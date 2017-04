Wo Bianca den Frühling fand Das Wetter spielt vor Ostern nicht mit, umso schöner, dass es in Bischofswerda jetzt frühlingshaft blüht. Nicht nur Bianca Daum aus Wilthen kann das genießen.

Bianca Daum am Sonntag auf dem Altmarkt. Hier blüht es jetzt in Kübeln sowie auf neben den Tischen des „Enjoy“ frühlingshaft. Der Rhododendron vorm „Emilia“ nimmt Anlauf. Am Evabrunnen wurde Osterschmuck aufgebaut, am Hotel Biergartengrün. © Steffen Unger

Als am Sonntag die Sonne schien und es in Bischofswerda fast sommerlich warm wurde, trafen wir Bianca Daum aus Wilthen auf auf dem Altmarkt in Bischofswerda. Dann entstand das Foto, das die junge Frau sitzend an einem der großen Kübel zeigt, die mit Frühjahrsblühern bepflanzt wurden und jetzt ein Hingucker sind.

Wie bei den meisten zu Hause gehört das Bepflanzen mit frostunempfindlichen Pflanzen auch bei der Stadt um diese Jahreszeit dazu. 1 200 vor allem Stiefmütterchen und ein paar Gänseblümchen und Vergissmeinnicht kamen in Kübel und Beete – am Altmarkt, an der Herrmannstraße, an Clara-Zetkin- und Kirchstraße, vor der Feuerwehr in Schönbrunn und am Teich in Goldbach, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Überall sollte es eine bunte Mischung sein. Nur beim aus Stiefmütterchen gepflanzten Stadtwappen im Käthe-Kollwitz-Park wurde wie jedes Jahr bewusst auf die Stadtfarben Blau und Gelb gesetzt.

Abstriche am Geld für die Frühjahrsbepflanzung habe es trotz der weiter laufenden Haushaltssanierung nicht gegeben. „Die dafür beantragten Mittel wurden genehmigt“, heißt es aus dem Rathaus. Stiefmütterchen, Gänseblümchen und Vergissmeinnicht kommen aus der Gärtnerei Krauße in Bischofswerda. Mitarbeiter der Abteilung Park- und Grünanlagen des Bauhofes holten sie dort ab und pflanzten.

Bischofswerdas Brunnen und Wasserläufe werden vor Ostern nicht mehr angestellt. Damit wird gewartet bis voraussichtlich Anfang Mai bzw. bis es sicher keinen Frost mehr gibt. Dass die Anlagen den Winter ohne Schaden überstanden haben, ist zu hoffen. Die Kontrolle steht noch aus, hieß es bei der Stadt auf Anfrage. Auch ohne Schäden sind die Aufwendungen für den Betrieb nicht unerheblich. Im letzten Jahr wurden für die Anlage am Mühlteich 900 Euro eingeplant. Für den Betrieb des Evabrunnens und die Pferdetränke am Altmarkt kalkulierte der Bauhof mit 470 bzw. 480 Euro, mit rund 140 Euro für das Wasserspiel im Kollwitzpark. In den Kosten stecken Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten, Winterfestmachung, die Vorsorge zur Gewässereinhaltung und sicherheitshalber ein Polster, sollte es Schäden geben. Dazu kommen die Wasserkosten. Alle Brunnen und Wasserläufe werden mit Leitungswasser versorgt, Quellen gibt es keine.

