Wo bleiben die Fans? Die Nieskyer Tornados bestreiten ihre Heimspiele diese Saison in Weißwasser. Noch sind aber viele Plätze frei.

So leer wie während des Trainings waren die Ränge beim ersten Saisonspiel der Tornados in Weißwasser nicht. Dennoch hofft der Verein auf mehr Zulauf. © André Schulze

Erst ein Heimspiel haben die Nieskyer Tornados in dieser Saison in Weißwasser absolviert. Und das ist nicht nur wegen der Niederlage gegen den Liganeuling ECC Preussen 1b enttäuschend verlaufen. Lediglich 250 Besucher haben am 15. Oktober eine Karte für das Spiel gekauft. Dem Verein, der in der kommenden Saison bei seinen Heimspielen in Niesky im Schnitt noch rund 500 Zuschauer begrüßte, kann der Publikumsschwund nicht gefallen. „Für ein erstes Heimspiel ist es extrem wenig. Für uns ist das enttäuschend“, sagt Joachim Sauer vom Verein. Dabei hat der Verein vor drei Wochen eigens einen Bus für die Zuschauer aus Niesky organisiert. Aus Mangel an Mitfahrern ist der dann aber doch nicht nach Weißwasser gefahren.

Die Hoffnung bei den Verantwortlichen ist groß, dass sich die Ränge im Weißwasseraner Eisstadion an diesem Sonnabend besser füllen. Der Kleinbus aus Niesky ist zumindest schon mal voll geworden, bestätigt Vereinssprecherin Elke Weinig. Rund 20 Fans reisen also gemeinsam an. Zuversichtlich stimmt die Vereinsführung aber auch, dass an diesem Sonnabend in Weißwasser ein Derby ansteht. Niesky spielt nämlich gegen die Bad Muskau Bombers. Deren Zuschauer haben sogar noch eine kürzere Anreise zum offiziellen Auswärtsspiel als die Gastgeber aus Niesky.

Die Tornados müssen ihre Heimspiele in dieser Saison in Weißwasser bestreiten, da ihr angestammtes Stadion derzeit saniert wird. Mit Kosten von mittlerweile fast sieben Millionen Euro ist es das größte Bauvorhaben der Stadt Niesky seit der Wende. Doch weil es Probleme mit dem Baugrund gegeben und sich der Bauherr von einem Fachplaner getrennt hat, liegen die Bauarbeiten längst nicht mehr im Zeitplan. „In dieser Saison gibt es keine Chance mehr auf Eis in Niesky. Da muss schon ein Wunder passieren“, sagt Tornado-Trainer Jens Schwabe, der sich regelmäßig über die Fortschritte auf der Großbaustelle informiert.

Die intensive Stimmung der Nieskyer Heimspiele haben die Tornados beim Saisonauftakt in Weißwasser durchaus vermisst. Die Spielstätte dort ist deutlich größer und bietet 2 750 Zuschauern Platz. Beim Auftakt konnte Niesky die Arena also nicht mal zu einem Zehntel füllen. „Auf dem Eis in Weißwasser kriegen die Spieler viel weniger von den Fans mit“, bestätigt Jens Schwabe. Im Derby hofft der Tornado-Trainer nun auf 200 Fans mehr. „Jede Mannschaft braucht Unterstützung“, sagt Jens Schwabe.

Die Nieskyer schauen dabei nicht nur auf die sportliche Seite. Die Einnahmen aus den Heimspielen fließen natürlich auch in die wirtschaftliche Kalkulation des Vereins ein. Offiziell äußert sich der Verein nicht, mit wie vielen Zuschauern er rechnet. „Es können nie zu viele sein“, sagt Joachim Sauer diplomatisch. Der Schnitt sollte sich aber über den 250 Zuschauern vom Saisonauftakt einpegeln. Niesky ist auch deswegen sehr stark auf die eigenen Fans angewiesen, erklärt Sprecherin Elke Weinig, da die anderen Vereine in der Regionalliga kaum noch Fans für ihre Auswärtsspiele begeistern können.

Während die Tornados regelmäßig mit bis zu 100 Zuschauern auch mal nach Dresden oder Chemnitz reisen, profitiere Niesky nicht von auswärtigen Gästen. „Wir haben kaum noch auswärtige Fans bei unseren Heimspielen, mit Ausnahme von Bad Muskau und Jonsdorf“, so Elke Weinig. Das macht sich in der Kasse bemerkbar. Zwischen vier und sechs Euro kostet eine Karte für ein Heimspiel in Niesky. Daran hat sich auch nach dem Umzug ins Weißwasseraner Eisstadion nichts geändert.

Der Verein will nun die Werbung intensivieren und hofft in Zukunft auch auf mehr Fans aus Weißwasser. Laut Sprecherin Elke Weinig sollen mehr Plakate aufgehängt werden. Sie ist zuversichtlich, dass die Besucherzahlen bei den Heimspielen der Tornados in Weißwasser noch anziehen. Der Auftakt vor drei Wochen sei in die Zeit der Herbstferien gefallen. Mancher ist da womöglich verreist. Außerdem sei es Mitte Oktober womöglich noch zu warm für manchen Fan gewesen. In Niesky spielt die Mannschaft nämlich immer unter freiem Himmel.

