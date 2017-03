Wo aus Ölsuppe wieder Wasser wird Kanal-Türpe betreibt an der Waldheimer Straße eine neue Reinigungsanlage. In ihr landen Stoffe mit Igitt-Faktor.

Peter Schmidt, Mitarbeiter bei Kanal-Türpe, steht an der Reinigungsanlage an der Waldheimer Straße. In den Behältern im Hintergrund werden die Abwässer behandelt. Im Vordergrund ist die Presse zu sehen, die das Wasser aus dem gewonnenen Schlamm entfernt. © André Braun

Die Firma Kanal-Türpe verdient ihr Geld mit Umweltschutz und was sie in ihrer Reinigungsanlage an der Waldheimer Straße verarbeitet, würde bei den meisten Menschen unter Igitt laufen. Es sind Abwässer, die eigentlich nie einer zu sehen bekommt, weil sie sich in Öl- und Benzinabscheidern in Tankstellen oder in Tanks von Industrieanlagen verbergen. Eine braune Suppe, die im Reagenzglas manchmal ins Grünliche changiert. Eine Mischung aus Wasser, Öl und umweltschädlichen Stoffen oder organisch belastete Spülwässern, die in der Industrie und in allen möglichen Bereichen des Lebens anfallen.

Die Firma Türpe hatte im vergangenen Sommer ihre CP-Abfallbehandlungsanlage im ehemaligen Werk von Clariant an der B 169 in Betrieb genommen. CP steht für „chemisch/physikalische“ Abfallbehandlung. Was am Ende die Halle verlässt, ist weitgehend sauberes Wasser und ein schwärzlicher Rückstand, der nach altem Öl riecht und auch welches enthält. Dem Schlamm wird das Wasser entzogen, bis er als harter Presskuchen in einen Container bröckelt. „Das wird verbrannt oder deponiert“, sagte Andreas Anger, der Technische Leiter der Anlage. Je nach Inhaltsstoff. Bis es so weit ist, passiert eine Menge.

Herzstück der Anlage sind sieben große Tanks, jeder fasst 25 000 bis 30 000 Liter. In ihnen werden dem Abwasser Chemikalien zugesetzt. Unerwünschte Inhaltsstoffe werden ausgefällt, gefiltert, neutralisiert. Jedes Abwasser bekommt eine individuelle Behandlung. Bei Anlieferung werden Proben genommen und in einem kleinen Labor analysiert, danach das Reinigungsregime festgelegt. Sind alle chemischen Inhaltsstoffe raus aus dem Wasser, kommt es in eine biologische Kläranlage, die auch in der Halle steht. Dort erfolgt die Nachbehandlung, bis auch die meisten organischen Stoffe abgebaut sind.

Die OEWA als Betreiber der öffentlichen Kläranlage in Masten hat genau vorgeschrieben, welche Inhaltstoffe in welchen Mengen noch im gereinigten Wasser sein dürfen. „Wir sind verpflichtet, das zu analysieren, bevor wir das Wasser einleiten“, sagte Anger.

Die leistungsfähige Kläranlage in Masten ist auch einer der Gründe, warum es Kanal-Türpe nach Döbeln gezogen hat. In Döben bei Grimma hatte die Firma schon seit 20 Jahren eine Reinigungsanlage betrieben. Dort wurde es dann zu eng für weitere Entwicklungen und das Abwasser musste mangels öffentlichem Anschluss per Laster in die Kläranlage transportiert werden, sagte Andrea Türpe-Gil, Geschäftsführerin des Unternehmens.

Dann zog sich die Firma Clariant Masterbatches vor einigen Jahren aus Döbeln zurück. Das Werk an der Waldheimer Straße stand zum Verkauf. Die Stadtverwaltung Döbeln habe vermittelt, sagte die Geschäftsführerin. Die Halle hat die perfekte Größe für die Reinigungsanlage. Ganz problemlos war der Umzug aber nicht. „Wir hatten zwar die Anlage bei Grimma, die sich die Genehmigungsbehörde anschauen konnte. Trotzdem hat es drei Jahre bis zur Genehmigung gedauert“, so Andrea Türpe-Gil. Groß seien auch die Anforderungen für den Brandschutz gewesen, obwohl in der Halle weder mit brennbaren, geschweige denn explosiven Stoffen hantiert wird.

Teile der alten Anlage wurden von Döbeln nach Döbeln umgepflanzt, die Behälter für die Behandlung der Abwässer neu angeschafft. Den Betrieb der Anlage erleichtert jetzt neue Steuerelektronik. Das alles steht komplett in einem Auffangbecken, das groß genug ist, den Inhalt eines Behälters aufzunehmen, falls dieser wider Erwarten auslaufen sollte.

Ständig sei man am Optimieren der Abläufe. Das nächste Projekt ist eine Photovoltaik-Anlage, um Strom für den Eigenbedarf zu erzeugen, so Andrea Türpe-Gil. Der Strombedarf der Anlage mit ihren vielen Pumpen sei groß. „Mit einer eigenen Photovoltaikanlage könnten wir vor allem Verbrauchsspitzen abfangen.“

In dem Betrieb arbeiten derzeit vier Mitarbeiter. „Später werden wir hier eventuell mal ein Fahrzeug stationieren, um den Markt zu erweitern“, so die Geschäftsführerin. Weil das Verwaltungsgebäude für die Firma viel zu groß ist, sollen Gewerberäume an andere vermietet werden. Außerdem werden Schulungsräume für das eigene Personal eingerichtet. In diesen Tagen will die Firma die neue Betriebsstätte auch offiziell in Betrieb nehmen. Für Freitag haben sich eine Menge Gäste für die Einweihungsfeier angemeldet.

Die Tankfahrzeuge von Kanal-Türpe bringen aus ganz Sachsen Abwässer nach Döbeln. Auch für Nordbayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg hat das Unternehmen Zulassungen. Polen und Tschechien sieht Andrea Türpe-Gil als künftige Betätigungsfelder. Der Umweltbereich sei eine bewegte Branche, immer Veränderungen und neuen Gesetzen unterworfen. „Wir sind ständig im Wandel“, sagte die Geschäftsführerin.

Auch die Auswirkungen des Wechsels von Verbrennungsmotoren auf Elektromobilität könnte Auswirkungen haben – plötzlich wären andere Stoffe zu entsorgen. „Wir müssen sehen, was mit den Ölen wird“, sagte Türpe-Gil. Ihr Fernziel sei es, dass irgendwann gar keine Abfälle mehr die Anlage verlassen, sondern alle Stoffe als „Produkte“ verwertet werden können. „Aber damit tun sich die Behörden schwer.“

