Wlan wird ausgeweitet Um den Markt werden neue Zugangspunkte geschaffen. Auch im Freibad steht eine Antenne für das kostenlose Internet.

Zum Burg- und Altstadtfest stand in Leisnig zum ersten Mal kostenloses Internet zur Verfügung. „Das hat gut funktioniert“, sagt Sven Wolf, Vorsitzender des Gewerbevereins. Der hatte rund 400 Euro für die Anschaffung der nötigen Technik ausgegeben. Während des Festes wurden mehr als 1 000 Zugriffe gezählt. „Das Höchste waren 330 Zugriffe zum gleichen Zeitpunkt“, erklärt Wolf.

Grund genug, die Funkstrecke auszubauen. Bisher verlief sie vom Reisebüro „Zur alten Bäckerei“ am Markt über das Gästeamt bis zum Gasthof „Zum Stiefel“ an der Burg. „Neun Zugangspunkte bleiben bestehen und es kommen noch mehr dazu“, so Wolf. Ziel sei es, demnächst das frei verfügbare Wlan marktüberspannend über die Kirchstraße bis zum Burglehn zu erweitern. Die Zugangspunkte seien in Fenstern ersichtlich.

Im Freibad sei schon eine größere Antenne aufgestellt worden, so dass dort der Zugang zum Internet bereits gewährleistet sei. Angestrebt werde, das gesamte Stadtgebiet mit kostenlosem Internet zu versorgen. Neben dem Wlan gibt es in Leisnig jetzt eine Webcam. Auch sie laufe gut, meint der Vereinschef. (DA/rt)

