Wo Autofahrer in Ebersbach Geduld brauchen Allein in der Altstadt gibt es derzeit sechs Straßenbaustellen. Eine endet diese Woche, manche dauern noch Jahre.

Da haben einige Autofahrer verblüfft geguckt. Sie hatten wohl die Verkehrsschilder übersehen und sind trotz Hinweis auf eine Sackgasse Richtung Kreisverkehr in Ebersbach am Rathaus gefahren. Doch dort geht es zurzeit nicht weiter. Der Kreisverkehr ist halbseitig gesperrt – damit wurde in der vergangenen Woche Baustelle Nummer sechs im Umkreis von zwei Kilometern in der Ebersbacher Altstadt eingerichtet. SZ fasst zusammen, wo Autofahrer zurzeit mit Behinderungen rechnen müssen und was außerdem zu beachten ist.

Baustelle 1: Bundesstraße samt Stützmauer wird ausgebaut

Die Bundesstraße wird in Ebersbach schon seit Jahren ausgebaut, erst 2018 soll der gesamte Abschnitt bis zur Einmündung Steinstraße fertig sein. Derzeit ist der Bereich von der ehemaligen Tankstelle bis zum Sanitätshaus dran. Außer der Straße muss hier auch die Stützmauer der Spree erneuert werden. Die Straße ist halbseitig gesperrt, der Verkehr wird per Ampel geregelt. Laster und alle anderen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen dürfen hier nicht langfahren. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat für den Schwerlasttransport eine Umleitung über Löbau eingerichtet. Wie das Lasuv mitteilt, kontrolliert die Polizei, ob das eingehalten wird. Die Sperrung betrifft auch Busse. Die

Linie 50 der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck fährt während der Bauzeit über die Amtsgerichtsstraße und Hermann-Wünsche-Straße. Deshalb sind auch Haltestellen verlegt worden. Die Busse fahren wie gewohnt stündlich. Das Lasuv kündigte an, dass noch vor dem Wintereinbruch die B 96 so hergestellt werden soll, dass beide Fahrspuren über den Winter benutzt werden können. Im Frühjahr wird dann weitergebaut.

Baustelle 2: B 96 bekommt

neue Kanäle und Straßendecke

Wer die B 96 in Richtung Goldener Löwe fährt, hat nach dem Passieren der ersten Baustelle nur ein kurzes Stück freie Fahrt. Dann folgt die nächste. Auch hier regelt eine Ampel den Verkehr, für Autofahrer heißt es: warten. Dieser Abschnitt unmittelbar vor dem Handarbeitsladen ist ebenfalls Bestandteil des Großprojekts B 96. Bis hierhin war voriges Jahr gebaut worden, nun schließt sich der nächste Abschnitt an.

Baustelle 3: Brücke an der Bautzener Straße wird erneuert

Dort wurde eine der Brücke über die Spree abgerissen und soll nun erneuert werden. Gleichzeitig wird die Bachmauer instand gesetzt. Diese wurde beim Hochwasser vor drei Jahren beschädigt. Knapp eine Million Euro, davon der Großteil Fördermittel, werden nun in die neue Bachmauer und Brücke investiert. Im Sommer hat der Brückenbau begonnen. Die Stahlträger sind nun eingebaut und auch schon die Brücke installiert. Bis Ende 2016 soll die Überquerung erneuert sein, erklärt die Stadtverwaltung, die für dieses Bauvorhaben selbst zuständig ist. Eine Ampel, die den Verkehr halbseitig vorbeilenkt, wird nur bei Bedarf in Betrieb genommen, wenn die Bauleute mehr Platz für ihre Arbeiten benötigen. Der Bau ist eine Folge der Hochwasserschäden 2013. Das neue Bauwerk ist breiter als die ursprüngliche Brücke. Künftig werden mehr Anwohner sie benutzen, um zu ihren Grundstücken zu kommen. Die beiden kleineren Brücken nur wenige Meter entfernt sollen abgerissen und nicht ersetzt werden. Das wäre zu teuer, außerdem sind sie nicht zwingend notwendig. Die Anwohner der betreffenden Häuser an der Bautzener Straße können künftig die neue Brücke nutzen – zu Fuß und mit dem Auto.

Baustelle 4: In der Lessingstraße werden Kanäle verlegt

„Durchfahrt verboten“ heißt es derzeit auf der Lessingstraße auf dem Abschnitt zwischen Lutherstraße und Hermann-Wünsche-Straße. Hier werden Trinkwasserleitungen ausgetauscht, informiert die Stadtverwaltung. Bis Ende Oktober soll das erledigt sein.

Baustelle 5: Weberstraße braucht

neue Brücke und Spreemauer

An der Weberstraße müssen die Brücke über die Spree an der Kreuzung August-Bebel-Straße sowie die Bachmauer erneuert werden. Auch das ist ein Flutschaden. Die Wassermassen haben der alten Brücke den letzten Rest gegeben. Bisher gab es auch keine Tonnagebegrenzung für das Bauwerk, da die Stadt ohnehin schon die Erneuerung vorgesehen hatte. Sie hatte gehofft, 2015 die Brücke bauen zu können. Doch die Fördermittel waren zu spät bewilligt worden, sodass es nicht mehr klappte. Jetzt wird unter Vollsperrung gebaut. Die Zufahrtsbrücke für zwei Anlieger musste ebenfalls abgerissen werden. Hier gibt es eine Behelfsbrücke, die allerdings nur für Fußgänger gedacht ist.

Baustelle 6: Kreisel an der Bahnhofstraße wird repariert

Am Kreisverkehr repariert der Landkreis derzeit die Fußgängerüberwege. Sie sind gepflastert gewesen, das Pflaster war beschädigt. Viele Autos und Laster, die die Strecke über den Kreisel als Umfahrung der B 96-Baustelle nutzten, verursachten zusätzlich Schäden. Stadträte hatten seit Langem diesen Zustand kritisiert. Nun baut der Landkreis, der für die Straße zuständig ist, am Kreisel. Bauarbeiter haben die Schadstellen ausgesägt. Am Wochenende wurde neue Schwarzdecke aufgebracht, noch bis Ende dieser Woche soll gebaut werden, informiert der Landkreis. Autofahrer sollen eine Umleitung über die Bahnhofstraße nehmen. Hier werden sie per Ampel durch den Kreisel geleitet. Damit es keine Rückstaus gibt, darf an der Bahnhofstraße allerdings derzeit nicht geparkt werden – zum Leidwesen der Händler, deren Kunden nun nicht parken können.

