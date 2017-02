Wladimir ist nicht mehr allein Serbiens Sehnsucht nach dem starken Mann treibt zuweilen merkwürdige Blüten.

In dem Graffito an einer Hauswand in Belgrad werden Putin und Trump zur Unterstützung der These „Kosovo ist Serbien“ bemüht. Foto: dpa



Die Weltpolitik macht auch vor dem Hinterhof meines Belgrader Wohnpalastes nicht halt: Der bleiche Wladimir im Fenster meines Nachbarn Sava ist nicht mehr allein. Seit einigen Wochen prangt ein Poster des neuen Machthabers in Washington neben dem bereits etwas verblichenen Bildnis von Kremlchef Putin. „Trump Serbe!“ lautet der etwas verblüffende Text unter dem Foto des strahlenden US-Präsidenten und Milliardärs.

„Wenn du willst, hänge ich auch noch ein Foto von Merkel auf“, so der knappe Kommentar meines etwas brummigen, aber eigentlich gutmütigen Nachbarn zu seiner neuesten Fensterdekoration. Doch obwohl auch Serbiens derzeitiger Premier Aleksander Vucic bei seinen langen Selbstlob-Monologen die Hände gerne zur Merkel-Raute spreizt, ist die spröde deutsche Kanzlerin als Motiv für serbischen Fensterschmuck kaum geeignet: Es sind meist die mächtigen Männer in den Schluchten des Balkans und auf der Welt, die von Serbiens Boulevardpresse inbrünstig vergöttert – oder verteufelt werden.

Der Hang zur Propaganda-Überhöhung durchaus irdischer Würdenträger hat in den ex-jugoslawischen Nachfolgestaaten Tradition. Ob Jugoslawiens früher Staatenlenker Josip Broz Tito mit der Zigarre, Zigarette oder Pfeife im Mundwinkel Dokumente unterzeichnete, Staatsgäste herzte, Fabrikhallen eröffnete oder ferne Länder besuchte: Der nach seinem Tod montierte und im Belgrader Museum der Geschichte Jugoslawiens noch stets gezeigte Propagandafilm über den einstigen Vormann des Vielvölkerstaats wirkt in seiner simplen Machart gegenüber dem ausgeklügelten PR-Feuerwerk seiner Epigonen fast rührend naiv.

Ob bei eitlen Amtsträgern oder deren geplagtem Fußvolk: Stilprägend ist der einstige Persönlichkeitskult um Tito bis heute. Schon Kroatiens Staatsgründer Franjo Tudjman zwängte sich am liebsten wie sein heimliches Vorbild in fantasievolle und prächtig dekorierte Marschalluniformen. Der bereits 1980 verstorbene Tito führt zumindest in Serbien noch stets die Bewunderungsskala aller einstigen und heutigen Politiker an. Und selbst in den kleinsten ex-jugoslawischen Nachfolgestaaten oder Teilrepubliken pflegen Amtsträger sich wie ihr unausgesprochenes Rollenmodell als allgewaltige Landesväter feiern und hofieren zu lassen.

Doch ohne Bedarf keinen Markt – und ohne Bewunderer keine Idole: Es ist auch die Sehnsucht nach dem starken Mann, die die Bewohner im früheren Jugoslawien immer für die buntesten Polit-Gockel stimmen lässt. Laut einer jüngsten Umfrage glauben drei Viertel der Befragten, dass Serbien einen „starken Führer“ benötigt. Zu einem eher autoritären Politikverständnis bekennen sich 61 Prozent.

Mein Nachbar Sava ist mit seiner Verehrung für die vermuteten Gesinnungsfreunde Putin und Trump denn auch nicht allein: „Kosovo ist Serbien“ prangte unter dem Graffito-Portrait der beiden steinreichen Staatenlenker, das ich kürzlich an der Wand eines Wohnsilos in Neu-Belgrad erblickte. Nur mein Büro-Nachbar Milenko kann die Begeisterung für die umjubelten Großwesire kaum verstehen: „Was haben denn Leute wie Putin und Trump mit unserem Alltag in Serbien gemein?“

