Wlan für jede Schule

Meißen. Der Landkreis Meißen bereitet für die nächsten fünf Jahre eine digitale Offensive vor. Zu den Schulen, welche die Kommune als Träger betreibt, zählen unter anderem das Förderschulzentrum in Coswig, die Berufsschule in Großenhain und das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Nossen. Wie es in einer Information des Bildungsdezernats heißt, zielt das Projekt im Kern auf drei Schwerpunkte ab.

So sollen die Schuldatennetze erneuert und ein flächendeckendes Wlan an den Einrichtungen geschaffen werden. Die Behörde rechnet hierfür mit Ausgaben von 1,6 Millionen Euro. Ein zweites Feld bildet die Präsentationstechnik, zum Beispiel in Form von interaktiven Tafeln oder Beamern. Hierfür wird von Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro ausgegangen.

Drittens soll jeder Lehrer und jeder Schüler künftig mit einem multifunktionalen und mobilen Endgerät arbeiten können. Aus den Schulen ist der Behörde zufolge bereits signalisiert worden, dass Klassensätze von Tablets hierfür am geeignetsten sind. (SZ/pa)

zur Startseite