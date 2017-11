Witzige Ideen für den Firmenerfolg Die Sieger für den Dresdner Marketingpreis 2017 stehen fest. Nur die Reihenfolge ist geheim.

Dieter Schmidt (l.) und Andre Winkelmann haben mit Freunden für ihr Vier-Vogel-Pils auf der Rothenburger Straße eine eigene Kneipe eröffnet. © Sven Ellger

Gezieltes Marketing ist gut angelegtes Geld. Vermarktung wiederum benötigt gute Ideen. „Wir haben in diesem Jahr hervorragende Bewerber für unseren 23. Dresdner Marketingpreis. Das Spektrum reichte vom Relaunch bis zum kompletten Corporate Design. Da stand die Jury vor einer anspruchsvollen Aufgabe“, sagt Frank Kebbekus. Der Präsident des Marketing-Clubs Dresden hat am Donnerstagabend zur Preisverleihung ins Hotel Hilton eingeladen. Drei der 16 Kandidaten stehen als Preisträger fest. Nur deren Reihenfolge verkündet TU-Professor Lutz Hagen erst am Abend, nachdem sich die drei Finalisten noch einmal vorgestellt haben. Zudem gibt es einen Preis der Agenturen.

Eine ungewöhnliche Abo-Kampagne



Setzten die Verkehrsbetriebe bei früheren Plakaten auf die Darstellung ihrer Nutzer, stehen diesmal Typografie, Illustrationen auf weißem Grund im Fokus. Von der Idee für die Kampagne bis zu den fertigen Motiven sind mehr als sieben Monate vergangen. Inspiriert wurden die Verkehrsbetriebe von der PR-Agentur „easyclipr“ aus Radebeul, mit der sie bereits einige Erklär-Videos im illustrativen Stil gefertigt hatten, sowie der Dresdner Agentur „VOR“.

Die Kampagne zeigte Wirkung. Mit Stand Oktober 2017 zählen die DVB 120 000 Kunden mit Zeitfahrausweisen, im Oktober 2016 waren es 110 000 Kunden.

Druckmaschinen sind aus tonnenschweren Eisenteilen gefertigt, aber sie arbeiten präzise wie ein Uhrwerk. Der Druckhersteller Koenig & Bauer, KBA Sheetfed Solutions, hat bei seiner Vertriebskampagne weniger auf die über 200-jährige Tradition gesetzt, sondern auf die Faszination der Druckmaschinen im Halbformat. Die sogenannte B2B-Kampagne richtet sich an die Bedürfnisse anderer Unternehmen. Neue und bestehende Kunden auf der ganzen Welt sollten mit der Botschaft „Gebaut für Ihre Bedürfnisse“ erreicht werden. Dabei wurden zwei Druckmaschinen in den Fokus gerückt. Die Kampagne bestand aus drei Teilen: Steigerung der Aufmerksamkeit in Web und Print durch Anzeigen, ein Vertriebsevent mit Kunden in Radebeul und eine langfristig nutzbare Vertriebspräsentation mit 70 Folien sowie einem Kampagnenfilm. Wichtiger Teil der 16 Veranstaltungstage mit Kunden aus 14 Ländern waren die Maschinenvorführungen. Für die Beispieldrucke wurden Motive einer bunten Unterwasserwelt ausgewählt, die die Teilnehmer später in Form eines Brettspiels, eines Bastel-Sets oder als Tierplastik mit nach Hause nehmen konnten.

„Großes Kundeninteresse und ein positives Feedback belegen die Wirksamkeit unserer Kampagne“, sagt KBA-Marketingmanagerin Anja Hagedorn. Nach der Kampagne konnte KBA-Sheetfed 50 Prozent mehr Druckmaschinen verkaufen als vorher. Die Aktion wurde in einem extrem kurzen Zeitraum von einem zehnköpfigen Team aus Marketingexperten der KBA, der Agenturen „queospark“ und „Knitterfisch“umgesetzt.

Horst mit Kaltgehopftem



Zurück in der Dresdner Neustadt bauten die vier mit zwei weiteren Freunden ihre eigene Brauerei und experimentierten mit den verschiedensten Hopfensorten. Die Vier Vogel Pils GmbH produziert und vertreibt seit 2012 eigens kreiertes Craftbeer in Dresden, Sachsen, Deutschland. Und ein bisschen auch in Europa. Die Getränke des Unternehmens sind kalt gehopft und werden nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Mit witzigen Aktionen und lokalem Engagement machen die sechs Gründer auf sich aufmerksam.

Neben regionalem Sponsoring und Kooperationen mit der TU Dresden hat das Unternehmen im letzten Jahr mit der „Horst Vier Vogel Bar“ einen Flagship-Store direkt im Herzen der Neustadt eröffnet. „Das Lokal ist mittlerweile die erste Adresse für viele Craftbeer-Fans. Durch das kulturelle Angebot an Konzerten, Lesungen und Live-Veranstaltungen prägt es auch stetig das Image der Marke Vier Vogel Pils“, sagt Mitgründer Georg Bauerfeind. Ohne Witz gehe dabei nichts. Karate, Rad, Adler, wie sollte man dann kalt gehopftes Radler anders nennen als KA-Radler? Auch Innovationen machen das Besondere aus. „So wächst unser Unternehmen ständig“, sagt Mitgründer Dieter Schmidt. Vier Vogel Pils kümmert sich ums gesamte Marketing allein, ohne Agentur.

