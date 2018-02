Wittichenauer Weiber feiern das Dreißigjährige

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im Vorjahr, als es bestes Umzugswetter gab, kam die Pracht der „Blumenvasen“ perfekt zur Geltung. Rund 800 Frauen werden auch bei der 2018er-Auflage am Faschingssonnabend dabei sein. Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im Vorjahr, als es bestes Umzugswetter gab, kam die Pracht der „Blumenvasen“ perfekt zur Geltung. Rund 800 Frauen werden auch bei der 2018er-Auflage am Faschingssonnabend dabei sein. Foto: Gernot Menzel

Drei Weiberfaschingsgenerationen: mit Schild Gründerin Eva Hanke, rechts daneben Bärbel Ollek, die Prinzessin aus der Saison 1987/88. Sie ist auch auf dem Traktor-Anhänger auf dem kleinen Foto zu sehen. Ganz links steht Christiane Lippitsch, Gründungsmitglied und Vorsitzende des Weiberfaschingsvereins und ganz rechts Sabine Richter, eine von mehreren neuen Mitstreiterinnen im Verein. Fotos: Hagen Linke / privat



Die Sehnsucht war schon immer groß. „Da wollen wir unbedingt hin“, sagten sich in den 80er-Jahren Eva Hanke und einige Freundinnen aus Wittichenau, als sie die grieseligen Schwarz-Weiß-Bilder des „Westfernsehens“ vom Weiberfasching in Köln sahen. Karneval war auch ihr Thema. Die meisten Frauen waren Erzieherinnen in der katholischen Kita der Stadt, feierten Mütterfasching oder spielten Theater für die Kinder. Und vor 30 Jahren war eine von ihnen sogar Prinzessin: Bärbel Ollek. „Eigentlich wollten wir nur einen Kaffee-Nachmittag für die Älteren machen“, erzählt Eva Hanke von den Anfängen des Weiberfaschings in der Stadt. 150 Leute kamen. Mehr passten nicht in den Benno-Saal. Auf einem Umzugsfoto sieht man die Prinzessin, die mit einem Traktor abgeholt worden ist. Die drei Männer der Kapelle schlüpften in Frauenkleider. Der Wittichenauer Weiberfasching war geboren.

Das war am 13. Februar 1988. Fast auf den Tag genau 30 Jahre später werden bald rund 800 Frauen aus Stadt und Dörfern durch die Stadt ziehen. Am Abend des 10. Februar wird die Party in der Sport- und Mehrzweckhalle weitergehen. Karten dafür gibt es längst nicht mehr. Also so wie in den letzten Jahren auch. „Wir hatten nie gedacht, dass es so groß werden würde“, sagt Bärbel Ollek über die rasante Entwicklung innerhalb der drei Jahrzehnte.

Zwei Jahre feierte man anfangs im Benno-Saal, dann ging es ins Volkshaus. Die Frauen brauchten mehr Platz. Einige Männer haben das Treiben der Weiber anfangs belächelt. Das ist längst vorbei, sagt die Gründerin Eva Hanke. Zwei Drittel der Frauen ziehen auch beim Rosenmontag durch die Stadt und machen den großen Umzug noch bunter. 2001 haben die Gründerinnen, die sich heute „Veteranenschwestern“ nennen, den Fasching in die Hände der nächsten Generation übergeben. Seit 2002 organisiert das Team um Christiane Lippitsch die Veranstaltungen, anfangs als die „Hummeln“, wenig später als Verein. Christiane Lippitsch war übrigens Page in der Saison 1987/88, als Bärbel Ollek Prinzessin war. Christiane Lippitsch bestätigt das, was viele Teilnehmer und Zuschauer bemerken: „Es wird immer pompöser.“ Die ersten Frauen fangen mit der Gestaltung der Kostüme schon im August an, andere sind erst einen Tag vor dem Maskenball fertig, der, natürlich ausverkauft, eine Woche vor dem Umzug stattfindet. Jede Truppe hat ihre eigenen Rituale, manche gehen am Vormittag des Faschingssonnabends noch zampern. Beim Umzug stehen viele Männer am Straßenrand, vom Abend in der Halle sind sie ausgeschlossen. Es sei denn, sie treten als Künstler auf. Ein Roland-Kaiser-Double begeisterte schon; die Bröthener Männertanzgruppe, Breakdancer oder im vergangenen Jahr zwei Feuerspucker. „Da hat der Saal gerockt“, berichtet Christiane Lippitsch. Eines wolle man aber nicht auf der Bühne haben: Striptease. „Es muss im Rahmen bleiben“, sagt die Vorsitzende des Weiberfaschingsvereins. „Lustig, aber es darf nicht abdriften.“ In diesem Jahr heißt das Motto: „Die ganze Welt ist ein Zirkuszelt“. Entsprechend bunt dürften die Kostüme ausfallen. Und neue Ideen kommen mit der nächsten Generation des Weiberfaschings. Sabine Richter ist eine von sieben Frauen aus unterschiedlichen Gruppen, die voriges Jahr in den Verein aufgenommen worden sind. Die Enddreißigerin ist die Nichte von Bärbel Ollek und wird mit ihr den Umzug moderieren. Ihre Truppe, die „Nachteulen“, hat im vorigen Jahr einen der Preise für die schönsten Kostüme beim Maskenball bekommen. Die „Blumenvasen“ waren dann auch beim Umzug ein echter Hingucker. Gefeiert wird aber nicht nur an den Tagen im Februar. Schon die Vorbereitung, etwa das Treffen zum Schneidern und Basteln, ist ein Riesen-Spaß. „Die «Weiber» genießen es, unter sich zu sein“, sagt Sabine Richter. Auf die Kinder passen dann die Männer auf.

Um die Zukunft des Weiberfaschings muss man sich sicher keine Sorgen machen. Dafür sorgt nicht nur die Verjüngung des Vereins, sondern auch die Teilnahme der vielen jungen Frauen am Umzug. „Er hat sich zu einem großen Heimatfest entwickelt“, freut sich Christiane Lippitsch. Und was ist aus der Weiberfastnacht in Köln geworden, dem großen Traum aus den 80er-Jahren? 1989, kurz nach dem Fall der Mauer, ist Eva Hanke mit fünf anderen Frauen auf abenteuerliche Weise mit dem Zug ins Rheinland gefahren. Sie schwärmt noch heute: „Wir haben nicht geschlafen und viel gelacht. Das war so schön.“ Heute muss sie dazu nicht mehr so weit weg.

Weiberfaschingsumzug: 10. Februar, ab 14 Uhr

Rosenmontagsumzug: 12. Februar, ab 13.30 Uhr

