Wo befindet sich Brigitte Mihan? Die Polizei bittet um Ihre Hilfe. In Herrnhut wird eine 80-jährige Seniorin seit gestern Vormittag vermisst. Wer Sie gesehen hat, bitte 03583 620 anrufen!

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 80-jährigen Frau. Wie der Polizei am Montagnachmittag bekannt wurde, hat die gesuchte Brigitte Mihan, die mit ihrem Ehemann zu Besuch in Herrnhut ist, den Uttendörferweg am Montagvormittag, gegen 11 Uhr, zu einem Spaziergang verlassen. Seitdem ist der Aufenthaltsort der Seniorin unbekannt.

Die Vermisste ist schlecht zu Fuß unterwegs, sonst aber geistig und körperlich fit. Aufgrund der Gesamtumstände ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sie sich derzeit in einer Gefahrenlage befindet. Brigitte Mihan ist 158 cm groß, von kräftiger Gestalt und hat weiß-graues, welliges Haar. Sie ist mit einer dunklen Hose, einer blau-weiß karierten Bluse, einer hellblauen Wollweste sowie braunen Schuhen bekleidet und trägt eine Brille. Die Vermisste soll zudem mit zwei Wanderstöcken unterwegs gewesen sein. Wer weiß, wo sich Brigitte Mihan aufhält oder die Seniorin seit Montagnachmittag gesehen hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau-Oberland unter der Rufnummer 03583 62-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

