hält er für verbesserungswürdig: den Anschluss über die Schiene.

