Wo beginnt Pirna? Das Ortseingangsschild an der Braudenstraße ist verschwunden. Die Stadt stellt erst einmal ein anderes Verkehrsschild auf.

Eigentlich sollte hier das Ortseingangsschild Pirna stehen. © Mareike Huisinga

Gute Ortskenntnisse sind derzeit an der Braudenstraße vonnöten. Das Ortseingangsschild Pirna ist verschwunden. Wer also von Heidenau kommt, weiß nicht, in welcher Stadt er sich gerade befindet. Das Rathaus kennt das Problem. „Das Schild ist unbekannt abhandengekommen“, sagt Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel. Vermutlich also hat jemand das Ortseingangsschild gestohlen. „Vielleicht hängt es aber auch mit der Baustelle zusammen“, relativiert Thomas Gockel. In den vergangenen Monaten war die Pirnaer Straße und in der Verlängerung ebenso die Braudenstraße gesperrt, da eine Flutschutzmauer an der Trasse errichtet wurde.

Die Stadtverwaltung hat bereits gehandelt und ein provisorisches 50er-Schild aufstellen lassen, um auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hinzuweisen. „Außerdem wurde ein neues Ortseingangsschild mit der Aufschrift Pirna bereits bestellt“, sagt Gockel. Ob das frühere Schild jetzt bei einem Lokalpatrioten in der Garage hängt? Darüber kann man nur spekulieren. Jedenfalls scheint es sich nicht um ein häufiges Phänomen zu handeln. „Es kommt ganz selten vor, dass Ortsschilder gestohlen werden“, berichtet der Sprecher.

Derlei Diebstahl kennt man auch in der Nachbarstadt Heidenau. Hier wurde 2009 das Ortsschild an der Fritz-Schreiter-Straße entwendet. „Ich habe keine Vermutung, wer dafür verantwortlich ist, aber wir bringen jeden Diebstahl konsequent zur Anzeige“, sagte damals Ordnungsamtsleiter Torsten Walther. In Pirna ist man etwas gelassener. Noch. „Wir warten zunächst ab, ob das Schild nicht doch noch irgendwo auftaucht“, informiert Thomas Gockel.

