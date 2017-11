Wo bitte geht’s zum Finanzamt? Seit der Filial-Schließung in Freital gibt es nur noch Servicetage. Das sorgt für Verwirrung.

Das Finanzamt bietet in Freital Servicetage im Bürgerbüro auf der Hüttenstraße an – zwölfmal in einem Jahr. © Karl-Ludwig Oberthür

Welches Formular ist das Richtige? Welche Anlagen müssen beigefügt werden? Und was alles kann eigentlich von der Steuer abgesetzt werden?

Die Steuererklärung ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Hilfe bekommen Steuerzahler beim Finanzamt, dessen Mitarbeiter zu bestimmten Sprechzeiten auch persönlich für Fragen zur Verfügung stehen. Allerdings nicht mehr in Freital. Zumindest nur ganz selten. Ende 2016 war das für den alten Weißeritzkreis zuständige Finanzamt in das neue, zentrale Finanzamt nach Pirna gezogen. Seitdem sind lediglich an einigen Servicetagen Mitarbeiter der Behörde persönlich in Freital.

Außerhalb dieser Servicetage bleibt nur der Griff zum Telefon, die Suche im Internet oder die Fahrt nach Pirna. Das aber gefällt nicht jedem. Wie die SZ erfahren hat, sind Menschen in Freital und Umgebung unzufrieden, dass es nur wenige Servicetage gibt. Andere wiederum wissen nicht, wo sie mit ihrem Anliegen vorsprechen sollen.

Bemerkbar macht sich das auch in den Bürgerbüros des Landratsamts, wo viel Kundenverkehr herrscht. Die Mitarbeiter dort sind für Fragen, die das Finanzamt betreffen, zwar nicht zuständig. In der Vergangenheit haben sie aber schon mehrmals Beschwerden über die Schließung des Finanzamts und die wenigen Servicetage gehört, bestätigt das Landratsamt. Auch bei der Stadtverwaltung Freital tun Bürger gelegentlich ihren Unmut über die Schließung kund, bestätigt Rathaussprecher Matthias Weigel. Vor allem aber herrscht Verwirrung. So bekommen die Steuersachbearbeiterinnen im Rathaus immer wieder Telefonanfragen zu Steuerangelegenheiten, etwa zur Einkommensteuer, für die aber in der Regel das Finanzamt zuständig ist. Auch in der Rathausinformation fragen immer wieder Bürger nach Unterlagen, etwa für die Steuererklärung. „Dies betrifft vor allem ältere Bürger“, sagt Weigel.

Falscher Ansprechpartner

Die Mitarbeiter in der Rathausinformation sind auf solche Fälle inzwischen vorbereitet: „Für allgemeine Anfragen zum Finanzamt haben die Mitarbeiterinnen als Service einen Merkzettel mit den Sprechtagen in Freital und Kontaktinformationen des Finanzamtes in Pirna vorbereitet“, sagt Weigel. Außerdem weisen Aushänge auf die Sprechtage in Freital hin.

Ändern aber wird sich an der Situation wohl nichts. Zumindest sind dem Landesamt für Steuern und Finanzen bislang keine Beschwerden bekannt. „Zu den Servicetagen in Freital gab es hauptsächlich positive Rückmeldungen der Bürger“, sagt Sprecherin Diana Poth. Insgesamt sieben Servicetage hatte die Finanzbehörde von Mitte April bis Ende Mai 2017 in Freital, im Bürgerbüro des Landratsamtes, angeboten. Insgesamt 2 000 Bürger haben die Gelegenheit genutzt. Dabei sei die Behandlung der Steueranliegen durchweg positiv bewertet worden. „Vereinzelt gab es Rückmeldungen zu den Wartezeiten“, sagt Diana Poth.

Für dieses Jahr plant das Finanzamt noch fünf weitere Servicetage. Die werden wie bisher dienstags von 8 bis 18 Uhr abgehalten. Diese Sprechzeit orientiert sich an der Öffnungszeit des Bürgerbüros des Landratsamtes und wird laut Diana Poth als ausreichend angesehen. Zusätzliche Servicetage seien nicht vorgesehen.

So wird es nächstes Jahr voraussichtlich wieder zwölf Servicetage geben. „Sie werden vor allem in den Zeiträumen angeboten, in denen für die Bürger zur Erledigung ihrer steuerlichen Angelegenheiten gesetzliche Fristen zu beachten sind“, erklärt Diana Poth. Die Verteilung der Servicetage auf die Zeiträume April bis Ende Mai und Ende Oktober bis Dezember orientiert sich daher am Abgabetermin für die Einkommensteuererklärung und dem Lohnsteuerermäßigungsverfahren.

Auch außerhalb der Servicetage können Anträge und Formulare im Bürgerbüro in Freital abgeholt werden. Darauf weist das Landesamt für Steuern und Finanzen noch einmal hin. Allerdings können die Mitarbeiter des Bürgerbüros keinerlei steuerliche Auskünfte erteilen. Dafür sind die Mitarbeiter des Finanzamts zuständig.

Die weiteren Servicetage des Finanzamts 2017 im Bürgerbüro, Hüttenstraße 14, in Freital: 7. November, 21. November, 5. Dezember und 19. Dezember.

Servicetelefon: 0351 79997888 (Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, Freitag, 8 bis 12 Uhr).

