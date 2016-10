Wo bleiben die bunten Blätter? Zu warm und zu nass hat der Herbst begonnen, die Natur steckt im Spätsommer fest. Aber das kann sich schnell ändern.

Das Wetter hat sich in den vergangenen Tagen schon auf Herbst umgestellt, nur die Blätter sind noch nicht so bunt wie in den vergangenen Jahren. Auch der Freitaler Windberg kommt noch ziemlich Grün daher. © Andreas Weihs

Nebelschwaden wabern über den Windberg – und geben den Blick auf überraschend grüne Bäume frei. Der sogenannte Indian Summer, die Jahreszeit, in der sich der Herbst von seiner bunten Seite zeigt, kommt einfach nicht. In den vergangenen Tagen zeigte das Thermometer manchen Morgen gerade einmal fünf Grad über null an, der Herbst ist ohne Zweifel da. Aber die Blätter sind fast alle noch grün. Warum? Für Christoph Neinhuis, Professor an der TU Dresden, ist die Sache klar. Im gesamten Jahr 2016 war es überdurchschnittlich warm, und daher behalten die Blätter länger ihre grüne Farbe. Auch wenn der Sommer eher durchwachsen war, blieben die Temperaturen über dem Durchschnitt. Solange es noch keinen regelmäßigen Nachtfrost gibt, arbeitet die Fotosynthese auf Hochtouren.

Die Folge: Die Blätter bleiben grün. Wann die Blätter dann von den Bäumen fallen, hängt von der Tageslänge ab, so der Botanik-Professor. Werden die Tage kürzer, verlieren Bäume ihr Laub. Das würde auch passieren, wenn man alle Bäume und Pflanzen in Gewächshäuser mit 25 Grad Innentemperatur stellen würde, sagt der Wissenschaftler. Was der TU-Professor in der Theorie erklärt, hat Mike Metka vom Forstbezirk Neustadt täglich vor Augen. Der Revierförster, der für die Wälder im Revier Hohwald zuständig ist, kennt sich bestens aus mit der heimischen Flora. „Es ist tatsächlich nicht kalt genug“, bestätigt Metka. Vor allem der Unterschied zwischen den Temperaturen am Tag und in der Nacht war in den vergangenen Wochen nicht sehr groß. Und genau dieser werde gebraucht, damit die Blätter ihre Farbe verändern.

Experten sprechen auch von einem sogenannten Kältereiz, den die meisten Bäume brauchen, um ihre Farbe zu verändern. Kühlere Temperaturen in Kombination mit längeren Nächten seien ein Signal an die Bäume, ihre wertvollen Nährstoffe aus den Blättern einzulagern.

Dass die Wälder noch sehr grün sind, ist für Förster Mike Metka dennoch kein Problem. „Wir haben darauf sowieso keinen Einfluss“, sagt er. Setzt die Laubfärbung dann einmal ein, werden die Blätter wegen der Verspätung nicht mehr lange an den Bäumen hängenbleiben, vermutet der Forstmann. Dann stelle sich der normale Takt der Jahreszeiten wieder ein.

Probleme könnten die Blätter nur verursachen, wenn es bald einen Wintereinbruch gebe. Dann kann von den Bäumen, die noch belaubt sind, eine Gefahr ausgehen. Wenn nasser schwerer Schnee auf die Blätter fällt, droht Schneebruch, da die Gehölze dem Gewicht nicht standhalten. Nicht nur einzelne Baumkronen, sogar ganze Bäume könnten unter der Last ab- oder umbrechen. Solch ein Szenario war zum Beispiel Ende 2012 in weiten Teilen der Sächsischen Schweiz zur Realität geworden. Damals mussten etliche Waldgebiete gesperrt werden. Eis und Schnee sieht Mike Metka für die kommenden Tage aber noch nicht.

Im Gebirge bald Schnee möglich

Dass die Pflanzen sich jetzt noch nicht verfärben, ist gar nicht so ungewöhnlich, sagt Judith Henke. Die Inhaberin der Bannewitzer Baumschule Lux freut sich sogar darüber. „Wir hatten in diesem Jahr ein sehr feuchtes Frühjahr, bis in den Juni hinein“, sagt sie. Dadurch waren die Pflanzen für die heißen Sommertage im August gut gerüstet. Aufgrund des sehr feuchten Herbstanfangs waren die Pflanzen immer noch sehr gut versorgt. „Verfügen sie noch über viele Nährstoffe, verschiebt sich die Laubfärbung um etwa zwei Wochen nach hinten“, so die studierte Gartenbauerin.

Für den anstehenden Winter sind die Pflanzen nun gut ausgereift. „Gerade die Bäume, die wir auf unseren Äckern anpflanzen, gehen so stressfrei in die kalte Jahreszeit.“ Bäume, die nicht so gut versorgt sind, etwa am Rand der Bundesstraße B 170, haben sich auch schon verfärbt. „Die anderen Bäume werden bald nachziehen, wenn wir warme Herbsttage und kalte Nächte bekommen“, so Henke. Und für Buchen gelte generell, dass sie sich erst im November verfärben.

Dass der Herbstanfang besonders regenreich war, bestätigen auch Zahlen des Deutschen Wetterdienstes. Sachsen gehörte mit durchschnittlich 65 Litern pro Quadratmeter im Herbst zu den regenreichsten Bundesländern.

Regnen soll es auch diese Woche wieder und mit den milden Temperaturen ist es wohl ab Mitte der Woche vorbei, schätzen die Meteorologen. In den Höhenlagen des Osterzgebirges kann das Quecksilber nachts unter den Gefrierpunkt rutschen, und selbst im übrigen Landkreis werden nur noch einstellige Werte erreicht. Die Bäume könnten ihre Blätter schneller abwerfen als gedacht.

zur Startseite