Witzig-scharfe Sex-Geschichten Am 3. März gastiert Kabarettistin Tatjana Meissner in der SZ-Reihe „Literatur live“ im Burgtheater. Der Titel ihres Programms: Du willst es doch auch.

Kabarettistin Tatjana Meissner kommt mit ihrem neuesten Programm am 3. März ins Bautzener Burgtheater. Karten gibt es im SZ-Treffpunkt. © PR/Robert Lehmann

Tatjana Meissner hat es geschafft. Die Auftritte der Kabarettistin in Bautzen sind stets ausverkauft. Auch für ihr nächstes Gastspiel werden die Karten langsam knapp. Am 3. März ist die ehemalige Tele-Bingo-Fee und Quizmasterin („delikat – das Quiz zum Osten“) des MDR-Fernsehens in der SZ-Reihe „Literatur live“ wieder im Burgtheater zu erleben. Der Titel ihres aktuellen Programms: Du willst es doch auch.

In der 90-minütigen Comedy-Lese-Show – das Buch mit dem gleichnamigen Titel ist kürzlich im Eulenspiegel Verlag erschienen – geht es natürlich wie immer bei der Meissner um Liebe und Lust. Außerdem feiert sie auf der Bühne ein ganz besonderes, sehr privates Jubiläum: zehn Jahre Monogamie! Aus diesem Anlass beschenkt sich die Potsdamerin und Ex-Tänzerin mit humorvollen, brüllkomischen und inspirierenden Geschichten rund ums Thema Sex. Sie nimmt ihr Publikum dabei mit auf eine Reise in eheliche Schlafzimmer, fremde Lotterbetten und kribbelnde Kornfelder.

Die Erlebnisse, die sie in all ihren Programmen auf der Bühne zum Besten gibt, beruhen überwiegend auf eigenen Erfahrungen. Das Publikum dankt ihr diese Offenheit stets mit Lachsalven und Sätzen wie: „Genauso ist es bei uns auch!“ Die Richtigkeit dieser Aussage wollte die Entertainerin überprüfen und befragte deshalb ihre zahlreichen Facebook-Freunde. Die Antworten, die sie erhielt, waren äußerst erstaunlich und überraschten Tatjana Meissner – der eigentlich nichts Menschliches fremd ist – dann doch.

Darüber erzählt sie jetzt in ihrer neuesten Show. Charmant, lustvoll, offen. So, wie gewohnt. Wohl wissend, dass Lachen genauso gesund ist wie Sex. Beides zusammen verlängert unser Leben, sagen Experten. Darum Vorsicht: Wer die Meissner und ihr Programm live erlebt, könnte am Ende so jung aussehen, dass ihm weder Zigaretten noch Alkohol verkauft werden!

Die Comedy-Lese-Show „Du willst es doch auch“ mit Tatjana Meissner beginnt am 3. März, 19.30 Uhr im Bautzener Burgtheater (Großer Saal). Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro (mit SZ-Card 19 Euro) gibt es nur im SZ-Treffpunkt in Bautzen, Lauengraben 18,Telefon 03591 49505020.

zur Startseite