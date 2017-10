Wo bleiben die Äffchen? Der Wildpark Geising hat seinen Eingang aufgehübscht. Das große Einräumen beginnt. Ein anderer Umzug aber muss warten.

Tierpflegerin Marita Kühn, Kassenfrau Katrin Lehmann und Tierpflegeleiterin Maika Naß (v.li.) haben am Freitag mit dem Einräumen des neuen Kassenhäuschens begonnen.

Statt Kapuzineräffchen will sich der Wildpark andere Affenarten anschaffen. Im Gespräch sind Totenkopfäffchen.

Weißbüscheläffchen sind auch in der engeren Wahl.

Seit Wochen ist der Wildpark Osterzgebirge eine Baustelle, zumindest im Eingangsbereich. Nun kann Leiter Frank Gössel den ersten Bauabschnitt abschließen. Das neue Kassenhaus ist fertig. Es wird am Wochenende eingeräumt. Schon am Montag werden die Besucher hier begrüßt. Frank Gössel ist zufrieden – er hofft, seine Mitarbeiter sind es auch. Schließlich ist das Häuschen moderner und größer als der Vorgängerbau.

Die Besucher indes fragen sich, wann denn nun endlich die Affen zu sehen sind, deren Gehege direkt neben dem Kassenhaus entstanden ist. Eigentlich sollten sie schon im Frühsommer hier rumtoben. Doch dem Wildpark fehlte das Geld, um mit dem Bau des Geheges beginnen zu können. Erst zur Geburtstagsfeier – der Wildpark feierte am Pfingstwochenende sein 20-jähriges Bestehen – brachte der Beigeordnete des Landrates, Heiko Weigel, die Zusage über 47 000 Euro aus dem EU-Förderprogramm Leader mit. Wenig später konnte Gössel mit der 62 000 Euro teuren Investition beginnen. Diese wird nun Ende November fertig. „Nächste Woche werden wir einen Graben ziehen, um Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser verlegen zu können“, sagt der Wildparkchef. Außerdem soll noch der Übergang zwischen Innen- und Außengehege montiert werden.

Dann könnte der Wildpark schon die Affen springen lassen. Doch daraus wird in diesem Jahr nichts mehr. Denn inzwischen ist sich Wildparkleiter Frank Gössel nicht mehr sicher, ob die Affenart, die er ausgewählt hat, die richtige ist. Konkret geht es um Kapuzineräffchen. Die putzig aussehenden Tiere sind alles andere als brav. Davon berichteten ihm mehrere Kollegen aus anderen Tierparks, die er vor wenigen Tagen bei einer Weiterbildung getroffen hat.

Demnach hätten es die Kapuzineräffchen faustdick hinter den Ohren. „Die schaffen es, neun Zentimeter lange Nägel aus dem Holz zu ziehen“, sagt Gössel. Die Äffchen können auch Muttern von Schrauben abdrehen. Und sie sind flink und hinterhältig. Die Tierpfleger müssten bei der Fütterung größte Sorgfalt walten lassen, damit ihnen kein Affe entwischt. All das machte Gössel mehr als skeptisch. Sollte der Wildpark dabei bleiben, müssten die Gehege ausbruchssicherer gemacht werden. Es würde nicht mehr reichen, die verbauten Metallteile verschraubt zu lassen. „Wir müssten sie zusammenschweißen“, sagt der Wildparkleiter. Je länger er darüber nachdachte, umso skeptischer ist er geworden. Dass er erst jetzt erfahren hat, wie kompliziert die Haltung von Kapuzineräffchen ist, ärgert ihn. Schließlich hat er schon mehrere Gespräche mit Anbietern geführt. Warum die ihm nichts davon erzählt haben, darüber kann Gössel nur mutmaßen. „Ich glaube, die waren froh, dass sie ihre Affen verkaufen können.“

Auf der Suche

Das wird wohl nicht passieren. Denn Frank Gössel hat angefangen, sich nach Alternativen umzusehen. Und die gibt es. Gössel nennt zwei: Totenkopf- und Weißbüscheläffchen. In den nächsten Tagen möchte er sich intensiver mit diesen Tierarten beschäftigen. Danach wird der Wildpark entscheiden, welche Affenart ins neue Gehege kommen soll. „Süß sind beide“, sagt Gössel. Deshalb wird die Entscheidung nicht so einfach sein.

Die Zeit wird der Wildpark nutzen, um das neue Gehege so zu gestalten, dass die Affen hier ihre Späßchen machen können. Dazu werden Seile und Taue aufgehängt. Auch Rückzugsorte soll es geben, damit die kleinen Turner auch mal zur Ruhe kommen können. Weil diese Dinge – Gössel rechnet mit Kosten von 6 000 Euro – nicht über das Programm Leader gefördert werden, musste sich der Wildpark nach anderen Finanzierungsquellen umschauen.

Gössel setzte auf die von der Sparkasse betriebene Crowdfunding-Plattform 99funken.de im Internet. Dort musste er ein Spendenziel vorgeben. Dann war es an der Sparkasse und am Wildpark, Gönner zu finden. Fast wäre die Aktion gescheitert. Denn die vom Wildpark umworbene Zielgruppe, die Senioren, scheuen sich, Geld online zu überweisen. Da die Aktion aber nur erfolgreich ist, wenn das am Anfang vereinbarte Spendenziel erreicht wird, musste der Wildpark nachhelfen.

„Dafür haben wir unsere Veranstaltungen genutzt“, sagt Gössel. Dort informierte er die Besucher über das Vorhaben und ließ anschließend die Spendenbüchse rumgehen. Die füllte sich. Das Geld zahlte er auf das Konto ein. Damit wurde die Spendenaktion letztlich doch noch erfolgreich. „Wir hofften zwar auf etwas mehr Unterstützung“, sagt Gössel. Dennoch sei er zufrieden. „Auch kleine Spenden helfen.“ Nun darf man gespannt sein, welche Affenart sich der Wildpark anschafft.

