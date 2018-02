Wittichenaus Faschingsfluch bleibt bestehen

zurück Bild 1 von 3 weiter „Nein, du kommst hier nicht vorbei ...“ – Marco Helling vom LSV Bergen 1990 (in Rot-Schwarz) hindert Frank Popella von der DJK Blau Weiß Wittichenau (in Blau) entscheidend in seinem Vorwärtsdrang. Das sollte sich auszahlen. Bergen gewann in Wittichenau und stutzte den dezimierten Adlern etwas die Flügel. Foto: Werner Müller © WERNERIMUELLER „Nein, du kommst hier nicht vorbei ...“ – Marco Helling vom LSV Bergen 1990 (in Rot-Schwarz) hindert Frank Popella von der DJK Blau Weiß Wittichenau (in Blau) entscheidend in seinem Vorwärtsdrang. Das sollte sich auszahlen. Bergen gewann in Wittichenau und stutzte den dezimierten Adlern etwas die Flügel. Foto: Werner Müller





DJK Blau-Weiß Wittichenau0 (0)

LSV Bergen 19902 (1)

Es bleibt dabei: In der Faschings- und Nachfaschingszeit klebt Wittichenau ein Fluch an den Stiefeln: Die Blau-Weißen traten ersatzgeschwächt an, und das nutzte Bergen, um das Hinspiel (ein bisschen) vergessen zu machen. Am 20. August, am 2. Spieltag der Serie 2017/2018, hatte Bergen auf heimischem Geläuf mit 0:7 gegen Wittichenau eine historische Niederlage erlitten. Marcus Thomas (3), Norbert Kubaink (2) und Christoph Rettig (2) erzielten dabei die Tore für die Adler. Von den damaligen Helden war nur Marcus Thomas diesmal im Aufgebot der Blau-Weißen, aber daran alleine lag’s nicht, denn auch weitere Stammkräfte wie Christian Adler, Frank Wittek, Jan Pfennig, Alexander Lohan, John-Pascal Streicher und Martin Sauer fehlten Trainer Dirk Rettig diesmal in der Besetzungsliste der Wittichenauer Elf.

Die erste Halbzeit war ausgesprochen chancen-arm. Beide Mannschaften waren zuallererst darauf bedacht, in der Defensive gut zu stehen und nichts zuzulassen. Bergen hatte zwar mehr Ballbesitz, strahlte aber keine nennenswerte Torgefahr aus. Ein ähnliches Bild bot sich auf Wittichenauer Seite. So war es zwar ein wenig überraschend, aber irgendwie auch logisch, dass einer der seltenen konsequent zu Ende gespielten Angriffe mit einem Treffer endete – und den erzielte kurz vor der Halbzeitpause David Pohl für Bergen (41.).

Ein ähnliches Bild bot sich in der zweiten Halbzeit: Bergen hatte wieder mehr Ballbesitz; die Wittichenauer hingegen standen in der Defensive absolut sicher. Aber sie lagen ja zurück, mussten etwas tun – und als sie in der Schlussphase offensiver agierten, gingen sie auch ein Stück mehr Risiko – und das nutzen die Gäste eiskalt aus. Der frisch eingewechselte Max Behring erzielte in der 85. Minute das 2:0 für die LSVer, und das war an jenem Tage die Entscheidung.

Angesichts der Umstände haderte Blau-Weiß-Trainer Dirk Rettig nicht all zu sehr mit dem Ergebnis: „Wir haben angesichts unserer personellen Zusammensetzung entsprechend den Möglichkeiten ein ordentliches Spiel abgeliefert. Gegenüber der Partie in Bergen waren wir mit einer völlig veränderten Mannschaft auf dem Platz. In summa haben wir uns ordentlich verkauft und müssen die Punkte bei anderen Spielen holen, um auf die Erfolgsspur zurückzufinden.“ Wittichenaus Kapitän Benjamin Pohl war zwar etwas geknickt, sah es aber gleichfalls realistisch: „Wir gehen heute als verdienter Verlierer vom Platz. Ersatzgeschwächt war für uns heut nicht mehr drin. Bergen hat es im Endeffekt klug gemacht.“

Ganz anders war die Stimmungslage selbstverständlich bei den Gästen. Bergens Trainer Veit Nowotnick hatte, genau so wie sein Team, Grund zum Jubel und zur Genugtuung: „Das war ein Klasse-Auftaktsieg zur Rückrunde. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und hochverdient gewonnen. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Damit ist die 0:7-Auftaktniederlage zu Saisonbeginn vergessen.“ (WM)

Wittichenau: Paul Korch – Benjamin Pohl, Bernhard Korch, Frank Popella (60. Simon Kubaink), Marco Bulang, Marcus Thomas, Pascal Buder (70. Thomas Josef Robel), Maik Nicolaides, Steve Bergmann, Paul Graf, Michael Piatza

LSV Bergen 1990: David Weidauer – Andreas Jordan (78. Max Behring), Marco Helling, Niels Perlitz, Tobias Pas-seck, Marius Nikol, Stefan Koark, Alexander Marchl, David Pohl, Danny Püschel (45. Steffen Kloß), Christoph Richter

SG Wilthen

Hoyerswerdaer FC

Die Partie, die am Sonntag hatte stattfinden sollen, wurde wegen Unbespielbarkeit des Wilthener Hartplatzes abgesagt. (WM)

zur Startseite