Wo bleiben die bunten Blätter? Zu warm und zu nass hat der Herbst begonnen, die Natur steckt im Spätsommer fest. Aber das kann sich schnell ändern.

Nur hin und wieder mischt sich zwischen Oberhäslich und Reinberg ein herbstlicher Farbtupfer in den Blätterwald. Doch nun scheint die Natur mächtig aufzuholen. Foto: SZ/Schaks

Erst ließ sich der Sommer Zeit. Dann kommt der Herbst nur schwer in die Gänge. Viele Bäume stehen noch kräftig im Grün. Der Indian Summer, die Jahreszeit, in der sich der Herbst von seiner schönsten Seite zeigt, hat Verspätung. In den vergangenen Tagen zeigte das Thermometer manchen Morgen gerade einmal fünf Grad über null an, der Herbst ist ohne Zweifel da. Aber die Bäume tragen bislang kaum einen bunten Mantel. Warum ist das so?

Für Christoph Neinhuis, Professor an der TU Dresden, ist die Sache klar. Im gesamten Jahr war es überdurchschnittlich warm, und daher behalten die Blätter länger ihre grüne Farbe. Auch wenn der Sommer eher durchwachsen war, blieben die Temperaturen über dem Durchschnitt. Solange es noch keinen regelmäßigen Nachtfrost gibt, arbeitet die Fotosynthese auf Hochtouren. Die Folge: Die Blätter bleiben grün. Wann die Blätter dann von den Bäumen fallen, hängt von der Tageslänge ab, so der Botanik-Professor. Werden die Tage kürzer, werfen die Bäume ihr Laub ab. Das würde auch passieren, wenn man alle Bäume und Pflanzen in Gewächshäuser mit 25 Grad Innentemperatur stellen würde, sagt Wissenschaftler Christoph Neinhuis.

Regen gibt den Bäumen Kraft

Was der TU-Professor in der Theorie erklärt, hat Mike Metka vom Forstbezirk Neustadt täglich vor Augen. Der Revierförster, der für die Wälder im Revier Hohwald zuständig ist, kennt sich bestens aus mit der heimischen Flora. „Es ist tatsächlich nicht kalt genug“, bestätigt Metka. Vor allem der Unterschied zwischen den Temperaturen am Tag und in der Nacht war in den vergangenen Wochen nicht sehr groß. Und genau dieser werde gebraucht, damit die Blätter ihre Farbe verändern.

Experten sprechen auch von einem sogenannten Kältereiz, den die meisten Bäume brauchen, um ihre Farbe zu verändern. Kühlere Temperaturen in Kombination mit längeren Nächten seien ein Signal an die Bäume, ihre wertvollen Nährstoffe aus den Blättern einzulagern. Dass die Wälder noch sehr grün sind, ist für Förster Mike Metka dennoch kein Problem. „Wir haben darauf sowieso keinen Einfluss“, sagt er. Setzt die Laubfärbung dann einmal ein, werden die Blätter aufgrund der Verspätung nicht mehr lange an den Bäumen hängenbleiben, vermutet der Forstmann. Dann stelle sich der normale Takt der Jahreszeiten wieder ein.

Probleme könnten die Blätter nur verursachen, wenn es zeitnah einen Wintereinbruch gibt. Dann kann von den Bäumen, die noch belaubt sind, eine Gefahr ausgehen. Wenn nasser, schwerer Schnee auf die Blätter fällt, droht Schneebruch, da die Gehölze dem Gewicht nicht standhalten. Nicht nur einzelne Baumkronen, sogar ganze Bäume könnten unter der Last ab- oder umbrechen. Solch ein Szenario war zum Beispiel Ende 2012 in Teilen des Landkreises zur Realität geworden. Damals mussten etliche Waldgebiete gesperrt werden. Eis und Schnee sieht Mike Metka für die kommenden Tage aber noch nicht.

Die Wetterprognosen sehen gar nicht so schlecht aus, sodass der Botanische Garten in Schellerhau sogar schon erwägt, die Saison ein Stück zu verlängern. Normalerweise ist die über 100-jährige Gartenanlage bis Ende Oktober geöffnet. Da durch den Feiertag ein langes Wochenende ansteht, könnte es sein, dass noch der eine oder andere Besuchertag dazukommt. „Das müssen wir entscheiden, je nach Wetterlage“, sagt Gartenleiterin Annette Zimmermann. Manches Gewächs kriegt jetzt erst mal richtig Farbe. So zeige sich der Japanische Fächerahorn in einem bezaubernden feuerroten Blätterkleid.

„Das ist aber erst seit zwei, drei Tagen so.“ Von Sonnabend zu Montag habe es in der Natur einen großen Sprung gegeben. „Die Bäume fangen mit der Färbung an, wenn es große Temperaturunterschiede gibt.“ Dann zersetze sich der grüne Farbstoff, und die Bestandteile werden in Stamm und Zweige eingelagert. Selbst im oberen Osterzgebirge hat es bislang noch keinen Nachtfrost gegeben. Da auch der September noch relativ warm war, verzögerte sich die Färbung. Zudem fehlte es zuletzt nicht an Wasser.

Im Gebirge Nachtfrost möglich

Der Deutsche Wetterdienst bestätigt das: Sachsen gehörte mit durchschnittlich 65 Litern pro Quadratmeter im Herbst zu den regenreichsten Bundesländern. Regnen soll es auch diese Woche wieder, allerdings ist es mit den milden Temperaturen wohl ab Mitte der Woche erst einmal vorbei, schätzen die Meteorologen. In den Höhenlagen des Osterzgebirges kann das Quecksilber nachts dann unter den Gefrierpunkt rutschen, und selbst im übrigen Landkreis werden nur noch einstellige Werte erreicht. Die Bäume könnten ihre Blätter schneller abwerfen als gedacht.

